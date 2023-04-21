  • USD: 19,38 - 19,42
  • EURO: 21,21 - 21,25
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Kılıçdaroğlu'nun ardından şimdi de Akşener ve İmamoğlu! Türbeye ayakkabıyla girdiler

7'li Koalisyon Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seccadeye ayakkabıyla bastığı görüntülerin ardından tepki çeken bir manzara da Hatay'ın Samandağ ilçesinde gerçekleşti. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Samandağ'da bir türbeyi ziyaret etti. İki ismin türbeye ayakkabılarıyla girmesine vatandaşlar tepki gösterdi. Öte yandan ziyaret sırasında türbe içinde slogan ve zılgıt atılması, türbenin adeta miting alanına çevrildiği de gözlendi.

Ekleme: 21.04.2023 - 23:10 Güncelleme: 21.04.2023 - 23:24 / Editör: Ozge Selin
Kılıçdaroğlu'nun ardından şimdi de Akşener ve İmamoğlu! Türbeye ayakkabıyla girdiler
CHP Genel Başkanı ve 7'li Koalisyon Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu geçtiğimiz günlerde seccadeye ayakkabılarıyla basmıştı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu hareketi büyük tepkiye neden olmuştu.

Kılıçdaroğlu'nun ardından şimdi de Akşener ve İmamoğlu! Türbeye ayakkabıyla girdiler

YENİ SKANDAL BU KEZ HATAY'DA!

Benzer bir skandal da Hatay'da yaşandı. Bu kez başrollerdeki isimler İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu oldu.

AKŞENER VE İMAMOĞLU TÜRBEYE AYAKKABIYLA GİRDİ

Meral Akşener ile Ekrem İmamoğlu'nun Hatay'ın Samandağ ilçesinde bulunan Hz. Hızır Türbesi'ne ayakkabı ile girmesi tepki çekti. Vatandaşların uyarısının ardından Akşener ayakkabılarını çıkarttı.

Kılıçdaroğlu'nun ardından şimdi de Akşener ve İmamoğlu! Türbeye ayakkabıyla girdiler

VATANDAŞLAR UYARINCA ÇIKARDILAR

Akşener ile Ekrem İmamoğlu, Hatay'ın Samandağ ilçesinde bulunan ve rivayete göre Hazreti Hızır ile Hazreti Musa'nın buluştuğu yer olarak bilinen Hz. Hızır Türbesi'ni ziyaret etti. İlçe halkı için önem arz eden türbeye Akşener, İmamoğlu ve beraberindekiler ayakkabıları ile girince diğer ziyaretçiler tarafından uyarıldılar. Uyarıları dikkate alan Akşener, ayakkabılarını çıkararak korumalarına verdi.

İÇERİDE SLOGAN VE ZILGIT ATILDI

Çekilen görüntülerde türbe görevlileri ve diğer ziyaretçilerin ayakkabı ile içeriye girenleri uyardığı gözlendi. Öte yandan ziyaret sırasında türbe içinde slogan ve zılgıt atılması, türbenin adeta miting alanına çevrilmesi ise tepki çekti.

Kılıçdaroğlu'nun ardından şimdi de Akşener ve İmamoğlu! Türbeye ayakkabıyla girdiler

GÖREVLİLER BÖYLE TEMİZLEDİ

Türbe ziyareti sonrasında Akşener ve İmamoğlu Samandağı halkına seslenmek üzere miting alanına geçti. Türbede kirlenen halılar ise görevliler ve vatandaşlar tarafından yıkanarak temizlendi.
GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
Osman Gökçek canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu...
CHP yandaşı Tele 1'de bayram klasiği: Bugün Ramazan Bayramı değil Şeker Bayramı'dır
Kılıçdaroğlu'nun ardından şimdi de Akşener ve İmamoğlu! Türbeye ayakkabıyla girdiler
Karadeniz gazı Meral Akşener'de de hazımsızlık yaptı: İnşallah Putin'in kıyağı değildir
Karadeniz gazında tarihi adımlar rakamlara yansıdı: Türkiye, dünyaya fark attı! İşte ülke ülke o süreler
CHP yandaşı Can Ataklı'dan akla ziyan açıklama: Çıkarılan gaz Karadeniz değil Rus gazı
Kentsel dönüşüme karşı çıkmıştı: CHP'li Lütfü Savaş belediye başkanı olduğu Hatay'da yuhalandı
AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş Albayrak Grubu tarafından Hatay'da inşa edilen konteyner kentte depremzedelerle bayramlaştı
Başkan Erdoğan duyurdu! Kentsel dönüşümde
Bakan Soylu 'Türkiye'de bu ilk kez duyulmuş olacak' diyerek açıkladı! Hakkari'de 40 yıl sonra...
Erdoğan'dan muhalefete sert tepki: Onları siyasi mefta haline getireceğiz!
Sultanahmet Camii'nin restorasyonu tamamladı! Başkan Erdoğan: İki bayramı bir arada yaşadık
Bakan Akar tarih verdi! Arifiye'de üretilen ilk Altay tankı envantere giriyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hanelere ücretsiz doğalgaz mesajını dünya konuşuyor
Zorunlu afet sigortası geliyor! Başkan Erdoğan AK Parti seçim beyannamesinde açıkladı
Deprem bölgesinde en acı bayram! Bayram sabahı mezarlıklara akın edildi
‘Bir oy için vatanı satıyor’
Başkan Erdoğan Ayasofya'da vatandaşlarla bayramlaştı
Karadeniz gazı devreye alınıyor! Başkan Erdoğan'dan tarihi açıklamalar
'Şişli Etfal Hastanesi yıkılacak yerine rezidanslar yapılacak' iddialarına Bakan Kurum'dan net cevap: Bunlarda şifasız yalancılık var
Meteoroloji açıkladı: Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji açıkladı: Bugün hava nasıl olacak?

Ordulu vatandaş ile baykuşun 20 yıllık dostluğu görenleri şaşırtıyor: Her yıl bunu yapıp gidiyormuş

Ordulu vatandaş ile baykuşun 20 yıllık dostluğu görenleri şaşırtıyor: Her yıl bunu yapıp gidiyormuş

Sürücülere bayram müjdesi! Akaryakıtta çifte indirim geliyor: Benzine 1 lira 21 kuruş..

Sürücülere bayram müjdesi! Akaryakıtta çifte indirim geliyor: Benzine 1 lira 21 kuruş..

Gökyüzünde ateş çemberi oluştu: Herkes o anları röntgenlerle görüntüledi

Gökyüzünde ateş çemberi oluştu: Herkes o anları röntgenlerle görüntüledi

Antalya’da ihbar üzerine ekipler alarma geçti! Örtüye sarılı ceset sandılar içinden çıkan şoke etti

Antalya’da ihbar üzerine ekipler alarma geçti! Örtüye sarılı ceset sandılar içinden çıkan şoke etti

6 milyon memur ve emeklinin gözü bu zamda! Kritik tarih 1 Mayıs...

6 milyon memur ve emeklinin gözü bu zamda! Kritik tarih 1 Mayıs...