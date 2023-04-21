Karadeniz gazında tarihi adımlar rakamlara yansıdı: Türkiye, dünyaya fark attı! İşte ülke ülke o süreler

Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde son yıllarda peş peşe yapılan hamleler, enerjide bağımsızlığa giden yolun kapılarını Türkiye'ye ardına kadar açtı. 2013'te alınan Barbaros Hayreddin Paşa gemisi ile sismik araştırmaya yönelen Türkiye, asıl büyük sıçramayı 2017'den itibaren yaptı.Bu yolun köşe taşlarından biri, dönemin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanan milli enerji ve maden politikası oldu.'BU GURUR MİLLETİMİZİN TAMAMINA AİTTİR'Başkan Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 'Dünyada 6-7 yıl süren keşfedilen gazı kullanılabilir hale getirme süresini biz tempomuzla üç yılın altına indirdik. Yaklaşık 10 bin personelin ve 50 geminin geceli gündüzlü çalışmasıyla ortaya çıkan bu başarının gururu milletimizin tamamına aittir' dedi.ÜCRETSİZ DOĞALGAZ MÜJDESiBaşkan Erdoğan, törende konutlarda ücretsiz doğalgaz kullanımına ilişkin müjdeleri de açıkladı:'Türkiye'nin imkanlarını kullanma sözümüzü de unutmuyoruz. Sözümüzün gereğini yerine getiriyoruz. Her bir hanenin doğalgaz faturasını düşürecek 2 müjdeyi paylaşmak istiyorum. Birinci müjdemiz, vatandaşların evlerindeki mutfaklarında ve sıcak su tüketiminde kullandıkları doğalgazı 1 yıl süreyle ücretsiz veriyoruz. Aylık ortalama 25 metreküpe denk gelen mutfak ve sıcak su tüketimi için gereken doğalgazın bedeli 1 yıl boyunca faturalardan düşürülecektir.Önümüzün yaz olduğunu dikkate alırsak, pek çok hanenin neredeyse hiç doğalgaz faturası ödemeyeceği anlamına geliyor. Emeklisinden öğrencisine tüm dargelirli vatandaşlarımızın bütçesine ücretsiz doğalgaz kullanımının önemli bir katkı yapacağına inanıyorum. Seçimlerden sonraki dönemde bunun vatandaşıma yansıması çok daha farklı, çok daha olumlu şekilde tecelli edecektir. Aylık mutfak ve sıcak su tüketimini karşılayacak bedava doğalgazınız hayırlı olsun.Karadeniz gazının sevincinin, mutluluğunun coşkusunu 85 milyon doya doya yaşayabilelim diye ikinci müjdemizi açıklıyorum. Bir ay boyunca Türkiye'nin tamamındaki konutların doğalgaz tüketiminden ücret almayacağız. Mutfak ve sıcak suyun yanı sıra ısınma dahil doğalgaz tüketiminin tamamının bir ay süreyle ücretsiz yapıyoruz.'TÜRKİYE, DÜNYAYA FARK ATTI!Dünyanın diğer yerlerinde keşfedilen doğalgazın kullanılabilir hale getirilme süresi ortalama 6-7 yıl iken, Karadeniz gazının keşfinden sonra kullanılabilir hale getirildiği sürenin ise 32 ay olması Türkiye'nin başarısını gözler önüne serdi.İŞTE ÜLKE ÜLKE O SÜRELER!Ülke: TürkmenistanKeşif tarihi: 2006Üretim başlangıç tarihi: 2013Süre: 84 ayÜlke: RusyaKeşif tarihi: 1966Üretim başlangıç tarihi: 2023Süre: 684 ayÜlke: MısırKeşif tarihi: 2015Üretim başlangıç tarihi: 2018Süre: 38 ayÜlke: İsrailKeşif tarihi: 2009Üretim başlangıç tarihi: 2013Süre: 48 ayÜlke: RusyaKeşif tarihi: 1989Üretim başlangıç tarihi: 2019Süre: 360 ayÜlke: NamibyaKeşif tarihi: 1974Üretim başlangıç tarihi: 2013Süre: 468 ayÜlke: TürkiyeKeşif tarihi: 2020Üretim başlangıç tarihi: 2023Süre: 32 ay