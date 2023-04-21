Karadeniz gazında tarihi adımlar rakamlara yansıdı: Türkiye, dünyaya fark attı! İşte ülke ülke o süreler
Türkiye, Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde milli enerji ve maden politikasında 'atılamaz' denilen adımları atarak doğalgaz rüyasını gerçeğe dönüştürdü. Başkan Erdoğan, Karadeniz Doğalgazı Devreye Alma Töreni'nde ücretsiz doğalgaz müjdesini de duyurdu. Türkiye'nin doğalgazı devreye almak için gösterdiği pro-aktif çaba ve tarihi adımlar ise diğer ülkeler ile kıyaslandığında rakamlara net bir şekilde yansıdı. Dünyada, keşfedilen bir doğalgazın kullanılabilir hale getirilme süresi ortalama 6-7 yıl iken, Türkiye sadece 32 ayda doğalgazı devreye aldı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde son yıllarda peş peşe yapılan hamleler, enerjide bağımsızlığa giden yolun kapılarını Türkiye'ye ardına kadar açtı. 2013'te alınan Barbaros Hayreddin Paşa gemisi ile sismik araştırmaya yönelen Türkiye, asıl büyük sıçramayı 2017'den itibaren yaptı.
Bu yolun köşe taşlarından biri, dönemin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanan milli enerji ve maden politikası oldu.
'BU GURUR MİLLETİMİZİN TAMAMINA AİTTİR'
Başkan Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 'Dünyada 6-7 yıl süren keşfedilen gazı kullanılabilir hale getirme süresini biz tempomuzla üç yılın altına indirdik. Yaklaşık 10 bin personelin ve 50 geminin geceli gündüzlü çalışmasıyla ortaya çıkan bu başarının gururu milletimizin tamamına aittir' dedi.
ÜCRETSİZ DOĞALGAZ MÜJDESi
Başkan Erdoğan, törende konutlarda ücretsiz doğalgaz kullanımına ilişkin müjdeleri de açıkladı:
'Türkiye'nin imkanlarını kullanma sözümüzü de unutmuyoruz. Sözümüzün gereğini yerine getiriyoruz. Her bir hanenin doğalgaz faturasını düşürecek 2 müjdeyi paylaşmak istiyorum. Birinci müjdemiz, vatandaşların evlerindeki mutfaklarında ve sıcak su tüketiminde kullandıkları doğalgazı 1 yıl süreyle ücretsiz veriyoruz. Aylık ortalama 25 metreküpe denk gelen mutfak ve sıcak su tüketimi için gereken doğalgazın bedeli 1 yıl boyunca faturalardan düşürülecektir.
Önümüzün yaz olduğunu dikkate alırsak, pek çok hanenin neredeyse hiç doğalgaz faturası ödemeyeceği anlamına geliyor. Emeklisinden öğrencisine tüm dargelirli vatandaşlarımızın bütçesine ücretsiz doğalgaz kullanımının önemli bir katkı yapacağına inanıyorum. Seçimlerden sonraki dönemde bunun vatandaşıma yansıması çok daha farklı, çok daha olumlu şekilde tecelli edecektir. Aylık mutfak ve sıcak su tüketimini karşılayacak bedava doğalgazınız hayırlı olsun.
Karadeniz gazının sevincinin, mutluluğunun coşkusunu 85 milyon doya doya yaşayabilelim diye ikinci müjdemizi açıklıyorum. Bir ay boyunca Türkiye'nin tamamındaki konutların doğalgaz tüketiminden ücret almayacağız. Mutfak ve sıcak suyun yanı sıra ısınma dahil doğalgaz tüketiminin tamamının bir ay süreyle ücretsiz yapıyoruz.'
TÜRKİYE, DÜNYAYA FARK ATTI!
Dünyanın diğer yerlerinde keşfedilen doğalgazın kullanılabilir hale getirilme süresi ortalama 6-7 yıl iken, Karadeniz gazının keşfinden sonra kullanılabilir hale getirildiği sürenin ise 32 ay olması Türkiye'nin başarısını gözler önüne serdi.
İŞTE ÜLKE ÜLKE O SÜRELER!
Galkınış Gaz Sahası
Ülke: Türkmenistan
Keşif tarihi: 2006
Üretim başlangıç tarihi: 2013
Süre: 84 ay
Kharasavey Gaz Sahası
Ülke: Rusya
Keşif tarihi: 1966
Üretim başlangıç tarihi: 2023
Süre: 684 ay
Zohr Sahası
Ülke: Mısır
Keşif tarihi: 2015
Üretim başlangıç tarihi: 2018
Süre: 38 ay
Tamar Sahası
Ülke: İsrail
Keşif tarihi: 2009
Üretim başlangıç tarihi: 2013
Süre: 48 ay
Chayanda Sahası
Ülke: Rusya
Keşif tarihi: 1989
Üretim başlangıç tarihi: 2019
Süre: 360 ay
Kudu Gaz Sahası
Ülke: Namibya
Keşif tarihi: 1974
Üretim başlangıç tarihi: 2013
Süre: 468 ay
Karadeniz Gaz Sahası
Ülke: Türkiye
Keşif tarihi: 2020
Üretim başlangıç tarihi: 2023
Süre: 32 ay
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