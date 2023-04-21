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Karadeniz gazı Meral Akşener'de de hazımsızlık yaptı: İnşallah Putin'in kıyağı değildir

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Karadeniz'de keşfedilen ve karaya çıkarılan 710 milyar metreküplük doğal gaz rezervini hedef aldı. İktidarın yalan söylediğini söyleyen Akşener, "İnşallah Putin'den yapılan bir kıyak değildir." ifadelerini kullandı.

Karadeniz gazı Meral Akşener'de de hazımsızlık yaptı: İnşallah Putin'in kıyağı değildir
Ekleme: 21.04.2023 - 22:30 Güncelleme: 21.04.2023 - 22:58 / Editör: Ozge Selin
Karadeniz gazı Meral Akşener'de de hazımsızlık yaptı: İnşallah Putin'in kıyağı değildir
Türkiye, Cumhuriyet'in 100'üncü yılında büyük bir gurur yaşadı. Karadeniz'de keşfedilen yerli doğal gaz dün düzenlenen törenle karaya çıkarılıp işlenmeye başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, meşaleyi yakarak yerli gazı resmen devreye aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan doğal gaz müjdesi: Bir yıl ücretsiz

Törende bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Vatandaşlarımızın aylık 25 metreküpe denk gelen evlerindeki mutfaklarında ve sıcak su tüketiminde kullandıkları doğal gazı 1 yıl süreyle ücretsiz veriyoruz. Önümüzdeki 1 ay da tüm konutlardaki doğal gaz kullanımından ücret almayacağız' müjdesini verdi.

Karadeniz gazı Meral Akşener'de de hazımsızlık yaptı: İnşallah Putin'in kıyağı değildir

Karadeniz gazı Meral Akşener'de de hazımsızlık yaptı: İnşallah Putin'in kıyağı değildir

Karadeniz gazı, geçmişte 'insanları kandırıyorlar' diyerek tarihi başarıyla aklınca alay eden muhalefet kanadında yeni bir rahatsızlığa neden oldu.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Karadeniz'de keşfedilen ve karaya çıkarılan 710 milyar metreküplük doğal gaz rezervini hedef aldı. İktidarın yalan söylediğini söyleyen Akşener, 'İnşallah Putin'den yapılan bir kıyak değildir.' ifadelerini kullandı.

'Yalan değilse biz devamını sağlarız'

Akşener açıklamasında şunları söyledi:

''Eğer Karadeniz gazının Türkiye'ye gelip evlere verildiği konusu gerçekse çok mutlu oluruz. Gerçekten çok mutlu oluruz. Türkiye'nin önemli bir meselesinin hallolduğunu düşünüp biz iktidara geldiğimizde de bunu devam ettiririz. Dolayısıyla mutlu oluruz. Ama inşallah Putin'in BOTAŞ'ın borçlarını ertelemesinden kaynaklanan yine Putin'den yapılan bir kıyak değildir. Çünkü bir çok şey yalan çıktığı için hafif bir şüpheye doğru gidiyor insan devamlı aldatılınca ama umuyorum, diliyorum Karadeniz gazıdır. Biz de onun devamını sağlayacağız daha geniş olarak'

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