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Evde film izlerken kolundan vuruldu

Bursa’da, odasında telefonundan film izleyen Yasemin Pelit (26), kulaklığını taktığı sırada, penceresine isabet ederek kolunu sıyıran mermi ile yaralandı. Yasemin Pelit: Kulaklığıma uzanmasaydım kurşun göğsüme isabet edecekti

Ekleme: 21.04.2023 - 11:46 Güncelleme: 21.04.2023 - 11:50 / Editör: Ozge Selin
Evde film izlerken kolundan vurulduKestel ilçesi Vanimehmet Mahallesi Atalar Sokak'taki binanın 2'nci katında önceki gece meydana gelen olayda, evinin yatak odasında, telefonundan film izleyen Yasemin Pelit, kulaklığını takmaya çalıştığı sırada kolunda acı hissetti. Kolunun kanadığını gören Pelit, o sırada salonda olan ailesinin yanına gitti. Panik yaşayan aile Pelit'i Kestel Devlet Hastanesi'ne götürdü. Muayenede Pelit'in kolunun kurşunla yaralandığı belirlendi. Pelit, tedavisinin ardından taburcu edilirken, ailesinin ihbarıyla olay yerine polis ekibi sevk edildi. İnceleme yapan polis ekipleri, 5 katlı binanın 2'nci katındaki pencereye isabet eden merminin, Pelit'in kolunu sıyırarak yatağa düştüğünü belirledi.

Evde film izlerken kolundan vuruldu

Ekipler ayrıca 3'üncü kattaki amca Deniz Pelit'in evinin penceresine ve binanın duvarına da birer mermi isabet ettiğini tespit etti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kulaklığını takmak için kolunu kaldırmasa, kurşunun göğsüne isabet edeceğini belirten Yasemin Pelit, 'Ben 26 yıllık hayatımda böyle bir şey yaşamadım. Şu an bu odaya ayaklarım titreyerek giriyorum, korkuyorum. Ben kulaklığımı takmasam, kurşun göğsüme isabet edecekti. Üst kattaki amcamların penceresine de böyle kurşun isabet etmiş. Burada keyfine havaya sıkılan kurşun, bir insanın canına mal olacaktı. Bir insanın hayatı nasıl bu kadar basit olabilir?' dedi.


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