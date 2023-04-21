Erdoğan'dan muhalefete sert tepki: Onları siyasi mefta haline getireceğiz!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, restorasyonu tamamlanan Sultanahmet Camii'nin açılış törenine katıldı.Açılış töreninde Diyanet İşleri Başkanlığını kapatacağını söyleyen muhalefete sert tepki gösteren Erdoğan, 'Muhalefete gelince Diyanet İşleri Başkanlığını kaldıracakmış, 14 Mayıs bunların sonu olmalı. Kardeşlerim tabii ki 'yuh' yetmez. Gece gündüz çalışacağız ve onları siyasi menfta haline getireceğiz.' dedi.Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:Çok farklı bir mekandayız ve bu mekanda Ramazan Bayramınızı tebrik ediyorum. Ne mutlu bizlere ki bu restorasyon çalışmalarını anlamlı günde bitirdik ve bugün de Cuma gününe isabet eden Ramazan Bayramı vesilesiyle iki bayramı bir arada yaşadık.Bugün Cuma namazımızı Sultanahmet Camii'mizde eda ettik.Sultanahmet Camii İstanbul'un en önemli sembolüdür. İstanbul'un merkezindeki bu bölgeyi korumamız gerekiyor. Ata yadigarı eserleri korumak, kollamak, yaşatmak bizim en başta gelen görevimizdir.Bu güzel çalışmada emeği geçenleri başta Bakanım olmak üzere hepsini milletim adına tebrik ediyorum. Sultanahmet Cami İstanbul'un en önemli sembollerinden biridir, hatta belki de ilkidir. Burası sadece bir cami değil, medresesi, kasrı, arastası, hamamı, çeşmesi, sebili ve birçok birimiyle burası kelimenin tam bir anlamıyla külliyedir. İstanbul'un merkezi konumundaki bu bölgeyi kuruluşundaki bütünlüğü muhafaza etmemiz gerekiyor. Ata yadigarı eserleri korumak kollamak bizim en başta gelen görevimizdir. Muhalefet ne diyor, gelince Diyanet'i kaldıracaklarmış. Yerine inanç bilmem ne başkanlığı diye birşey kuracaklarmış.Yuh yetmez, 14 Mayıs'a kadar gece gündüz çalışacağız ve onları siyasi mefta haline getireceğiz. Terör örgütüyle el ele olanlardan başka birşey beklenebilir mi? 14 Mayıs bunların sonu olmalı. Hükümetlerimiz döneminde sınırlarımız içinde dışındaki ecdad emanetine biz sahip çıktık.