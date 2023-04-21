Deprem bölgesinde en acı bayram! Bayram sabahı mezarlıklara akın edildi

Kahramanmaraş merkezli ve 11 ili derinden etkileyen depremde yakınlarını kaybedenler Ramazan Bayramı sabahı mezarlıklara akın etti.

Karamanmaraş Pazarcık'ta meydana gelen ve 11 ili birden etkileyen asrın felaketinde hayatını kaybedenler Ramazan Bayramı'nda unutulmadı.Hatay, Adıyaman, Malatya, Gaziantep ve Kahramanmaraş'ta birçok kişi bayram namazı sonrası yakınlarının kabirlerini ziyaret etti.Depremde vefat edenlerin ailelerine teselli vermeye çalışan vatandaşlar uzun süre mezarlıklardan ayrılmayarak, gözyaşı döktü.