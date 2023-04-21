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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hanelere ücretsiz doğalgaz mesajını dünya konuşuyor

Karadeniz'deki rezervden bir yıl süreyle hanelere ücret alınmadan aktarılacak gaz, uluslararası basında gündem oldu. Türkiye'nin enerji alanındaki bağımsızlığını artırdığına dikkat çekildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hanelere ücretsiz doğalgaz mesajını dünya konuşuyor
Ekleme: 21.04.2023 - 11:00 Güncelleme: 21.04.2023 - 11:06 / Editör: Ozge Selin
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hanelere ücretsiz doğalgaz mesajını dünya konuşuyor
Zonguldak'ın Filyos beldesi, tarihi ve görkemli bir törene ev sahipliği yaptı.

Karadeniz'de keşfedilen doğalgaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle karaya ulaştırıldı.

Evlere ücretsiz doğalgaz
Erdoğan, "Vatandaşlarımızın evlerindeki mutfaklarında ve sıcak su tüketiminde kullandıkları doğalgazı bir yıl süreyle ücretsiz veriyoruz." dedi.

Tören ve Erdoğan'ın verdiği mesajlar, uluslararası basında geniş yankı uyandırdı.

Reuters: Erdoğan söz verdi
Londra Reuters, "Erdoğan, Karadeniz'e ilk saha sevkiyatından sonra ücretsiz gaz sundu." diye yazdı:

"Erdoğan, Karadeniz'de keşfedilen rezervden karadaki santrale ilk doğalgaz sevkiyatını başlattı. 14 Mayıs seçimlerinden önce hane halkı için ücretsiz doğalgaz sağlama sözü verdi.

Hükümet, büyük enerji ve altyapı projelerini sergiledi. Erdoğan, tüm hanelerin tüketimi için sınırsız doğalgazın önümüzdeki ay ücretsiz olacağını söyledi."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hanelere ücretsiz doğalgaz mesajını dünya konuşuyor

Middle East Eye: Türkiye, enerjideki bağımsızlığını artırıyor
Yine Londra merkezli Middle East Eye internet sitesi, "Erdoğan yerleşim bölgelerine ücretsiz Karadeniz gazı sundu" manşetini attı.

Türkiye'nin söz konusu gaz rezerviyle enerjideki bağımsızlığını artırdığına dikkat çekildi. Erdoğan'ın, hanelere ücretsiz gaz dağıtımına ilişkin sözlerine yer verildi:

"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bayram dolayısıyla hanelerde tüketilen doğalgazın bir ay boyunca ücretsiz verileceğini ve hane başına 625 lira tasarruf edileceğini söyledi.

Konut mutfak ve banyolarındaki gaz tüketiminin de bir yıl boyunca ücretsiz olacağını ve ayda yaklaşık 25 metreküp dağıtılacağını söyledi. Hesaplamalar, 125 lira tasarruf yapılacağını gösteriyor."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hanelere ücretsiz doğalgaz mesajını dünya konuşuyor

Rfi: Erdoğan ilk sevkiyatı başlattı
Fransa basınından Rfi, "Erdoğan, Karadeniz'den ilk doğalgaz sevkiyatını başlattı" diyerek okurlarını bilgilendirdi.

Erdoğan'ın "Türkiye'nin enerji bağımsızlığına giden yolda tarihi bir adımdan" söz ettiği aktarıldı ve "Tam kapasiteye ulaştığımızda ülkemizin gaz ihtiyacının yüzde 30'unu Karadeniz rezervleri sayesinde karşılayacağız." ifadesine yer verildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hanelere ücretsiz doğalgaz mesajını dünya konuşuyor

Bloomberg: Avrupa'ya ihraç etmeyi umuyor
ABD merkezli Bloomberg, Erdoğan'ın, hanehalkına bir yıl süreyle doğalgaz faturalarında indirim sözü verdiğini belirtti ve şu ayrıntıları paylaştı:

"Ücretsiz olacak miktar her hane için aylık 25 metreküp. Yerli gaz, gelecek ay hanelere ulaşacak.

Türkiye Petrolleri, gelecekte bu hacmin bir kısmını Avrupa'ya ihraç etmeyi umuyor. Gerekirse iç piyasaya da öncelik verecek."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hanelere ücretsiz doğalgaz mesajını dünya konuşuyor

Xinhua: Enerjide dışa bağımlılığını azaltmayı amaçlıyor
Çin'in resmi haber ajansı Xinhua, "Türkiye, ülkenin enerjide dışa bağımlılığını azaltmayı amaçlayan amiral gemisi projesi kapsamında perşembe günü Karadeniz sahasından doğalgaz sevkiyatına başladı." dedi.

Sakarya sahasının başlangıçta günde 10 milyon metreküp doğalgaz üreteceği, ikinci aşamada 2028 yılı civarında 40 milyon metreküpe çıkmasının beklendiği kaydedildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hanelere ücretsiz doğalgaz mesajını dünya konuşuyor

Handelsblatt: Halka ücretsiz doğalgaz
Almanya'da yayınlanan ekonomi gazetesi Handelsblatt, Erdoğan'ın, halka ücretsiz doğalgaz arzını duyurduğuna dair haberi paylaştı:

"Erdoğan, perşembe günü doğalgaz santralinin açılış töreninde yaptığı konuşmada, önümüzdeki ay tüm haneler için sınırsız miktar olacağını söyledi. Bundan sonra gaz, ayda 25 metreküp tüketime kadar ücretsiz olacak."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hanelere ücretsiz doğalgaz mesajını dünya konuşuyor


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