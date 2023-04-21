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CHP yandaşı Can Ataklı'dan akla ziyan açıklama: Çıkarılan gaz Karadeniz değil Rus gazı

CHP yandaşı gazeteci Can Ataklı, yayınladığı son videoda, Karadeniz'de keşfedilen 710 milyar metreküplük doğal gaz rezervini hedef aldı. Çıkarılan gazın Karadeniz değil Rus gazı olduğunu iddia eden Ataklı, "Türkiye'yi 20 yıl 30 yıl ayakta tutacak rezerv yok orada." ifadelerini kullandı.

Ekleme: 21.04.2023 - 20:17 Güncelleme: 21.04.2023 - 20:29 / Editör: Ozge Selin
CHP yandaşı Can Ataklı'dan akla ziyan açıklama: Çıkarılan gaz Karadeniz değil Rus gazı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Zonguldak Filyos'ta Karadeniz Doğal Gazını Devreye Alma Töreni'ne katıldı. Erdoğan, vatandaşlara hanelerde geçerli olacak iki bedava doğal gaz müjdesi açıklayarak, ''1 ay boyunca Türkiye'nin tamamındaki konutlarda doğal gaz tüketiminden ücret almayacağız. Vatandaşlarımızın evlerindeki mutfaklarında ve sıcak su tüketiminde kullandıkları doğal gazı bir yıl süreyle ücretsiz veriyoruz''
dedi.

Söz konusu müjdeler muhalefet kanadında hazımsızlığa neden oldu.

CHP yandaşı Can Ataklı'dan akla ziyan açıklama: Çıkarılan gaz Karadeniz değil Rus gazı

CHP yandaşı gazeteci Can Ataklı, yayınladığı son videoda, Karadeniz'de keşfedilen 710 milyar metreküplük doğal gaz rezervini hedef aldı. Çıkarılan gazın Karadeniz değil Rus gazı olduğunu iddia eden Ataklı, 'Türkiye'yi 20 yıl 30 yıl ayakta tutacak rezerv yok orada.'
ifadelerini kullandı.

CHP yandaşı Can Ataklı'dan akla ziyan açıklama: Çıkarılan gaz Karadeniz değil Rus gazı

'Adeta ulufe dağıtır gibi sanki kendi cebinden malından veriyormuş gibi'

Ataklı konuya ilişkin açıklamasında şunları söyledi:

'Hassas yoksullaştırılmış ve cehalete itilmiş toplumların en yumuşak kesimi bedava lafıdır. Büyük bir kandırmaca. Doğal gaz bağlantısı güya kuruldu. Karadeniz gazı sisteme veriliyor diye anlatıyorlar. Tabii en önemlisi Erdoğan'ın büyük müjde veriyorum diye adeta ulufe dağıtır gibi sanki kendi cebinden malından veriyormuş gibi 1 ay boyunca bedava 12 ay oyunca da 25 metreküpten para almıyoruz gibi halkı tamamen kandırmaya yönelik…

Şimdi seçime gidiyoruz. Hassas yoksullaştırılmış ve cehalete itilmiş toplumların en yumuşak kesimi bedava lafıdır. Büyük bir kandırmaca. Seçime doğru gidiyoruz. Dün akşam ateş yakıyorlar yok efendim doğal gazı getirdik falan… Orası hala şüpheli elimde bir şey yok ama orada çalışanlardan bazı sızan bilgilere göre oradaki gaz bizim Karadeniz'den çıkan gaz falan değil Rus gazı kardeşim. Oradan bir boru hattı ile buraya açıyorlar. Çünkü bu işin uzmanları diyor ki bu kadar kısa sürede bu gaz çıkarılıp evlere servis edilemez.

Ama sondaj yapıldı mı yapıldı. Rezerv yapıldı mı yapıldı ama rezervle de ilgili tartışmalar var. Onlara da girmek istemiyorum ama Türkiye'yi 20 yıl 30 yıl ayakta tutacak rezerv yok orada.'
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