CHP'li Barış Yarkadaş'ın bedava doğal gaz hazımsızlığı: Üstüne para verseniz de oyumuz Kılıçdaroğlu'na

CHP'li Barış Yarkadaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından müjdelenen bir yıl ücretsiz doğal gaza ilişkin yaptığı paylaşımda, "Doğal gaz kullanan bizlere; bırakın bedavayı, üstüne para da verseniz oyumuz Kılıçdaroğlu’na" ifadelerini kullandı. Söz konusu paylaşıma vatandaşlar tepki gösterirken, akıllara CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'ın "Bu hükümet dünyanın en doğru işini bile yapsa bizim bu hükümeti alkışlayacak halimiz yok." ifadeleri geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zonguldak Filyos'ta Karadeniz Doğal Gazını Devreye Alma Töreni'ne katıldı. Erdoğan, vatandaşlara hanelerde geçerli olacak iki bedava doğal gaz müjdesi açıklayarak,''1 ay boyunca Türkiye'nin tamamındaki konutlarda doğal gaz tüketiminden ücret almayacağız. Vatandaşlarımızın evlerindeki mutfaklarında ve sıcak su tüketiminde kullandıkları doğal gazı bir yıl süreyle ücretsiz veriyoruz'' dedi.Söz konusu müjde muhalefet kanadında hazımsızlığa neden oldu. CHP eski Milletvekili Barış Yarkadaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından müjdelenen bir yıl ücretsiz doğal gaza ilişkin yaptığı paylaşımda, 'Doğal gaz kullanan bizlere; bırakın bedavayı, üstüne para da verseniz oyumuz Kılıçdaroğlu'na' ifadelerini kullandı.Söz konusu paylaşıma vatandaşlar tepki gösterirken, akıllara CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'ın 'Bu hükümet dünyanın en doğru işini bile yapsa bizim bu hükümeti alkışlayacak halimiz yok.' ifadeleri geldi.Altay, TBMM'de yaptığı açıklamada, 'Milletin bize verdiği görev bu' demişti.