Bayramlaşmaya giderken feci kaza: Bir çocuk öldü, 4 kişi yaralandı!

Kastamonu'da bayramlaşmaya giden ailenin bulunduğu otomobilin devrilmesi sonucu 1 çocuk hayatını kaybetti, 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

Kastamonu'da kent merkezindeki yakınlarına bayramlaşmaya giden ailenin bulunduğu Mustafa Kurtçuoğlu (36) idaresindeki 06 VUP 02 plakalı otomobil, Tosya-Kastamonu kara yolu Çıban köyü mevkisinde devrildi.



Kazada, Ebrar Türkmenoğlu (9) olay yerinde hayatını kaybetti.



Sürücü ile Sema Kurtçuoğlu (29), Umutcan Kurtçuoğlu (1) ve Mert Türkmenoğlu (6) yaralandı.



Yaralılar, sağlık ekiplerince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

