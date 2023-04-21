Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, restorasyonu tamamlanan Sultanahmet Camii'nin açılış törenine katılıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, restorasyonu tamamlanan Sultanahmet Camii'nin açılış törenine katıldı.



Açılış töreninde Diyanet İşleri Başkanlığını kapatacağını söyleyen Kılıçdaroğlu'na sert tepki gösteren Erdoğan, "Muhalefete gelince Diyanet İşleri Başkanlığını kaldıracakmış, 14 Mayıs bunların sonu olmalı. Kardeşlerim tabii ki 'yuh' yetmez. Gece gündüz çalışacağız ve onları siyasi menfta haline getireceğiz." dedi.



Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:



Çok farklı bir mekandayız ve bu mekanda Ramazan Bayramınızı tebrik ediyorum. Ne mutlu bizlere ki bu restorasyon çalışmalarını anlamlı günde bitirdik ve bugün de Cuma gününe isabet eden Ramazan Bayramı vesilesiyle iki bayramı bir arada yaşadık.



Bugün Cuma namazımızı Sultanahmet Camii'mizde eda ettik.



Sultanahmet Camii İstanbul'un en önemli sembolüdür. İstanbul'un merkezindeki bu bölgeyi korumamız gerekiyor. Ata yadigarı eserleri korumak, kollamak, yaşatmak bizim en başta gelen görevimizdir.



MUHALEFET DİYANET İŞLERİ TEPKİSİ

Muhalefete gelince Diyanet İşleri Başkanlığını kaldıracakmış, 14 Mayıs bunların sonu olmalı. Kardeşlerim tabii ki 'yuh' yetmez. Gece gündüz çalışacağız ve onları siyasi menfta haline getireceğiz.