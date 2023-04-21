  • USD: 19,38 - 19,42
  • EURO: 21,21 - 21,25
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Başkan Erdoğan Ayasofya'da vatandaşlarla bayramlaştı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Ramazan Bayramı namazını İstanbul'da Ayasofya-i Kebir Camii'nde kıldı. Namaz sonrasında vatandaşlarla bayramlaşma halkasında buluşan Erdoğan çocuklarla özel olarak ilgilendi. O anlara ilişkin görüntüler yayınlandı.

Başkan Erdoğan Ayasofya'da vatandaşlarla bayramlaştı
Ekleme: 21.04.2023 - 08:55 Güncelleme: 21.04.2023 - 09:04 / Editör: Ozge Selin
Başkan Erdoğan Ayasofya'da vatandaşlarla bayramlaştı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Ramazan Bayramı namazını İstanbul'da Ayasofya-i Kebir Camii'nde kıldı. Namaz sonrasında vatandaşlarla bayramlaşma halkasında buluşan Erdoğan çocuklarla özel olarak ilgilendi. O anlara ilişkin görüntüler yayınlandı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Ramazan Bayramı namazını kıldığı ve vatandaşlarla bayramlaştığı Ayasofya-i Kebir Camii'nde birazdan açıklamalarda bulundu.

KARADENİZ GAZI

Karadeniz gazıyla ilgili öncelikle bir ay, ardından da bir yıl olmak üzere ücretsiz olarak vatandaşımızla buluşturacağız. Rabbim inşallah bereketli kılsın. Enerji ve Tabii Kaynaklar artık doğal gazın girmediği il içe bırakmayacak. Bir taraftan sismik, bir taraftan sondaj çalışmaları devam ediyor. Bu rezervi arttırmak için ne gerekiyorsa yapılacak.

DEPREM BÖLGESİNE ZİYARET

Yarın Nurdağı'ndayım. Oradan Gaziantep'e geçeceğim. yetiştirebilirsek Hatay'ı da ziyaret edeceğim. Seçim sürecinde de açılışlardan çok mitinglere ağırlık vereceğiz. İstanbul ve Ankara ilçeleriyle devam ederken şehir mitinglerimizi de Artvin, Trabzon, Ordu Samsun bu şekilde devam edecek.

TOGG ULUSLARARASI BİR MARKA

Lider dostlarımıza bu aracımızı gönderdik. Çok çok memnunlar. Sadece bir ulusal marka değil uluslararası bir marka Togg. İnanıyorum ki ülkemde TOGG'u tercih edenler memnun kalacaklar.

ADANA'DA AK PARTİ'YE SALDIRI

Bazı parti başkanlarının yaptığı şekilde bir beklenti içerisine girecek, bir rant beklentisine girecek değilim. Terörist teröristliğini, eşkıya eşkıyalığını yapacaktır. Biz buralarda çok şehitler de verdik.

Başkan Erdoğan Ayasofya'da vatandaşlarla bayramlaştı
GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
Zorunlu afet sigortası geliyor! Başkan Erdoğan AK Parti seçim beyannamesinde açıkladı
Deprem bölgesinde en acı bayram! Bayram sabahı mezarlıklara akın edildi
‘Bir oy için vatanı satıyor’
Başkan Erdoğan Ayasofya'da vatandaşlarla bayramlaştı
Karadeniz gazı devreye alınıyor! Başkan Erdoğan'dan tarihi açıklamalar
'Şişli Etfal Hastanesi yıkılacak yerine rezidanslar yapılacak' iddialarına Bakan Kurum'dan net cevap: Bunlarda şifasız yalancılık var
Karadeniz'deki gurur günü muhalefette 'gaz' yaptı: CHP'li Mansur Yavaş'tan 'Hükümet doğal gaz verecekti verdi mi' algısı
CHP'li Barış Yarkadaş'ın bedava doğal gaz hazımsızlığı: Üstüne para verseniz de oyumuz Kılıçdaroğlu'na
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten parti binasını hedef alan saldırıya ilişkin açıklama: Geri adım atmayacağız
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan AK Parti binasına yönelik saldırıya kınama
AK Parti Çukurova ilçe binasına silahlı saldırı
Başkan Erdoğan'dan Büyük Ekonomiler Forumu'nda önemli açıklamalar
Başkan Erdoğan Sudan'da barış için devrede
Devlet Bahçeli'den sert çıkış: Kılıçdaroğlu’nun karanlık ağzı bölücü terör örgütü PKK’nın ağzıdır
İstanbul'a yeni metro hattı! Bakan Kurum: Halkı mağdur etmeyi bırakın... 'İBB'nin yapmadığını biz yapacağız'
Akşener'in masayı dağıtmasında flaş itiraf: Kurgulanmış bir tiyatroydu! Genel Başkanlar biliyordu
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay canlı yayında açıkladı! İşte anketlerdeki son durum
Başkan Erdoğan'dan Ramazan Bayramı mesajı
'Önce vatan' diyen vatandaşlar AK Parti Ankara Milletvekilleri adaylarını bağrına basıyor
Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer Türkiye'ye getirildi
Sürücülere bayram müjdesi! Akaryakıtta çifte indirim geliyor: Benzine 1 lira 21 kuruş..

Sürücülere bayram müjdesi! Akaryakıtta çifte indirim geliyor: Benzine 1 lira 21 kuruş..

Gökyüzünde ateş çemberi oluştu: Herkes o anları röntgenlerle görüntüledi

Gökyüzünde ateş çemberi oluştu: Herkes o anları röntgenlerle görüntüledi

Meteoroloji açıkladı: Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji açıkladı: Bugün hava nasıl olacak?

Türkiye'nin 82. ili hangisi olacak? Aday ilçeler tek tek açıklandı: Sizin memleketiniz de olabilir!

Türkiye'nin 82. ili hangisi olacak? Aday ilçeler tek tek açıklandı: Sizin memleketiniz de olabilir!

Antalya’da ihbar üzerine ekipler alarma geçti! Örtüye sarılı ceset sandılar içinden çıkan şoke etti

Antalya’da ihbar üzerine ekipler alarma geçti! Örtüye sarılı ceset sandılar içinden çıkan şoke etti

6 milyon memur ve emeklinin gözü bu zamda! Kritik tarih 1 Mayıs...

6 milyon memur ve emeklinin gözü bu zamda! Kritik tarih 1 Mayıs...