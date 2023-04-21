Başkan Erdoğan Ayasofya'da vatandaşlarla bayramlaştı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Ramazan Bayramı namazını İstanbul'da Ayasofya-i Kebir Camii'nde kıldı. Namaz sonrasında vatandaşlarla bayramlaşma halkasında buluşan Erdoğan çocuklarla özel olarak ilgilendi. O anlara ilişkin görüntüler yayınlandı.Başkan Recep Tayyip Erdoğan Ramazan Bayramı namazını kıldığı ve vatandaşlarla bayramlaştığı Ayasofya-i Kebir Camii'nde birazdan açıklamalarda bulundu.Karadeniz gazıyla ilgili öncelikle bir ay, ardından da bir yıl olmak üzere ücretsiz olarak vatandaşımızla buluşturacağız. Rabbim inşallah bereketli kılsın. Enerji ve Tabii Kaynaklar artık doğal gazın girmediği il içe bırakmayacak. Bir taraftan sismik, bir taraftan sondaj çalışmaları devam ediyor. Bu rezervi arttırmak için ne gerekiyorsa yapılacak.Yarın Nurdağı'ndayım. Oradan Gaziantep'e geçeceğim. yetiştirebilirsek Hatay'ı da ziyaret edeceğim. Seçim sürecinde de açılışlardan çok mitinglere ağırlık vereceğiz. İstanbul ve Ankara ilçeleriyle devam ederken şehir mitinglerimizi de Artvin, Trabzon, Ordu Samsun bu şekilde devam edecek.Lider dostlarımıza bu aracımızı gönderdik. Çok çok memnunlar. Sadece bir ulusal marka değil uluslararası bir marka Togg. İnanıyorum ki ülkemde TOGG'u tercih edenler memnun kalacaklar.Bazı parti başkanlarının yaptığı şekilde bir beklenti içerisine girecek, bir rant beklentisine girecek değilim. Terörist teröristliğini, eşkıya eşkıyalığını yapacaktır. Biz buralarda çok şehitler de verdik.