  • USD: 19,38 - 19,42
  • EURO: 21,21 - 21,25
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Bakan Yanık: Önümüzdeki yıl bayramlaşmamızı kalıcı konutlarda yapacağız

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Osmaniye'de konteyner kentteki depremzedelerle bayramlaştı. Bakan Yanık, "Allah nasip ederse; önümüzdeki yıl Ramazan Bayramı'nda, bugün konteyner kentte yaptığımız bayramlaşmayı, vatandaşlarımızın kalıcı konutlarında yapacağız" dedi.

Ekleme: 21.04.2023 - 17:38 Güncelleme: 21.04.2023 - 17:38 / Editör: Ozge Selin
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, depremzedeleri ziyaret için Osmaniye'ye geldi. Vali Erdinç Yılmaz, Belediye Başkanı Kadir Kara ve Milletvekili İsmail Kaya'nın eşlik ettiği Bakan Yanık, Karaçay Konteyner Kent'te depremzedelerle bayramlaştı.

Bakan Yanık, bayramın kederli ve buruk olduğunu belirterek, 'Kaybettiğimiz canlarımız, sevdiklerimiz, akrabalarımız ve dostlarımız var. Osmaniye'mizde 1010 vatandaşımızı kaybettik. Onlara Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Kayıpların acısının en ağır hissedildiği zaman, bayramlardır. Çok ağır bir süreçten geçiyoruz ama şükürler olsun çok hızlı bir biçimde devletimizin bütün imkanlarıyla, vatandaşımızla beraber bu yaraları da sarmaya devam ediyoruz. Allah nasip ederse; önümüzdeki yıl Ramazan Bayramı'nda, bugün konteyner kentte yaptığımız bayramlaşmayı, vatandaşlarımızın kalıcı konutlarında yapacağız' diye konuştu.

'85 MİLYON TEK VÜCUDA DÖNÜŞÜP, BÖLGEYİ KALKINDIRMAYA ÇALIŞIYOR'

Depremzedeleri tekrar günlük hayatlarına döndürebilmek için gayret gösterdiklerini belirten Bakan Yanık, 'Bunun için bütün mülki erkan, kurumlar, kuruluşlar, gönüllü kuruluşlar, vatandaşlarımız her birimiz, 85 milyon, adeta bir tek vücuda dönüşüp, deprem bölgesini desteklemeye, kalkındırmaya çalışıyor. Biz de önümüzdeki süreçte, elimizden geldiğince bu gayreti sürdüreceğiz. Fakat bir tarafıyla ne kadar hüzünlü, ne kadar yaralı olursa olsun, bayramlar aynı zamanda bir şölendir. Bizim inancımızda bayramlarımızın çok ayrı bir yeri vardır. Birlik, dayanışma, bir sofranın etrafında buluşma, küsler barışır, dargınlar kavuşur. Böyle bir manevi atmosferi vardır bayramın ve inşallah bu bayramda el ele, omuz omuza bütün depremzede vatandaşlarımızla da beraber bu bayramı idrak etmiş olacağız' dedi.

Birlik ve beraberlik korunduğu sürece yaraların sarılıp, her badirenin atlatılacağını kaydeden Bakan Yanık, şöyle konuştu:

'Bayramımız kutlu olsun. Önümüzdeki süreç çok daha güzel, çok daha güven içerisinde olacak. Bunu hep birlikte başaracağız. Asıl bugün, yan yana durduğumuzu, dayanıştığımızı, birbirimizin elinden tutup, sırtını sıvazladığımızı göstermenin zamanı. Bugün de bunu yapacağız. Vatanımıza, milletimize, geleceğimize, birliğimize, bölünmezliğimize sahip çıkan, şehit bedeniyle dolu bir toprağın üzerinde duruyoruz. Çukurova, Osmaniye böyle bir yer. Kanı ve canıyla özgürlüğünü almış, hak etmiş bir yer. Vatanın müdafaası için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan ve bunu her noktada göstermiş insanların bulunduğu bir yer.'

Bakan Yanık ve beraberindekiler, Osmaniye Huzurevi'ni ziyaret edip, bayramlaşmak üzere konteyner kentten ayrıldı.
GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
Başkan Erdoğan duyurdu! Kentsel dönüşümde
Bakan Soylu 'Türkiye'de bu ilk kez duyulmuş olacak' diyerek açıkladı! Hakkari'de 40 yıl sonra...
Erdoğan'dan muhalefete sert tepki: Onları siyasi mefta haline getireceğiz!
Sultanahmet Camii'nin restorasyonu tamamladı! Başkan Erdoğan: İki bayramı bir arada yaşadık
Bakan Akar tarih verdi! Arifiye'de üretilen ilk Altay tankı envantere giriyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hanelere ücretsiz doğalgaz mesajını dünya konuşuyor
Zorunlu afet sigortası geliyor! Başkan Erdoğan AK Parti seçim beyannamesinde açıkladı
Deprem bölgesinde en acı bayram! Bayram sabahı mezarlıklara akın edildi
‘Bir oy için vatanı satıyor’
Başkan Erdoğan Ayasofya'da vatandaşlarla bayramlaştı
Karadeniz gazı devreye alınıyor! Başkan Erdoğan'dan tarihi açıklamalar
'Şişli Etfal Hastanesi yıkılacak yerine rezidanslar yapılacak' iddialarına Bakan Kurum'dan net cevap: Bunlarda şifasız yalancılık var
Karadeniz'deki gurur günü muhalefette 'gaz' yaptı: CHP'li Mansur Yavaş'tan 'Hükümet doğal gaz verecekti verdi mi' algısı
CHP'li Barış Yarkadaş'ın bedava doğal gaz hazımsızlığı: Üstüne para verseniz de oyumuz Kılıçdaroğlu'na
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten parti binasını hedef alan saldırıya ilişkin açıklama: Geri adım atmayacağız
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan AK Parti binasına yönelik saldırıya kınama
AK Parti Çukurova ilçe binasına silahlı saldırı
Başkan Erdoğan'dan Büyük Ekonomiler Forumu'nda önemli açıklamalar
Başkan Erdoğan Sudan'da barış için devrede
Devlet Bahçeli'den sert çıkış: Kılıçdaroğlu’nun karanlık ağzı bölücü terör örgütü PKK’nın ağzıdır
Meteoroloji açıkladı: Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji açıkladı: Bugün hava nasıl olacak?

Ordulu vatandaş ile baykuşun 20 yıllık dostluğu görenleri şaşırtıyor: Her yıl bunu yapıp gidiyormuş

Ordulu vatandaş ile baykuşun 20 yıllık dostluğu görenleri şaşırtıyor: Her yıl bunu yapıp gidiyormuş

Sürücülere bayram müjdesi! Akaryakıtta çifte indirim geliyor: Benzine 1 lira 21 kuruş..

Sürücülere bayram müjdesi! Akaryakıtta çifte indirim geliyor: Benzine 1 lira 21 kuruş..

Gökyüzünde ateş çemberi oluştu: Herkes o anları röntgenlerle görüntüledi

Gökyüzünde ateş çemberi oluştu: Herkes o anları röntgenlerle görüntüledi

Antalya’da ihbar üzerine ekipler alarma geçti! Örtüye sarılı ceset sandılar içinden çıkan şoke etti

Antalya’da ihbar üzerine ekipler alarma geçti! Örtüye sarılı ceset sandılar içinden çıkan şoke etti

6 milyon memur ve emeklinin gözü bu zamda! Kritik tarih 1 Mayıs...

6 milyon memur ve emeklinin gözü bu zamda! Kritik tarih 1 Mayıs...