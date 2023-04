Bakan Soylu 'Türkiye'de bu ilk kez duyulmuş olacak' diyerek açıkladı! Hakkari'de 40 yıl sonra...

İçişleri Bakanı ve AK Parti İstanbul milletvekili adayı Süleyman Soylu, Hakkari'de 40 yıldır ilk kez teröristin olmadığı bir bayram geçirdiklerini söyledi. Türkiye'nin çok büyük badirelerden geçtiğini anlatan Bakan Soylu, 'Türkiye'nin şöyle yukarı çıkan o ivmesini engellemek, milletin ağız tadını bozmak, 'Biz yaparız' diyenleri 'Siz yapamazsınız' demeye ikna etmek gençlerimizin, insanlarımızın umudunu ortadan kaldırmak istediler.' ifadelerini kullandı.Soylu, Üsküdar'da Şalpazarı Federasyonu Hemşehri Buluşması'nda yaptığı konuşmada, dün akşam iftarı İstanbul'da yaptığı, her zaman olduğu gibi gecenin bir yarısı Hakkari'ye gitmek istediğini söyledi.Uçağın Hakkari'ye inmediğini, bu nedenle Van'a ulaştığını belirten Soylu, 'Hakkari'ye gidene kadar yolun üzerinde ne kadar asker, polis, jandarma varsa hepsinin bayramını tebrik ede ede, onların orada annelerinin, babalarının hasretiyle eşlerinin hasretini çektiği o bayram buluşmasını hiç olmazsa biraz 'Hafifletir miyiz?' diye birbirimizle sarmaş dolaş olduk, birbirimizle bayramlaştık. Milletimizin onlara selamını söyledik.Şu anda bir şey söyleyeceğim, Türkiye'de bu ilk kez duyulmuş olacak. Hakkari'de Allah'a çok şükür olsun, 40 yıldır ilk kez teröristin olmadığı bir bayram geçirdik. Teröristlerin yıllarca fink attığı, aynı zamanda Karadeniz'e kadar Tunceli üzerinden lojistik ve yine aynı zamanda kendi teröristlerini oraya aktardıkları, hem silah hem mühimmat hem gıda aktardıkları o alanı tamamen teröristlerden temizlemiş olduk.' diye konuştu.Soylu, Türkiye'nin çok büyük badirelerden geçtiğini, çok büyük maliyetler ödediğini, çok direndiğini anlatarak, 'Gezi olaylarıyla karşı karşıya kaldık. Türkiye, çok büyük projelere imza atmıştı. Fakat Türkiye'yi bu büyük projelerden döndürmek, Türkiye'nin faiz maliyetini daha yukarı çıkarmak için bizatihi tamam, içeridekiler bir karmaşıklık yapmak istediler ama bu karmaşıklığın arkasında da her zaman bildiğimiz gibi o Batı'nın aklı var, Amerika'nın aklı var. Türkiye'nin şöyle yukarı çıkan o ivmesini engellemek, milletin ağız tadını bozmak, 'Biz yaparız' diyenleri 'Siz yapamazsınız' demeye ikna etmek gençlerimizin, insanlarımızın umudunu ortadan kaldırmak istediler.' ifadelerini kullandı.Dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaman müjde verdiğinin altını çizen Soylu, şöyle devam etti:'Şimdi ben o Kılıçdaroğlu'nun yüzünü bir görmek isterdim. Hani o mutfağa geçiyor ya, mutfakta bir video çekseydi. O videoya, o Tayyip Erdoğan'ın verdiği müjdeye karşı deseydi ki 'Benim mutfağımda da doğal gaz bedava'. 'Mersin Nükleer Santrali'ni yapacağım' dedi. Önümüzdeki günlerde Tayyip Erdoğan birinci etabını açacak. Yani bir taraftan yerli ve milli enerji, dışarıya para vermeyelim, paramızı enerjiye dışarıya akıtmayalım istedik.Onlar dediler ki 'Sizin dışarıya boynunuz bükük olsun'. Şimdi ben Hakkari'den geliyorum, hemen yanında Gabar Dağı var. Eskiden Gabar Dağı'nda terör vardı. Şimdi ne çıkıyor biliyor musunuz? Petrol çıkıyor. Şırnak'ta günde 8 bin 500 varil, bu daha başlangıç. Öyle petrol de değil, gravitesi yüksek, koy traktöre çalışsın. O kadar verimliliği yüksek olan bir petrol çıkıyor. Bir taraftan Sakarya gaz sahasında gaz çıkıyor. Daha neler, hangi müjdelerle Türkiye karşı karşıya kalacak inşallah. Elimizi enerji yüzünden dışarıya açmayacağız, cari açığımızı kapatacağız ve ülkemizin zenginliğine doğru hep beraber gideceğiz.'Bakan Soylu, 15 Temmuz FETÖ darbe girişiminde insanların şehit olduğunu, gazilerin bulunduğunu anımsattı.'Şu Üsküdar'ın, Çengelköy'ün dili olsa da konuşsa, şu Boğaz Köprüsü'nün dili olsa da konuşsa. Bu millet teslim olmadı.' diyen Soylu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı korkutmaya, milleti ürkütmeye çalıştıklarına dikkati çekti.Soylu, 12 yıldır bu ülkede aynen dalgalı denizler gibi büyük dalgalarla beraber gemiyi istikametinden ayırmaya ve durdurmaya çalıştıklarını vurgulayarak, 'Ama kaptanımız tecrübeliydi, kaptanımız bilgiliydi. Kaptanımız aynı zamanda cesurdu. Kaptanımız aynı zamanda 'Ben sadece milletin, Allah'ın önünde eğilirim.' dedi. Kaptanımız aynı zamanda o dalgalardan, selametle gemiyi çıkardı. O gemiye benzer bir gemiyi de TCG Anadolu'yu da çatlasınlar patlasınlar şurada karşıda, sabahtan akşama kadar binlerce insan 'Türkiye bunları yapabiliyormuş' diye geziyor ve seyrediyor.' diye konuştu.Dünyanın en büyük salgınıyla karşı karşıya kaldıklarını da dile getiren Soylu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun o dönem 'şehir hastanelerin israf olduğunu' söylediğini aktardı.Soylu, 'O Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'israf' dediği, bir de yanında birisi daha var, şimdi beraberler. Biz aynı masadaydık. Tayyip Erdoğan'a akıl vermeye çalışıyor o zaman. Ben duydum, bir saat önce şu kulaklarımla, 'Biz bu şehir hastanelerini yapamayız, biz bu şehir hastanelerini yönetemeyiz, yürütemeyiz.' Hani bir parti kurdu genel başkan oldu ya, o zaman 'Ekonomiden sorumluyum' deyip her şeye hava atıyordu. Tayyip Erdoğan dedi ki 'Ben yaparım, sen de görürsün' dedi.' ifadelerini kullandı.CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun 'LGBT' diye bir şey tutturduğunu belirten Soylu, şunları kaydetti:'Nedir bu 'LGBT' diye bakıyoruz. Beni bağışlayın bu bayram gününde, 'cinsiyetsizlik', yani erkek erkek olmayacak, kadın kadın olmayacak, erkek erkekle evlenebilecek, kadın kadınla evlenebilecek. Tövbe Yarabbi, tövbe estağfurullah. İlk önce İçişleri Bakanı olduğumda hatırlıyorum. Beşiktaş Belediyesinin önünde LGBT bayrağı astılar. Dedim 'Tövbe estağfurullah, bu nedir acaba? Başka bir şey midir?' Beşiktaş Kaymakamı'nı aradım, 'Sana 15 dakika müddet, o bayrak oradan inecek.' Allah'a yemin olsun ki yaşadığımız ve yönettiğimiz bu ülkede LGBT ile ilgili aile yapımızı ortadan kaldırmaya adım atanlara bir tek müsaade eden namerttir, bu kadar açık ve net. Biz, bugün ayakta duruyorsak aile yapımızla beraber ayakta duruyoruz. Bu kadar badirelere karşı dik duruyorsak, aile yapımızla beraber ayakta duruyoruz.O kadar çok meraklıysalar kendi çocukları var, kendi aileleri var, oradan başlasınlar bakalım. Kabul ediyorlar mı bu işi? Kendileri kabul ediyorlar mı? Kendi aileleri kabul ediyorlar mı? Onun için büyük bir kuşatmayla karşı karşıya kalıyoruz. Bu kuşatmayı yaracak hamle 14 Mayıs'tır. Bir 14 Mayıs'ta bu ülke rahmetli Menderes zamanında beyaz ihtilalle beraber iktidara geldi, bir ay içerisinde Ezan-ı Muhammedi'yi aslıyla beraber buluşturdu. Onun için bu 14 Mayıs hepimiz için kıymetlidir, gelecek nesillerimiz için kıymetlidir, etrafımızdaki coğrafya için kıymetlidir, Ümmet-i Muhammed için kıymetlidir, Orta Asya için, Orta Doğu için, Balkanlar için kıymetlidir, Türkiye'nin yükselmesi kıymetlidir.'Kılıçdaroğlu'nun 'Ben Aleviyim' dediğinin anımsatan Soylu, ''Yahu Tayyip Erdoğan'dan önce bu ülkede kimse 'Ben Aleviyim' diyemiyordu. Ya bu adamın hakkından siz ne edeceksiniz ya? Bugün herkes kendisini ifade ediyor. Türkiye herkesin kendisini ifade edebildiği bir Türkiye oldu.Şimdi çıkmış, 'Ben Hak Muhammed Ali'nin yanındayım' diyor. Kim diyor, Kılıçdaroğlu. Soruyorum, 'Hak Muhammed Ali'nin yolunda LGBT var mı?, Hak Muhammed Ali'nin yolunda terör örgütü var mı?, Hak Muhammed Ali'nin yolunda kendi ülkeni Amerika'ya, Avrupa'ya, büyükelçilere peşkeş çekmek var mı? Yok ama ona göre her şey mübah, 'Koltuğa geleyim de her şeyi istismar edeyim, her şeyi ortaya koyayım.' değerlendirmesinde bulundu.Bakan Soylu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sadece kendilerine Ayasofya'da namaz kılmayla buluşturmadığını vurgulayarak, şunlar kaydetti:'Tayyip Erdoğan bize bir şey daha yaptı, Amerika'ya ve Avrupa'ya 'Bu ülkenin sahibi bu millettir ve kararı biz veririz' dedi, 'Siz veremezsiniz' dedi. Kirazlıtepe, komşunuza sahip çıkın. Bu tip liderler ülkelere 100 yılda bir gelir. Türkiye'yi istikametinden ayırmak isteyenlere müsaade etmeyin, 15 Temmuz'u yapanlara müsaade etmeyin. Bir evladınız olarak söylüyorum. Biz bunlardan korkmadık, ürkmedik, sinmedik.Hangi oyunu, tuzağa kurarlarsa kursunlar milletimiz adına hizmetkar olmaktan vazgeçmedik. Bu bayram günü adına söylüyorum. Ne olursunuz? Tayyip Erdoğan'a sımsıkı sarılın, nerede bir dostunuz varsa, nerede bir yakınınız varsa, nerede bir selam payınız varsa her birine '14 Mayıs bu ülkenin geleceğidir, hep beraber oy verelim, sorumluluğumuzu hep beraber yapalım' deyin.'Soylu, konuşmasının ardından şiir okuyan bir çocuğu dinleyip alnından öptü.Programa, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ile AK Parti Üsküdar İlçe Başkanı Erdem Demir katıldı.