Bakan Çavuşoğlu'ndan Antalya'da 14 Mayıs mesajı: Doğru adamla yola devam ediyoruz

Antalya'dan AK Parti Milletvekili Adayı gösterilen Çavuşoğlu, Manavgat İlçe Başkanlığındaki bayramlaşma programına katıldı. Teşkilat üyelerinin ve vatandaşların bayramını kutlayan Çavuşoğlu, Antalya'nın her bir köşesinde büyük bir coşkuyla karşılandıklarını belirtti.Antalya'nın ilçeleriyle 14 Mayıs seçimlerine hazır olduğunu dile getiren Çavuşoğlu, 'Doğru adımlarla, doğru adamla yola devam ediyoruz. Doğru zamanda doğru adam Recep Tayyip Erdoğan. Bu seçimin önemini bizden daha iyi biliyorsunuz.' dedi.Ardından Serik ilçesine geçen Çavuşoğlu, seçim koordinasyon merkezinde partililer ve halka bayramlaştı. Türkiye'nin büyük bir deprem felaketi yaşadığını ve devlet millet el ele vererek yaraların sarıldığını anlatan Çavuşoğlu, Seriklilere de depremzedelere ev sahipliği yaptıkları için teşekkür etti.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugüne kadar verdiği her sözü tuttuğunu aktaran Çavuşoğlu, Antalya'daki orman yangınında evini kaybedenlerin bir yıl içinde yeni evlerine kavuştuğunu, deprem bölgesindeki insanların da en kısa sürede evlerine kavuşacağını belirtti.14 Mayıs'ta yapılacak seçim için sahada el ele gönül gönüle çalıştıklarını söyleyen Çavuşoğlu, 'Antalya'da güzel bir sürpriz olacak. Çünkü Antalyalılar vatanseverdir, son 21 yılda kazandırdığı eserlerle Türkiye'nin birinci asrını taçlandıran Cumhurbaşkanımız Erdoğan'a teşekkür etmesini bilir.' diye konuştu.Muhalefetin her gün başka bir yalanla vatandaşın karşısına çıktığını söyleyen Çavuşoğlu, muhalefetin yönetiminde olan belediyelerde neler yapılıp, yapılmadığını vatandaşların görebildiğini kaydetti.Muhalefetin 'Suriye'den çıkacağız' dediğini belirten Çavuşoğlu, 'Suriye'den çıkmamızı kim istiyor? PKK'nın desteklediği, FETÖ'nün 'biletleri aldık geri geliyoruz' dediği bir ittifakı Serikliler, Antalyalılar destekler mi? Türkiye'yi 28 eyalete böleceğiz diyenlere oy verir mi?' dedi.AK Parti Antalya İl Başkanlığı'nda gerçekleştirilen bayramlaşma programına da katılan Çavuşoğlu, partililerle vatandaşlara karanfil verdi.Çavuşoğlu, kentteki ziyaretlerine Togg ile katıldı.