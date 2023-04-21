Arama yapılan iş yerinde bulundu: Hakkari'de 2 bin kutu ilaç ele geçirildi

Hakkari'de "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçunu önlemeye yönelik çalışmalar kapsamında bir iş yerinde arama yapıldı. Emniyet ekipleri tarafından yapılan arama sonucu 2 bin kutu ilaç ele geçirildi. Şüpheli iki kişi hakkında adli tahkikat başlatıldı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 2 bin kutu ilaç ele geçirildi.Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerinin "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçunu önlemeye yönelik çalışmaları devam ediyor.Bu kapsamda, dün ilçedeki bir iş yerinde arama yapan ekipler 2 bin kutu ilaç ele geçirdi.Şüpheli iki kişi hakkında adli tahkikat başlatıldı.