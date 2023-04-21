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AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş Hatay'da inşa edilen konteyner kentte depremzedelerle bayramlaştı

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da bayram namazını kıldı, vatandaşlarla bayramlaştı. Kırıkhan ilçesinde inşa edilen konteyner kentte depremzedelerle bir araya gelen Kurtulmuş, deprem nedeniyle yıkılan evlerin daha iyisini yapıp, tarihi yapıları onararak Hatay'ı çok daha güzel ve güçlü şekilde inşa edeceklerini belirtti.

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş Hatay'da inşa edilen konteyner kentte depremzedelerle bayramlaştı
Ekleme: 21.04.2023 - 21:11 Güncelleme: 21.04.2023 - 22:25 / Editör: Ozge Selin
AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş Hatay'da inşa edilen konteyner kentte depremzedelerle bayramlaştı
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, bayram namazını merkez Antakya ilçesindeki Hacı Cuma Kahraman Camisi'nde kıldı ve vatandaşlarla bayramlaştı.

Kurtulmuş, camiye gelen vatandaşlarla sohbet etti, bazı gençlerle ve çocuklarla fotoğraf çektirdi.

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş Hatay'da inşa edilen konteyner kentte depremzedelerle bayramlaştı

'En büyük yıkıma uğrayan yerlerden biri Hatay'

 Cami çıkışında gazetecilere açıklama yapan Kurtulmuş, 6 Şubat'taki depremlerde en büyük yıkıma uğrayan yerlerden birinin Hatay olduğunu söyledi.

Depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileyen Kurtulmuş, şunları kaydetti:

'Her birinizin yakınlarından, eşinizden, dostunuzdan, ahirete göçenler var. Sizlere de sizlerin şahsınızda bütün Hatay halkına ve depremzede kardeşlerimizin tamamına sevgilerimizi, taziyelerimizi ve başsağlığı dileklerimizi bir kere daha ifade ediyoruz. İlk andan itibaren Türkiye'nin bütün kurum ve kuruluşları, depremin yaralarını ortadan kaldırmak için büyük bir fedakarlıkla sahada yer aldı. Sivil toplum kuruluşlarımız yer aldı. Hayır ehli insanlar sahada yer aldı. Allah'a çok şükür bu büyük yaranın kısa süre içerisinde iyileştirilmesi, tedavi edilmesi için önce acil önlemler, arkasından da kalıcı tedbirler alınmaya çalışıldı. Bugün geldiğimiz noktada inşallah bundan sonra vatandaşlarımız bir yıl içerisinde kalıcı konutlarına kavuşturulabilecek bir çalışmanın, hummalı bir çalışmanın içerisindeyiz.'

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş Hatay'da inşa edilen konteyner kentte depremzedelerle bayramlaştı

'Bir yıl içerisinde tamamlanacak'

Kurtulmuş, Antakya ilçesi Narlıca Mahallesi'ndeki çadır kentte kalan depremzedelerle de kahvaltıda bir araya geldi.

Hem depremin acısını paylaşmak hem de bayram sevincine ortak olmak için kente geldiklerini dile getiren Kurtulmuş, vatandaşların bayramını kutladı.

Kurtulmuş, depremin 'asrın felaketi' olarak anıldığını belirterek, şöyle devam etti:

'Gerçekten misli görülmemiş büyük bir acı. Sadece Türkiye'de değil bütün dünyada uzun asırlar sonra karada hissedilen en yüksek depremin yaşandığı bir bölgedeyiz. İlk gününden itibaren devletimiz bütün kurum ve kuruluşlarıyla, STK'larımız, AFAD'ımız, Kızılay'ımız, hayır ehli insanlarımızla, jandarmasından Türk Silahlı Kuvvetlerine kadar bütün unsurlarıyla sizin yanınızda yer aldı.'

Kurtulmuş, çadır ve konteyner kentlerin ardından kalıcı konutların yapılmasıyla ilgili sürecin başladığını, bunların bir yıl içerisinde tamamlanacağını belirtti.

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş Hatay'da inşa edilen konteyner kentte depremzedelerle bayramlaştı

'İnşallah bunlar en kısa sürede geride kalacak'

AK Partili Kurtulmuş, deprem bölgesinde vatandaşın kurumlarla uyumlu çalıştığını işaret ederek, şu değerlendirmede bulundu:

'Hem fiziki olarak yaraları sarmak hem yeniden hayatı normal akışı içerisinde devam ettirmek için elimizden gelen her türlü çabayı hep birlikte ortaya koyuyoruz. Allah razı olsun deprem bölgesindeki vatandaşlarımız da son derece uyumlu ve gönüllü şekilde kamu kurum ve kuruluşlarının bu faaliyetlerine destek oluyor. Sizlere de ayrıca teşekkür ediyoruz. Zor şartlarda yaşıyorsunuz ama şükrederek, elhamdülillah diyerek bu süreci hep beraber aşabilmek için kamu kurum ve kuruluşlarının çalışmalarına destek oluyorsunuz. İnşallah bunlar en kısa sürede geride kalacak.'

Hatay'ın tarihi yerlerinin depremde zarar gördüğünü ifade eden Kurtulmuş, şöyle konuştu:

'İnsanın içi sızlıyor. Medeniyetlerin kalbi, beşiği olan, farklı kültürlerin, dinlerin, alışkanlıkların, geleneklerin, göreneklerin birlikte canlı bir şekilde yan yana yaşadığı Hatay'da, Antakya'da böylesine büyük bir yıkımı yaşadık. Şimdi yeniden o belki eski Uzun Çarşı'yı geri getiremeyiz ama bir taraftan da o çarşı esnafının işlerine tekrar başlayabilmeleri için onların iş yerleri yapılıyor, bir kısmı başlamış sabah gelirken gördük, hatta künefeci bile açılmış. Bu Hatay'ın normale döndüğünü gösterir. İnşallah yine o eski günlerinize dönersiniz.'

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş Hatay'da inşa edilen konteyner kentte depremzedelerle bayramlaştı

'Hatay o eski güzel, ihtişamlı günlerine geri dönecek'

Kurtulmuş, afette ölenlerin acısının milletçe unutulmayacağını vurgulayarak, 'İnşallah çok daha güzel, güçlü bir Hatay'ı hep birlikte inşa edeceğiz. Yıkılan evlerimizi yapacağız, daha iyilerini yapacağız. Yıkılan tarihi yapılarımızı da onlar kadar olmasa bile onlar kadar benzer, güçlü şekilde yapacağız, onaracağız. Böylece Hatay, Antakya bütünüyle birlikte ayağa kalkacak, yeniden o eski güzel, ihtişamlı günlerine geri dönecek.' ifadelerini kullandı.

Konuşmasının ardından çadır kentte kalan aileleri ziyaret eden Kurtulmuş, vatandaşlarla sohbet etti, çocuklara bayram hediyesi verdi.

Albayrak Grubu tarafından Hatay'da inşa edilen konteyner kentte depremzedelerle bayramlaştı

Kırıkhan ilçesinde Albayrak Grubu tarafından inşa edilen konteyner kentte depremzedelerle bir araya gelen Kurtulmuş, deprem nedeniyle yıkılan evlerin daha iyisini yapıp, tarihi yapıları onararak Hatay'ı çok daha güzel ve güçlü şekilde inşa edeceklerini belirtti.

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş Hatay'da inşa edilen konteyner kentte depremzedelerle bayramlaştı

Albayrak Grubu deprem bölgesinde yaraları sarıyor

Albayrak Grubu, 11 ilimizde etkisini gösteren depremde mağdur olan afetzedeler için ilk günden itibaren seferberlik ruhuyla harekete geçti. Yardımlar için toplamda 150 milyon TL'lik bütçe ayıran Albayrak Grubu, yardım tırları, iş makinaları ve gönüllü çalışanlarının yanı sıra şimdi de konteyner kent için çalışmalarına hız verdi.

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş Hatay'da inşa edilen konteyner kentte depremzedelerle bayramlaştı

Albayrak çalışanlarından konteyner desteği

Albayrak Grubu Hatay ve Gaziantep'te konteyner kent kurulumu için çalışmalara başladı. Hatay Kırıkhan'da 631, Gaziantep Nurdağı'nda 419 olmak üzere toplamda 1.050 adet konteynerden oluşan kentte, yapılan konteyner evlerden 27 tanesi Albayrak Grubu çalışanlarının kendi aralarında topladıkları bağışlarla sağlandı.
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