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Karadeniz'deki gurur günü muhalefette 'gaz' yaptı: CHP'li Mansur Yavaş'tan 'Hükümet doğal gaz verecekti verdi mi' algısı

Türkiye tarihinin en önemli enerji projelerinden Karadeniz gazı, karaya çıkarılarak Filyos Doğalgaz İşleme Tesisi'nde işlenmeye başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla bugün devreye alınacak gaz, geçmişte 'insanları kandırıyorlar' diyerek tarihi başarıyla aklınca alay eden muhalefet kanadında yeni bir rahatsızlığa neden oldu. CHP'li Mansur Yavaş, tarihi ana saatler kala yaptığı açıklamada, "Hükümet doğalgaz verecekti verdi mi?" diyerek algı operasyonuna girişti.

Karadeniz'deki gurur günü muhalefette 'gaz' yaptı: CHP'li Mansur Yavaş'tan 'Hükümet doğal gaz verecekti verdi mi' algısı
Ekleme: 20.04.2023 - 22:08 Güncelleme: 20.04.2023 - 22:24 / Editör: Ozge Selin
Karadeniz'deki gurur günü muhalefette 'gaz' yaptı: CHP'li Mansur Yavaş'tan 'Hükümet doğal gaz verecekti verdi mi' algısı
Türkiye, Cumhuriyet'in 100'üncü yılında büyük bir gurur yaşıyor. Karadeniz'de keşfedilen yerli doğal faz bugün düzenlenecek törenle karaya çıkarılıp işlenmeye başlayacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan meşaleyi yakacak ve yerli gaz resmen devreye alınacak.

Borular ulusal sisteme bağlanıyor: Günlük üretim 10 milyon metreküple başlayacak

Karadeniz'de keşfedilen 710 milyar metreküplük dev doğal gaz rezervinin şebeke çalışmaları tamamlandı. Gaz 170 kilometrelik boru hattı ile Filyos İşleme Tesisi'ne getirilecek. Borularla ulusal sisteme bağlanacak.

Günlük üretime 10 milyon metreküp ile başlanması hedefleniyor. Sahadaki üretim 3 yıl içinde 40 milyon metreküpe kadar çıkarılacak.

Karadeniz'deki gurur günü muhalefette 'gaz' yaptı: CHP'li Mansur Yavaş'tan 'Hükümet doğal gaz verecekti verdi mi' algısı

Karadeniz'deki gurur günü muhalefette 'gaz' yaptı

Karadeniz gazı, geçmişte 'insanları kandırıyorlar' diyerek tarihi başarıyla aklınca alay eden muhalefet kanadında yeni bir rahatsızlığa neden oldu.

CHP'li Mansur Yavaş'tan 'Hükümet doğal gaz verecekti verdi mi' algısı

CHP'li Mansur Yavaş, tarihi ana saatler kala yaptığı açıklamada, 'Hükümet doğalgaz verecekti verdi mi?' diyerek algı operasyonuna girişti.
Ankara'da İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile birlikte miting düzenleyen Yavaş, 'Kış bitti hala gaz verecekler' diye konuştu.

'Evet, 20 yılda mutlaka güzel şeyler yapılmıştır'

Yavaş, AK Parti hükümetinin iyi işler yaptığını da söyleyerek, 'Biz gidersek maaş ödeyemezler, ekonomiyi idare edemezler diyorlar. Evet, 20 yılda mutlaka güzel şeyler yapılmıştır. İktidarın şu an yapacağı bir şey kalmamıştır' dedi.
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