Filyos'tan doğal gaz müjdesi! Başkan Erdoğan: Isınma 1 ay, mutfak ve sıcak su 1 yıl ücretsiz

Tarihi bir gün daha yaşanıyor. Türkiye'nin enerji ihtiyacının giderilmesine ve ekonomisine doğrudan çok büyük bir katkı sağlayacak Karadeniz gazının karaya ulaştırılması çalışmalarında büyük gün geldi.Filyos Gaz İşleme Tesisi'nde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 'Karadeniz Gazı Devreye Alma Töreni' gerçekleşiyor. Başkan Erdoğan, tarihi günde açıklamalarda bulundu.BAŞKAN ERDOĞAN'DAN 2 MÜJDE BİRDEN!İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamaları...İki bayramı bir arada yaşamak için buradayız. Birincisi, yarın kavuşacağımız Ramazan Bayramı'dır. İkinci bayramımız, ülkemizin enerji bağımsızlığı yolunda tarihi bir adım olan Karadeniz gazının devreye alınmasıdır.Sakarya sahamızdaki gaz miktarı 652 milyar metreküp olarak tescillendi. Bir diğer saha olan Çaycuma-1 kuyusunda da 58 milyar metreküp rezerv keşfi yapıldı. Karadeniz'deki gaz rezervimiz 710 milyar metreküpe ulaştı. Ocak 2021'de kara tesisinin inşasına başladık. Aynı yılın temmuz ayında sahadan kuyuya ilk doğal gaz akışının tesislerini tamamladık.Yaklaşık 10 bin personelin ve 50 geminin geceli gündüzlü çalışmasıyla ortaya çıkan bu başarının gururu milletimizin tamamına aittir. Dünyanın diğer yerlerinde 6-7 yıl süren keşfedilen gazı kullanabilir hale getirme süresini biz 3 yılın altına indirdik.Günde 40 milyon metreküp gaz çıkartacağız.Milletimize büyük bir gurur yaşatırken bazılarını da üzüyoruz. Türkiye'nin başarılarından rahatsız olanları üzüyoruz. Ülkemizin kalkınmasını, güçlenmesini istemeyenleri üzüyoruz. Kandil'deki eli kanlı terör baronlarını, Pensilvanya'daki hainleri üzüyoruz. Senelerce bizi enerji yarışının dışında tutan emperyalistleri üzüyoruz.Her seçim öncesinde gaz buluyorlar iftirasını atan karakter fukaralarını üzüyoruz. Ortada gaz maz yok diye dolanan kifayetsiz muhterisleri üzüyoruz. Milletimizin sevinci, gururu, heyecanı ve zaferleri karşısında kabus gören mankurtları üzüyoruz. Tabii bir de daha ilk günden itibaren bize yapamazsınız diyen, hayırlı her işe çamur atan bay bay Kemal ve masa arkadaşlarını üzüyoruz. İnşallah bundan sonra yeni açılışlar, yeni eserlerle bu kaybedenler kulübünü üzmeyi sürdüreceğiz. Ama bunlara en büyük hayal kırıklığını sandıkta vuracağı tokatla milletimizin tattıracağına inanıyorum.'DOĞAL GAZDA YÜZDE 75 İNDİRİM UYGULADIK'Yüksek teknolojiye dayalı sanayimizi ihraçatla geliştirdik. Millet bahçeleri yaptık. Şehirlerimizdeki hayat kalitesini yükselttik. Filyos Deresi'ni bu limanla bütünleştirdik ve burayı ülkenin en önemli doğal gaz merkezi haline getirdik. Kalkınmanın temel altyapısı olan enerjimi sağladık. 21 yılda yaptığımız her yatırımlar insanımızın hayatını kolaylaştırmış olduk. Vatandaşımızı hayat pahalılığı konusunda yalnız bırakmadık. Doğal gazda yüzde 75 indirim uyguladık.BEDAVA DOĞAL GAZ MÜJDESİ1 yıl boyunca evlerimizdeki mutfak ve sıcak su tüketimi için gereken doğal gaz ücretsiz olacaktır. Ayrıca önümüzdeki 1 ay boyunca konutlarımızda ısınma dâhil tüm doğal gaz tüketiminden de ücret almayacağız.Filyos'ta bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, tesisi havadan da inceledi. İşte ilk kareler böyle geldi.BAKAN DÖNMEZ: 35 YILLIK İHTİYACI TEK BAŞINA KARŞILAYACAKBaşkan Erdoğan'ın konuşması öncesinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de açıklamalarda bulundu. Fatih Dönmez şunları söyledi: Bize düşen çalışmaktı gayret etmekti. Her arayan bulamazdı lakin bulanlar arayanlardı. Sonunda başracağımızı biliyorduk. Her türlü yıldırmaya rağmen hamd olsun başardık. Türkiye'nin bağımsızlık ateşi Filyos'tan tüm Türkiye'ye yayılıyor. Karadeniz gazı ilk keşiften üretime dünyanın en hızlısı olarak kayıtlara geçti.Keşfimiz, tüm konutların 35 yıllık doğal gaz ihtiyacını tek başına karşılayabilecek kapasiteye sahip.Proje tam kapasiteye ulaştığında Türkiye'nin mevcut doğal gaz ihtiyacının yüzde 30'unu karşılayacak. Sayın cumhurbaşkanımıza ilk günden bugüne kadar verdiği destekten ötürü şükranlarımı sunuyorum.UZUN SÜREDİR ÜZERİNDE ÇALIŞILIYORDUKaradeniz doğalgazının kullanılmaya başlanması ile birlikte vatandaşlara yönelik bir indirim ile ilgili uzun süredir çalışma yapılıyordu. Bu kapsamda belli formüller üzerinde duruldu.Sonunda karar verildi. Karadeniz gazının evlere girmesinden sonra her konutun aylık 25 metreküplük doğalgaz giderinin devlet tarafından karşılanması öngörüldü.MUTFAKTA KULLANILAN GAZ KADARDevletin katkı sağlayacağı 25 metreküp belirlenirken evlerdeki doğalgaz tüketimine bakıldı. Mutfakta kullanılan tüketim miktarının ücretsiz verilmesi gündeme geldi.Bu da yaklaşık 25 metreküpe denk geliyor. Bazı evlerde bu rakamın sıcak su harcamalarına da yeteceği belirtiliyor.Böylece devlet bugünkü fiyatlarda her konutun doğalgaz faturasının 130 liralık bölümünü karşılamış olacak.19,8 MİLYON ABONE, 30,8 MİLYAR DESTEKSon 20 yılda yapılan çalışmalarla doğal gaz kullanım imkanı sunulan vatandaş sayısı 3 kattan fazla artarak 69 milyona yükseldi. 1,3 milyon olan doğal gaz abone sayısı ise 19,1 milyona çıktı.Böylelikle ülke nüfusunun yüzde 81'ine doğal gaz kullanım imkanı ve konforuna kavuştu. İktidarın yaptığı planlamalara göre 2026 döneminde 299 yerleşim yerine daha doğal gaz arzının sağlanması hedefleniyor.19,8 milyonluk abone dikkate alındığında vatandaşa aylık yaklaşık 2,5 milyar, yıllık 30,8 milyarlık bir destek sağlanmış olacak.