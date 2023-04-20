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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan AK Parti binasına yönelik saldırıya kınama

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, AK Parti Adana Çukurova İlçe Başkanlığı binasına yapılan silahlı saldırıyı kınadı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan AK Parti binasına yönelik saldırıya kınama
Ekleme: 20.04.2023 - 20:48 Güncelleme: 20.04.2023 - 20:54 / Editör: Ozge Selin
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan AK Parti binasına yönelik saldırıya kınama
Adana'nın Çukurova ilçesinde AK Parti ilçe binasına silahlı saldırı düzenlendi. Saldırının ardından harekete geçen polis ekipleri, şüpheliyi yakaladı.

FUAT OKTAY'DAN SALDIRIYA KINAMA

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, AK Parti Çukurova İlçe Başkanlığına düzenlenen silahlı saldırıyı şiddetle kınadığını dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan AK Parti binasına yönelik saldırıya kınama

'BU SALDIRILAR ASLA HEDEFİNE ULAŞAMAYACAKTIR'

Oktay, 'Birlik ve beraberliğimize yönelik yapılan bu saldırılar asla hedefine ulaşamayacaktır. Çukurova Teşkilatımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.' ifadesini kullandı.

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