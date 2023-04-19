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CHP'li Mansur Yavaş HDP'nin adını vermeden diğer partileri PKK ile bir tuttu

CHP'li Mansur Yavaş, Yedili Masa'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na oy toplamak için düzenlenen mitingde bir skandala imza attı. Terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'nin adını zikredemeyen Yavaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destek vereceğini açıklayan partileri teröristlerle bir tuttu.

CHP'li Mansur Yavaş HDP'nin adını vermeden diğer partileri PKK ile bir tuttu
Ekleme: 19.04.2023 - 23:56 Güncelleme: 20.04.2023 - 00:25 / Editör: Ozge Selin
CHP'li Mansur Yavaş HDP'nin adını vermeden diğer partileri PKK ile bir tuttu
Terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'nin 'gizliden' destek verdiği Yedili Masa, cumhurbaşkanı adayı olarak Kemal Kılıçdaroğlu'nu gösterdi. CHP Genel Başkanı'na ilk destek terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Sabri Ok ve Duran Kalkan'dan geldi. 100 yıllık Cumhuriyet'i yıkacaklarını söyleyen teröristlerin açıklamalarına ilişkin açıklama yapan Kılıçdaroğlu, terör örgütlerinin adını zikredemeden konuyu geçiştirdi.

Yedili Masa'nın cumhurbaşkanı yardımcısı adaylarından Mansur Yavaş, Sinop'ta Kılıçdaroğlu'na oy toplamak için düzenlenen mitingde, kendilerine yöneltilen 'terör örgütü ile iş birliği' eleştirilerine skandal bir şekilde yanıt verdi.

CHP'li Mansur Yavaş terör örgütü PKK ile HÜDA PAR'ı bir tuttu: HDP'nin adını zikretmeyip algı operasyonuna girişti

Terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'nin adını zikredemeyen Yavaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destek vereceğini açıklayan HÜDA PAR'ı teröristlerle bir tuttu. Yavaş konuşmasında, 'Terörist teröristtir. Bunun PKK'lısı, HÜDA PAR'lısı, ayrımı olmaz' diye konuştu.

'Adam öldürmüş herkese katil deriz'

Yavaş, açıklamasında, 'Teröre bulaşmış herkese terörist deriz, adam öldürmüş herkese de katil deriz. Terörist teröristtir. Bunun PKK'lısı, HÜDA PAR'lısı, ayrımı olmaz. Hepsinin kökünü kazırız.' ifadelerini kullandı.

'Biz Hizbullah'ın devamı değiliz, siyasi kanadı değiliz'

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, “Hizbullah'ın siyasi ayağı” iddialarına ilişkin, “Bu soruyu onlarca defa cevapladık. Bir daha cevaplayalım. Net ifadelerle söylüyorum; biz Hizbullah'ın devamı değiliz, siyasi kanadı değiliz, sözcüsü de değiliz. Bizimle Hizbullah arasında herhangi organik bir bağ yok” demişti.
Bu açıklamaları görmezden gelen muhalefet kanadı, terör örgütü PKK'nın siyasi kolu ile yaptığı ittifakı gölgelemek adına HÜDA PAR'ı hedef alıyor.

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