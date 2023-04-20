Bakan Kirişci fırtınadan etkilenen Pazarcık'ta incelemelerde bulundu

Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen fırtınada hayatını kaybeden vatandaşa Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa dileklerini iletti.Bakan Kirişci, paylaşımında 'Kahramanmaraş Pazarcık'ta bugün meydana gelen şiddetli fırtına sonrası bölgede incelemelerde bulunduk. Devletimiz tüm kurum ve kuruluşlarıyla bölgede çalışmalarını sürdürüyor.' ifadesini kullandı.