  • USD: 19,20 - 19,23
  • EURO: 20,96 - 21,00
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Seccade saygısızlığından bir kare daha! Kılıçdaroğlu'nun tepki çeken seccade pozundan bir tane daha ortaya çıktı!

7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, katıldığı bir iftar programının ardından partisinin milletvekili aday adayı Azade Ay ile görüştü. Görüşmeye ilişkin paylaşılan fotoğraftaki detay büyük tepkilere neden oldu. Daha önceki bir açıklamasında 'Seyyid' soyundan geldiğini söyleyen Kılıçdaroğlu'nun seccadeye ayakkabı ile bastığı görüldü. Tepki çeken bu görüntünün ardından bir yenisi daha ortaya çıktı.

Seccade saygısızlığından bir kare daha! Kılıçdaroğlu'nun tepki çeken seccade pozundan bir tane daha ortaya çıktı!
Ekleme: 2.04.2023 - 23:30 Güncelleme: 2.04.2023 - 23:36 / Editör: Ozge Selin
Seccade saygısızlığından bir kare daha! Kılıçdaroğlu'nun tepki çeken seccade pozundan bir tane daha ortaya çıktı!
Kemal Kılıçdaroğlu'nun, tepki çeken seccadeye ayakkabısı ile basarak poz verdiği ana ait bir fotoğrafı daha ortaya çıktı.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun ikinci kez seccade üstünde fotoğraf çektirdiği isimin CHP İstanbul 2. Bölge Aday Adayı Avukat Ali Acar olduğu öğrenildi.

Seccade saygısızlığından bir kare daha! Kılıçdaroğlu'nun tepki çeken seccade pozundan bir tane daha ortaya çıktı!

CHP Genel Başkanı ve 7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul platformunun düzenlemiş olduğu iftar programına katıldı. Kılıçdaroğlu, programın ardından CHP Düzce Milletvekili aday adayı Azade Ay ile bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede CHP'li Canan Kaftancıoğlu da yer aldı.

AYAKKABI İLE SECCADEYE BASTI

Görüşmeye dair paylaşılan fotoğraftaki detay ise tepkilere neden oldu. Paylaşılan görselde, Kılıçdaroğlu'nun ayakkabıları ile Müslümanların namaz kılarken kullandığı seccadeye ayakkabı ile bastığı görüldü.

Seccade saygısızlığından bir kare daha! Kılıçdaroğlu'nun tepki çeken seccade pozundan bir tane daha ortaya çıktı!

SOSYAL MEDYADAN DA TEPKİ YAĞDI

Sosyal medya kullanıcıları Kılıçdaroğlu'nun seccadeye ayakkabı ile basmasına 'Yazıklar olsun' 'Bunlar milli değil' gibi yorumlarla tepki gösterdi.

İşte o tepkilerden bazıları:

Seccade saygısızlığından bir kare daha! Kılıçdaroğlu'nun tepki çeken seccade pozundan bir tane daha ortaya çıktı!

GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
Devlet Bahçeli'den İsrail'e Mescid-i Aksa tepkisi
Emeklilerin maaş ve ikramiye tarihleri belli oldu
PKK elebaşı Karasu'dan muhalefete destek: Sadece bu depremin iktidarı götürmesi gerekiyor Türk halkının gözü kör mü?
Bakan Çavuşoğlu'ndan Mescid-i Aksa tepkisi: İsrail haddini aştı
CHP'nin son tiyatrosu da patladı: Kılıçdaroğlu’nun ellerine kapanıp methiyeler dizen kadının teşkilat üyesi olduğu ortaya çıktı
'İngiltere’de Erzurum sosisi' videosu sahte çıktı! Muhalif hesaplar böyle trollendi!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı suçlayan Akşener'den pişkin savunma: Özür dilemeyip üste çıkmaya çalıştı
Masadaki son anket: AK Parti ile CHP arasında 15 puanlık fark
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten İsrail'e Mescid-i Aksa tepkisi: Uluslararası toplum bu hukuksuz eylemlere 'dur' demek için güçlü bir tavır ortaya koymalı
Bakan Varank 'Türkiye'de ilk' diyerek duyurdu: Flaş Togg açıklaması!
'Ezilen halkların temsilcisi' olduğunu iddia eden HDP’li Buldanʼın 16 bin liralık ceketi sosyal medyada gündem oldu
Altınlar nerede Başkan? CHP'li Belediyeden bir skandal daha!
İsveç basınında NATO öfkesi: Biz olmadan gidiyorlar!
Bakanlık duyurdu! 4'ü sözde üst düzey 80 terörist etkisiz hale getirildi
Türkiye'den İsrail'e tepki: Saldırıları derhal durdurun
Karadeniz gazı müjdelerle geliyor! 20 Nisan'da Başkan Erdoğan duyuracak
Asrın felaketinde can kaybı 50 bin 399'a yükseldi
İsrail polisinden Mescid-i Aksa'ya baskın: Çok sayıda Filistinli yaralandı
Nevruz gösterilerinde Öcalan’ın posterinin açılmasını eleştiren İBB çalışanları işten atıldı
CHP çatırdıyor istifa dalgası kapıda! Eski CHP'li Sevigen, 9 Nisan'ı işaret etti
7. yargı paketi yürürlükte: Konutta ’çat-kapı’ haciz tarih oldu

7. yargı paketi yürürlükte: Konutta ’çat-kapı’ haciz tarih oldu

Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! Trafik sigortasında yeni dönem

Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! Trafik sigortasında yeni dönem

Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji'den rüzgar ve sağanak uyarısı

Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji'den rüzgar ve sağanak uyarısı

Dağların arasında gizliydi: Kimse yerini bilmiyor herkes görmek için akın edecek

Dağların arasında gizliydi: Kimse yerini bilmiyor herkes görmek için akın edecek

İçinden fıçı fıçı para çıktı: Yürüyüş yaparken tesadüfen buldu herkes gizemli hazinenin peşine düştü

İçinden fıçı fıçı para çıktı: Yürüyüş yaparken tesadüfen buldu herkes gizemli hazinenin peşine düştü

Kız Kulesi'nin açılış tarihi belli oldu: İstanbul'un simgesi için geri sayım başladı

Kız Kulesi'nin açılış tarihi belli oldu: İstanbul'un simgesi için geri sayım başladı