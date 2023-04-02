Seccade saygısızlığından bir kare daha! Kılıçdaroğlu'nun tepki çeken seccade pozundan bir tane daha ortaya çıktı!

7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, katıldığı bir iftar programının ardından partisinin milletvekili aday adayı Azade Ay ile görüştü. Görüşmeye ilişkin paylaşılan fotoğraftaki detay büyük tepkilere neden oldu. Daha önceki bir açıklamasında 'Seyyid' soyundan geldiğini söyleyen Kılıçdaroğlu'nun seccadeye ayakkabı ile bastığı görüldü. Tepki çeken bu görüntünün ardından bir yenisi daha ortaya çıktı.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun, tepki çeken seccadeye ayakkabısı ile basarak poz verdiği ana ait bir fotoğrafı daha ortaya çıktı.Kemal Kılıçdaroğlu'nun ikinci kez seccade üstünde fotoğraf çektirdiği isimin CHP İstanbul 2. Bölge Aday Adayı Avukat Ali Acar olduğu öğrenildi.CHP Genel Başkanı ve 7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul platformunun düzenlemiş olduğu iftar programına katıldı. Kılıçdaroğlu, programın ardından CHP Düzce Milletvekili aday adayı Azade Ay ile bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede CHP'li Canan Kaftancıoğlu da yer aldı.AYAKKABI İLE SECCADEYE BASTIGörüşmeye dair paylaşılan fotoğraftaki detay ise tepkilere neden oldu. Paylaşılan görselde, Kılıçdaroğlu'nun ayakkabıları ile Müslümanların namaz kılarken kullandığı seccadeye ayakkabı ile bastığı görüldü.SOSYAL MEDYADAN DA TEPKİ YAĞDISosyal medya kullanıcıları Kılıçdaroğlu'nun seccadeye ayakkabı ile basmasına 'Yazıklar olsun' 'Bunlar milli değil' gibi yorumlarla tepki gösterdi.İşte o tepkilerden bazıları: