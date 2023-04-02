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Başkan Erdoğan ve ailesine alçakça kin kustu! Selçuk Bayraktar'dan sert tepki: Bu zihniyete geçit vermemeliyiz

Sokak röportajındaki bir kadının, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve ailesine alçakça kin kusmasına bir tepki de Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar'dan geldi. Selçuk Bayraktar, "Ülkemizi mezhepsel farklılıklar, etnik köken üzerinden parçalamaya, toplumsal fay hatlarını tetiklemeye çalışan bu zihniyete asla geçit vermemeliyiz." ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan ve ailesine alçakça kin kustu! Selçuk Bayraktar'dan sert tepki: Bu zihniyete geçit vermemeliyiz
Ekleme: 2.04.2023 - 22:52 Güncelleme: 2.04.2023 - 23:02 / Editör: Ozge Selin
Başkan Erdoğan ve ailesine alçakça kin kustu! Selçuk Bayraktar'dan sert tepki: Bu zihniyete geçit vermemeliyiz
Sokak röportajındaki bir kadın Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve ailesine yönelik hadsiz ifadeler kullandı. 'Allah AK Parti hükümetini, Tayyip'in soyunu, sopunu, neslini yok etsin.' gibi hakaretlerde bulunan kadın, 'Torunlarını parça parça mezara koydurmayı nasip etsin.' dedi.

'NEYİN NEFRETİDİR?'

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar da söz konusu ifadelere sosyal medya hesabından sert tepki gösterdi. Bayraktar, 'Torunlarını parça parça mezara koysun dedirtecek nefret, neyin nefretidir?' ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan ve ailesine alçakça kin kustu! Selçuk Bayraktar'dan sert tepki: Bu zihniyete geçit vermemeliyiz

'BU ZİHNİYETE ASLA GEÇİT VERMEMELİYİZ'

Bayraktar, 'Ülkemizi mezhepsel farklılıklar, etnik köken üzerinden parçalamaya, toplumsal fay hatlarını tetiklemeye çalışan bu zihniyete asla geçit vermemeliyiz.' paylaşımında bulundu.

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