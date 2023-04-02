Başkan Erdoğan ve ailesine alçakça kin kustu! Selçuk Bayraktar'dan sert tepki: Bu zihniyete geçit vermemeliyiz

Sokak röportajındaki bir kadının, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve ailesine alçakça kin kusmasına bir tepki de Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar'dan geldi. Selçuk Bayraktar, "Ülkemizi mezhepsel farklılıklar, etnik köken üzerinden parçalamaya, toplumsal fay hatlarını tetiklemeye çalışan bu zihniyete asla geçit vermemeliyiz." ifadelerini kullandı.