YSK milletvekili kesin aday listesini onayladı...

YSK AK Parti Genel Merkez Temsilcisi Recep Özel, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, '28'nci Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için Partimizin 81 İl ve 87 Seçim çevresinde aday listemizin uygun olduğu belirtilerek onay verilmiş, Resmî Gazete'de kesin aday listemizin yayımlanmasına karar verilmiştir. Hayırlı olsun' diyerek kesin aday listelerinin YSK tarafından onaylandığını duyurdu.YSK'nın bugün onaylamış olduğu liste, Resmi Gazete'de yayınlanacak. Kesin aday listesi yayınlandıktan sonra ise oy pusulalarının basımına geçilecek.Siyasi partiler 9 Nisan'da milletvekili aday listelerini YSK'ya sunmuş, YSK ise 11 Nisan'a kadar listelerdeki eksikliğin tamamlanması için süre vermişti. Kurul, 15 Nisan'da da geçici aday listesini açıklamıştı.