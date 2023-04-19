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Beyaz Gazete
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Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kazan patladı

Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sıcak su kazanı patladı. Patlamanın olduğu bölümde hasar oluşurken çok sayıda itfaiye sevk edildi.

Ekleme: 19.04.2023 - 16:30 Güncelleme: 19.04.2023 - 16:49 / Editör: Ozge Selin
Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kazan patladı
Alınan bilgiye göre, hastanedeki kullanılmayan binada henüz belirlenemeyen nedenle patlama yaşandı. Patlamayla birlikte yangın çıkarken, binadan kopan parçalar etrafa savruldu.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

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