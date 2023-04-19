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Muharrem İnce İzmir'de CHP aday listesine böyle tepki gösterdi: Hiç bu kadar içim acımamıştı

CHP'nin Atatürkçü seçmen tarafından büyük tepki çeken aday listesiyle ilgili Memleket Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'den çarpıcı açıklamalar geldi. Muharrem İnce “Atatürk’ün partisi olan Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) İzmir’deki 1. sırasına Taraf gazetesinin köşe yazarını koydular. Hayatımda bu kadar içimi acıtan bir liste olmamıştı. 'Kemalizm ırkçılıktır' diyen birisi İzmir’den liste başı oldu” dedi. İnce, "Seçimi kaybedersek faturayı sana keseceğiz" diye tehdit edildiğini de söyledi.

Muharrem İnce İzmir'de CHP aday listesine böyle tepki gösterdi: Hiç bu kadar içim acımamıştı
Ekleme: 19.04.2023 - 21:19 Güncelleme: 19.04.2023 - 21:24 / Editör: Ozge Selin
Muharrem İnce İzmir'de CHP aday listesine böyle tepki gösterdi: Hiç bu kadar içim acımamıştı
14 Mayıs Genel Seçimleri milletvekili listeleri açıklandıktan sonra Cumhuriyet Halk Partisi'nin vekil adayları tartışılmaya devam ediliyor.

Muharrem İnce İzmir'de CHP aday listesine böyle tepki gösterdi: Hiç bu kadar içim acımamıştı

TEPKİ ÇEKEN İSİMLER!

Atatürkçü seçmen özellikle Ankara'dan Deva Partisi kontenjanından aday olan Sadullah Ergin ve İzmir'den aday olan Taraf Gazetesi eski yazarı Yüksel Taşkın isimlerine büyük tepki gösterdi.

Muharrem İnce İzmir'de CHP aday listesine böyle tepki gösterdi: Hiç bu kadar içim acımamıştı

HAYATIMDA BU KADAR İÇİMİ ACITAN LİSTE OLMAMIŞTI

Memleket Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, seçim çalışmalarına devam ediyor. İzmir'e giden İnce, ilk olarak Menemen'de seçmenleriyle buluştu ve Cumhuriyet Halk Partisi'ne yüklendi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) İzmir'de birinci bölge birinci sıradan Yüksel Taşkın'ı milletvekili adayı yapmasını ağır sözlerle eleştiren İnce, 'Atatürk'ün partisi CHP'nin İzmir 1. sırasına Taraf gazetesinin köşe yazarını koydular. Hayatımda bu kadar içimi acıtan bir liste olmamıştı. 'Kemalizm ırkçılıktır' diyen birisi İzmir'den liste başı oldu. Ey Atatürkçü İzmirliler, bunlara haddini bildirmeyecek misiniz? Memleket Partisi Atatürkçülerin yurtseverlerin partisidir' diye konuştu.

Muharrem İnce İzmir'de CHP aday listesine böyle tepki gösterdi: Hiç bu kadar içim acımamıştı

İNCE: BENİ TEHDİT EDİYORLAR

Aday olduğu için tehdit edildiğini söyleyen İnce, 'Şimdi yeni moda başladı. Çekilin tek bir kişi aday olacak. Sen kendine güvenmiyor musun?' dedi.

İnce 'Şimdi bir hesap yapıyorlar, beni tehdit ediyorlar. Seçimi kaybedersek faturayı sana keseriz, diyorlar. Dertleri seçimi kazanmak değil. Dertleri CHP'deki koltuk. Parayı kaybetmek istemiyor. Hala gözü orada. Siz 17 parti bir araya geldiniz, 11'de Büyükşehir var, Türkiye'yi siz yönetiyorsunuz zaten. Bir merkezi iktidar var, bir yerel iktidar. Trilyonlarca lira hazine parası alıyorsunuz, gazete ve televizyonlarınız var. Çuval çuval paranız var. Bu garibanın 2006 model bir otobüsü var, bir de cep telefonu var' ifadelerini kullandı.

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