Konya'da şüpheli ölüm! Emekli polis aracında bulundu
Konya'da emekli bir polis memuru sabah saatlerinde aracının içerisinde ölü bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, Abdurrahman Oğuz'un hayatını kaybettiğini belirlerken, kalp krizi geçirdiğinden şüphelenilen Oğuz'un kesin ölüm nedeni için araştırma başlatıldı.
Konya'nın Seydişehir ilçesinde emekli polis Abdurrahman Oğuz (57), aracında ölü bulundu. Olay, saat 07.00 sıralarında Ulukapı Mahallesi'nde meydana geldi. Hayvanlarına bakmak için besihaneye giden emekli polis Abdurrahman Oğuz, hafif ticari aracında hareketsiz bulundu. Komşularının ihbarıyla adrese gelen sağlık ekipleri, Oğuz'un hayatını kaybettiği belirledi. Kalp krizi geçirdiği düşünülen 9 çocuk babası Oğuz'un kesin ölüm nedeni otopsi ile belli olacak.
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