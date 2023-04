Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Ülkemize diz çöktürmek istiyorlar' deyip muhalefeti hedef aldı: Emperyalistlerin hepsi Kılıçdaroğlu'nu destekliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 29 Ekim Bulvarı'nda düzenlenen partisinin Denizli mitinginde halka hitap etti.Miting alanındaki pankartlardan bazılarını okuyan Erdoğan, '1 doğru 6 yanlışı götürür' yazılı bir pankart için 'Bunu tabii şimdi 7'ye çıkarmak lazım, 6'lı masa 7 oldu ya... Dolayısıyla oranın tamamını silip süpürmesi lazım, buna hazır mıyız?' ifadesini kullandı.Erdoğan, '6 artı 1 masanın son kullanma tarihi 14 Mayıs' pankartına da 'Bu ne demektir biliyor musunuz, 14 Mayıs'ta bunlar siyasi mevta olacaklar.' yorumunu yaptı.'7 geri 1 ileri, masayı devirdi reisin heybeti', 'Denizli'nin horozları tellidir, AK gadınların lideri bellidir', 'Sana Denizli'den çıkmaz aş, hadi bay bay Kemal naş naş' pankartlarını da okuyan Erdoğan 'İşte bizim kadın kollarımız böyle zeki.' dedi.Ramazan Bayramı'nı şimdiden kutlayan Erdoğan, 'Bugün Denizli'de sizlerle bir araya gelerek, çifte bayram yapıyoruz.' diye konuştu.Ocak ayında, uzunca bir aranın ardından Denizli'ye yaptıkları ziyareti hatırlatan Erdoğan, “Karşımdaki şu muhteşem tabloyu görünce ben inanıyorum ki 14 Mayıs'ı sizler silme götüreceksiniz AK Parti'yle.' ifadesini kullandı.Denizli ziyaretinden 10 gün sonra Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaşandığını hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan bu nedenle uzunca bir süre tüm dikkatlerini ve enerjilerini deprem yaralarının sarılmasına verdiklerini kaydetti.Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü:'Bu arada, 6'lı masa önce, bölücü örgütün uzantısı partinin de katılımıyla 7'li oldu, sonra iki belediye başkanını daha eklediler. Ne oldu, 9. Bunların yaptığı farklı bir şey. Epeyce bir kavga dövüşün ardından nihayet bay bay Kemal'i aday olarak ilan etmeyi başardılar. Masanın adayının belli olmasıyla birlikte, PKK ve FETÖ yöneticileri de tüm güçleriyle bu isme destek vermek için, saklandıkları inlerinden başlarını çıkardılar. Nereden? Kandil'den. Kandil'den tehdide başladılar. Cudi'den, Gabar'dan, Tendürek'ten Bestler Dereler'den. Zira artık İHA'larımızın, SİHA'larımızın, Akıncılarımızın onları o inlerde bombalamasına tahammül edemediler. Şimdi de zaten geliyorlarmış, gelince bu İHA'ları, SİHA'ları, Akıncıları filan bunları satacaklarmış. Sen kimsin, neyi satıyorsun? Önce kendine gel. Çünkü bunların savunma sanayi diye bir derdi yok. İşte TCG Anadolu uçak gemimiz. Sarayburnu'nda 30 bini aşkın insan ziyaret etti. Herkes coşku içinde Cumhurbaşkanı'na teşekkür ediyor, Savunma Bakanı'na teşekkür ediyor, ‘Artık biz de dünyada ilkler arasındayız.' diyor, seviniyor, mutluluğu var ama bu mutluluğa maalesef tahammül edemeyenler var. Amerika'dan Avrupa'ya ülkemize ve milletimize diz çöktürmek için bekleyen emperyalistlerin tamamı da bay bay Kemal'in ve yamalı bohça ittifakının yanında saf tuttu. Biz ise her zamanki gibi Allah'a dayanarak, milletimize güvenerek, Cumhur İttifakı'ndaki hasbi ortaklığımıza inanarak yola revan olduk.'Cumhurbaşkanı adaylığını aylar öncesinden ilan ettiklerini belirten Erdoğan, ziyaret ettiği şehirlerde milletin gösterdiği teveccühün, istikametlerinin doğruluğun da işareti olduğunu söyledi.'Bazıları gibi yıkmaya değil, inşa etmeye geldikleri için milletin huzuruna eli boş çıkmadıklarını' dile getiren Erdoğan, cumhuriyetin yeni asrındaki hayal ve hedeflerini, önce Türkiye Yüzyılı vizyonu başlığının altında topladıklarını, sonra da seçim beyannamesiyle, bu vizyonun ilk 5 yıldaki somut adımlarını sıraladıklarını anlattı.Erdoğan, 'Biz dersimizi iyi çalıştık. Burada seçim beyannamesi var. Burada da tüm teşkilatımıza gönderdiğim seçim beyannamemizin özeti var. Biz ders yapıyoruz, çok çalıştık, iyi hazırlandık, şimdi de inşallah 14 Mayıs'ta ben vatandaşlarımla birlikte bunları sandığa gömeceğiz.' ifadesini kullandı.Tüm bu hazırlıkları yürütürken deprem bölgesini asla ihmal etmediklerini vurgulayan Erdoğan, bakanların ilk günden beri gece gündüz sahalarda olduğunu, kendisinin de depremin ilk gününden itibaren her ili defalarca ziyaret ettiğini anımsattı.Arama kurtarmadan enkaz kaldırmaya, geçici barınma ve yardımdan kalıcı konutların temel atmalarına kadar çalışmaların her adımını bizzat yerinde gördüklerini ifade eden Erdoğan, 'Amacımız 319 bini bir yıl içinde olmak üzere 650 bin yeni konut yaparak depremde yıkılan şehirlerimizi en kısa sürede ayağa kaldırmaktır. Devletimizin gücü, milletimizin dayanışmasıyla, inşallah bu hedefe ulaşacağız.' diye konuştu.Depremin üzerinden henüz 2,5 ay bile geçmemişken bayramın ikinci günü, yapımı tamamlanan ilk köy evlerini teslim edeceklerini açıklayan Erdoğan şunları kaydetti:'Ülke genelinde yürüteceğimiz afetlere dirençli şehirler projeleriyle ilgili hazırlıkları da hızla sürdürüyoruz. Bayram günü İstanbul'da bununla ilgili de bir müjdemiz olacak. Elbette ülkemizin önümüzdeki 5 yılıyla ilgili projelerimiz sadece deprem hazırlıklarından ibaret değil. Son 20 yılda ülkemizi asırlara bedel demokrasi ve kalkınma atılımlarıyla tanıştırmış bir iktidarız. Hem demokrasimizi geliştirmeye hem yeni yatırımlarla kalkınmamızı hızlandırmaya yönelik pek çok projemiz, seçim beyannamemizde var.'Gelecek dönem önceliklerinin başına alacakları aile kurumunun güçlendirilmesi ve gençlerin desteklenmesiyle ilgili başlıkları paylaşan Erdoğan, Türkiye'deki 85 milyon vatandaşın hangi köken, inanç, meşrepten olursa olsun aynı büyük ailenin birer ferdi olduğunu söyledi.Selçuklu'dan Osmanlı'ya ve Cumhuriyete kadar bu vatan topraklarında kurulan tüm devletlerin temelinde ailenin olduğunu vurgulayan Erdoğan ailenin kendileri için 'kutsal' olduğunun altını çizdi.Erdoğan, 'CHP, LGBT'leri besleyebilir. CHP, terör örgütünün parlamentodaki uzantısı HDP'yle beraber, bunlar LGBT'cidir. Bunlardan LGBT'ye aykırı bir söz duydunuz mu? İYİ Parti'den bir söz duydunuz mu? Peki masanın etrafındaki o diğer yavrucuklardan bir ses duydunuz mu? Çünkü bunlarda aile kutsiyeti diye bir şey yok. Ama biz ailemizin kutsiyetine inanıyoruz.' diye konuştu.Bu nedenle 14 Mayıs seçimlerinin önemini vurgulayan Erdoğan, 'Dünyada ve ülkemizde aile kurumunu yıkmaya, çocuklarımızı ve gençlerimizi sapkın akımların pençesine itmeye yönelik kampanyalar hız kazandı. Bu tehditlere karşı ailemizi ve evlatlarımızı, maddi ve manevi tedbirlerle koruyacağız. Ülkemizin ürettiği doğal gaz ve petrol gelirlerinden ayrılacak kaynakla kuracağımız Aile ve Gençlik Bankası bunun ilk adımı olacak.' ifadesini kullandı.Aile Kalkanı Programı ile ev hanımlarından çocuk ve gençlere kadar ailenin tüm bireylerine destek vereceklerini işaret eden Erdoğan şöyle konuştu:'İlk müjdemiz ev hanımlarına. Evlerimizin yükünü çeken ev hanımlarımıza emeklilik hakkı getiriyoruz. Emekli olmak isteyen ev hanımlarımızın primlerinin üçte birini devlet olarak biz karşılayacağız. Yıpranma hakkı da vererek, ev hanımlarımızın daha kısa sürede emekli olabilmelerini sağlayacağız. İkinci müjdemiz gençlerimize. Eğitimlerinden iş kurmalarına ve evliliklerine kadar her aşamada gençlerimizin yanında yer alıyoruz. Kimi hibe kimi faizsiz kredi şeklindeki maddi desteklerle gençlerimizi hayata hazırlıyoruz. Evlenmek isteyen gençlerimize 2 yılı ödemesiz, 48 ay vadeli faizsiz 150 bin lira kredi vereceğiz. Böylece gençlerimiz maddi sıkıntıya düşmeden, kolayca altından kalkabilecekleri şartlarla yuvalarını kurabilecek. Üçüncü müjdemiz ailenin tüm fertlerine. Her ailede en az bir kişinin istihdama katılmasını temin edeceğiz. Bir başka ifadeyle en az bir bireyinin çalışmadığı aile bırakmayacağız. Bu amaçla istihdam edilen kişinin gerekirse sigorta primini gerekirse maaşının bir kısmını devlet olarak biz karşılayacağız.'Erdoğan, bugüne kadar verdikleri her sözü tuttuklarını ve yerine getiremeyecekleri hiçbir şeyi söylemediklerini belirterek 'Bu sözlerimizi hayata geçireceğimizi en iyi sizler biliyorsunuz. Denizli'den öyle bir ses verin ki altta Akdeniz'e, karşıda Ege'ye, üstte Marmara'ya kadar duymayan kalmasın. Denizli, 14 Mayıs'ta çocuklarımızın geleceğine sahip çıkıyor muyuz? Denizli, 14 Mayıs'ta 21 yıllık kazanımlarımızı daha da ileri taşıyor muyuz? Denizli, 14 Mayıs'ta Türkiye Yüzyılı'nın inşası için 'bismillah' diyor muyuz? Denizli, 14 Mayıs'ta Türkiye Yüzyılı için doğru adımlarla yola devam diyor muyuz?' diye sordu. Alandakilerden 'evet' yanıtını alan Erdoğan, 'Maşallah, Denizli şimdiden kararını vermiştir. Ege'nin göz bebeği Denizli'ye de böylesi yakışır.' diye konuştu.Erdoğan, eski Türkiye'de iki anahtar vaadiyle gelip insanları ellerindeki anahtarlarından da edenlerin olduğunu belirterek şöyle devam etti:'Artık mazide kaldığını sandığımız bu zihniyet yeniden hortladı. Bir gün, 'Şu kadar milyar dolar buldum ülkeye getireceğim.' diyor, arkasına bakıyorsunuz ülkeyi Londra tefecilerine teslim etme niyeti çıkıyor. Ertesi gün, 'Bilmem ne kadar milyar dolar getireceğim.' diyor, arkasına bakıyorsunuz, sosyal medya dedikodularını gerçek sanan hastalıklı bir ruh hali çıkıyor. Ya bay bay Kemal, bu Londra'nın tefecilerinin işi gücü yok da sana niye bu kadar parayı versin ya? Kaldı ki bunlar tefeci, bu işleri çok iyi bilir. Peki şimdi soruyorum, bay bay Kemal bu 200 milyar doları getirdin de nereye boca ettin? Nerede bu para? Ben şimdi halkıma soruyorum, inanıyor musunuz bu adama? Madem getirdin hadi söyle bakalım yerini, adresini söyle, bilelim. Hayatı bu adamın yalan. 200 milyar dolardan bahsediyor, 200 lira değil, 200 milyar dolar. Londra'nın tefecileri bu kadar aptal mı ya? Sen kimi burada aptal yerine koyuyorsun? Türk milleti senin bu yalanlarına inanmaz ve inşallah 14 Mayıs'ta da sana gereken dersi verecek.'Cumhurbaşkanı Erdoğan, millet için hep büyük hayaller kurduklarını ama hiçbir zaman hayal satmadıklarını belirterek hep ayakları yere basan programlar, projeler uyguladıklarını, yatırımlar yaptıklarını söyledi.Türkiye'yi 21 yılda 3,5 trilyon dolar yatırıma bu şekilde kavuşturduklarına dikkati çeken Erdoğan, Türkiye'de milli geliri göreve geldiklerinde 3 bin 600 dolarken şimdi 10 bin 650 dolara çıkardıklarını anlattı. 'Bunu biz yaptık biz bay bay Kemal, laf ola beri gele yok.' diyen Erdoğan, bu başarılara ulaşmanın da kolay olmadığını, Türkiye'nin nüfusu artarken çok daha büyüdüğünü aktardı.Türkiye'nin nice saldırılara maruz kalırken çok daha güçlendiğini vurgulayan Erdoğan, 'Dünyamızda ve bölgede nice zorlu sınama yaşanırken biz hep kendi yolumuza yürüdük. Hiçbir engelin hiçbir tuzağın bizi engellemesine izin vermedik.' dedi.Ülke ve milletin, yeni bir seçimin, yeni bir tercihin, yol ayrımının arifesinde olduğunu belirten Erdoğan, 'Denizlili kardeşlerime öyle inanıyorum ki, 14 Mayıs inşallah bay bay Kemal'in siyasi mevta olduğu, yanındakilerin siyasi mevta olduğu gün olacak.' ifadelerini kullandı.'İşte adaylar, işte eser ve hizmetler, işte vizyonlar, işte sandık, hepsi de sizin tartınıza, kantarınıza çıkıyor.' diyen Erdoğan, AK Parti Kadın Kollarına, gençlere, ana kademeye inandığını söyledi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:'Cumhuriyetimizin yeni asrına adını verdiğimiz 'Türkiye Yüzyılı'nı kime emanet edersiniz? Soruyorum, gözünüzün nuru evlatlarınızın istikbalini kime emanet edersiniz? Hayallerinizi hayata geçirmek için ülkenin yönetimini kime teslim edersiniz? Ülkemizin siyasi, ekonomik, askeri, diplomatik gücüyle dünyada hak ettiği yeri alması için kime güvenirsiniz? Mesele bu. Denizli bugüne kadar hep yanımızda yer aldı. İnşallah 14 Mayıs'ta Denizli'den yine rekor bir destek bekliyorum.'Erdoğan, 21 yıldır sadece eser ve hizmet siyaseti yaptıklarını belirterek, 'Ülkemizin asırlık eksiklerini bu sayede tamamladık. Şehirlerimizin ayaklarındaki geri kalmışlık prangalarını bu şekilde kırdık. Tek bir karış vatan toprağı yoktur ki, bu eser ve hizmet siyasetimizin eli değmemiş olsun.' diye konuştu.Son 20 yılda Denizli'ye 70 milyar lira yatırım yaptıklarını aktaran Erdoğan, 'Peki bunlar ne yaptı? İzmir, bunlarda değil mi? Peki İzmir Belediyesinde şöyle sesini duyduğunuz bir yatırım var mı? Yağmurlar yağdığı zaman her tarafı sel alıp götürüyor. Körfez'de kokudan geçilmiyor.' dedi.Erdoğan, eğitimde Denizli'ye 4 bin 264 yeni derslik inşa ettikleri, gençlik ve sporda 8 bin 104 kişi kapasiteli yükseköğrenim yurt binaları açtıkları, 58 adet spor tesisi yaptıkları bilgisini vererek, şöyle devam etti:'Şehrimizdeki ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza yaklaşık 3 milyar lira tutarında kaynakla destek olduk. Sağlıkta 14'ü hastane olmak üzere 38 sağlık tesisini hizmete aldık. Denizli'ye bin yataklı bir şehir hastanesi kazandırma çalışmalarında şu anda ihale sürecindeyiz. Çevre ve şehircilikte TOKİ vasıtasıyla 10 bin 815 konutu tamamlayıp, hak sahiplerine teslim ettik. 834 konutun yapımına devam ediyoruz. 'İlk Evim Projemiz' kapsamında Denizli'de toplam 3 bin 150 konut inşa edeceğiz. 'İlk Arsam Projemiz' kapsamında 16 bin alt yapısı hazır arsayı sizlerin hizmetine sunacağız. 'İlk İşyerim Projemiz' çerçevesinde yapacağımız 300 iş yerini esnaf kardeşlerimize vereceğiz. Kentsel dönüşümde, şehrimizde riskli yapı olarak belirlediğimiz 5 bin 990 bağımsız bölümün dönüşümünü gerçekleştirdik. Denizli'deki 7 millet bahçesi projemizden 2'sini hizmete açtık, 3'ünün yapımı, 2'sinin projelendirme çalışmaları sürüyor.'Cumhurbaşkanı Erdoğan, ulaştırmada 65 kilometreden devraldıkları bölünmüş yol uzunluğunu 442 kilometreye çıkardıklarını belirterek, 'Çeşitli ilçe yollarımızdaki çalışmalarla inşası devam eden Aydın-Denizli-Antalya Otoyolu'nu seneye bitiriyoruz. Bu otoyolun bitmesiyle Denizli ile ülkemizin önemli turizm merkezleri arasındaki ulaşım kolaylaşacak, bölgenin ticari potansiyeli artacaktır.' dedi.Ankara-İzmir Yüksek Hızlı Tren Projesi'nin bağlantısı olan Selçuk-Ortaklar demiryoluna yapacakları ikinci hattın proje çalışmalarını tamamladıklarını, yakında ihaleye çıkacaklarını dile getiren Erdoğan, Çardak Havalimanı'na yeni bir terminal binası yaparak, havalimanını büyüttüklerini anımsattı.Tarım ve ormanda, 18 baraj, bir içme suyu tesisi, 75 sulama tesisi, 5 arazi toplulaştırma projesi, 92 taşkın koruma tesisi, 10 gölet, 4 yer altı depolama tesisi ve 11 hidroelektrik santrali inşa ettiklerini aktaran Erdoğan, şunları kaydetti:'Bütün bunlarla beraber, inşa ettiğimiz sulama projeleriyle Denizli'de 897 bin dekar zirai araziyi sulamaya açtık. Denizlili çiftçilerimize toplam yaklaşık 4 milyar lira tutarında tarımsal destek sağladık. Sanayi ve teknolojide, Denizli Makine İhtisas Organize Sanayi Bölgesine bir Teknopark, 15 araştırma geliştirme merkezi, 12 tasarım merkezi kurduk. Enerjide, Denizli ve 15 ilçesine doğal gaz arzı sağladık. Önümüzdeki süreçte Bekilli'ye de doğal gaz arzı sağlamayı planlıyoruz. Saatlerce saysak bitmeyecek eserlerimizle Denizli'yi, Türkiye Yüzyılı'na hazırladık.'Erdoğan, yarın Karadeniz doğal gazını ateşleyeceklerini belirterek, 'İnşallah yarın Filyos'tayım. Orada iftarı yapacağız, iftarımızı yaptıktan sonra da doğal gazımızı ateşleyeceğiz. İnşallah 14 Mayıs'ta vereceğiniz destekle Türkiye Yüzyılı'nı da birlikte inşa edeceğiz.' dedi.Türkiye Yüzyılı'nı inşa etmek için çok çalışmaları gerektiğini ifade eden Erdoğan, şöyle konuştu:'İşte görüyorsunuz, içeride ve dışarıda pusuda bekleyen ne kadar ülke ve millet düşmanı varsa, ellerini ovuşturmaya başladı. Bunları söylerken, insanlarımızın günlük hayatlarında yaşadıkları sıkıntıların da farkındayız. Bunlar desteği nereden alıyor? Kandil'den, terör örgütünün baronlarından alıyor. Bay bay Kemal, kimlerle beraber? Bu teröristlerle beraber. Meral Hanım kimlerle beraber? Bu teröristlerle beraber, HDP ile beraber. Hani siz onlarla beraber aynı masaya oturmazdınız, ne oldu? Ne kadar çabuk anlaştınız? İşte bu teröristlere, benim milletim 14 Mayıs'ta yol vermez. Gereken dersi sandıkta vermeye hazır mıyız?Bunlar Diyarbakır'da benim 51 Kürt kardeşimi öldürenler değil mi? Bu Selo şu anda içeride değil mi? Ne diyorlar, bay bay Kemal de diğerleri de, 'Çıkaracağız' diyorlar. Terörist başını ne yapacaklarmış? Onu da çıkaracaklarmış. Bu ülke ne zamandan beri teröristleri korur hale geldi? Benim ülkem asla teröristleri koruyan bir ülke değildir. FETÖ'cüler, PKK hepsi de ancak AK Parti iktidarında adam olmuşlardır, yola gelmişlerdir. Bunlara gereken dersi Cumhur İttifakı olarak 14 Mayıs'ta vermeye hazır mıyız?''Avrupa, Batı; hepsi dört gözle acaba Erdoğan nasıl gider? Bunu bekliyor.' diyen Erdoğan, alandaki vatandaşların, kendisinin Cumhur İttifakı ile birlikte nasıl dimdik ayakta durduğunu 14 Mayıs'ta göstereceklerine inandığını söyledi.Togg ve TCG Anadolu proje ve yatırımlarını anımsatan Erdoğan, 'Ben size inanıyorum. Allah'ın izniyle sandıkları siz patlatırsınız ve bunlar varsın, yatsın, kalksın, hala salatalık, domates, patates bunlarla uğraşsınlar. Bizim davamız büyük. Biz soğanı masanın üzerine koyar, yumruğumuzu vurur ve soğanı da öyle yemesini biliriz. Bu ülkede ne soğan derdi var ne patates derdi var ne salatalık derdi var. Bu ülkede dert olan ne varsa biz onları çözdük zaten.' diye konuştu.Erdoğan, ilk ve orta okullar ile liselerde ders kitaplarının ücretsiz dağıtıldığına işaret ederek, iktidara geldiklerinde sayısı 78 olan üniversitelerin sayısını 208'e çıkardıklarını ve bugün 81 ilde üniversitenin olduğunu bildirdi.Çağdaş ve medeni olmanın bunu gerektirdiğini ifade eden Erdoğan, bölünmüş yol uzunluğunu 6 bin 100 kilometreden 28 bin 500 kilometreye çıkardıklarını, seçildiklerinde yaptıkları ilk işin ise 105 kilometrelik Aydın-Denizli yolunu yapmak olduğunu anlattı.Dün akşam katıldığı canlı yayın programını anımsatan Erdoğan, 'Savaş Ay'ın bay bay Kemal ile olan söyleşisini izlediniz mi? Ya ne diyor? Ben bir kitapçığını gösterdim, broşür, broşür. Onun broşürü. Bu broşüründe aczini anlatıyor. Nasıl başarısız olduğunu anlatıyor ve Okmeydanı SSK'da rehine alınan hastaları söyledim. O dönemin genel müdürüydü bay bay Kemal. Buna 5 tane koyunu ver, kaybeder gelir. 14 Mayıs'ta bay bay diyor muyuz? Buna hazır mıyız?' ifadelerini kullandı.Şehir hastaneleri yatırımlarına değinen Erdoğan, şunları kaydetti:'Benim vatandaşım artık bu hastanelere gittiğinde ne diyor? 'Devletimden Allah razı olsun' diyor. Dünya bizim bu hastanelerimize gerçekten hasret. İstanbul'da Çam Sakura... O Kovid döneminde yaşadıklarımız... Eğitimde bu, ulaşımda bu, sağlıkta bu. Biz yaparız. Söz verdik mi yaparız. Togg'umuz yollarda. Bütün bunlarla beraber şu anda TCG Anadolu da Sarayburnu'nda.Milletimizi bu kifayetsiz muhterislerin eline bırakmamakta kararlı mıyız? Şimdi Denizli'den bunlara öyle bir cevap verin ki hepsinin de kulağına küpe olsun. Hazır mıyız? Denizli, 14 Mayıs'ta 'Durmak yok, yola devam' diyor muyuz? Denizli, '14 Mayıs'ta doğru adımlarla yola devam' diyor muyuz? Denizli, '14 Mayıs'ta Türkiye Yüzyılı için yarın değil, hemen şimdi' diyor muyuz? Denizli, 14 Mayıs'ta terör örgütlerine güvenerek iktidar rüyası görenlerin heveslerini kursaklarında bırakıyor muyuz? Allah sizlerden razı olsun. Siz kararı verdiniz. Ben, size inanıyorum. Sizlerin bu kararlılığı ve coşkusu sandığa kadar sürdüğü müddetçe, Allah'ın izniyle kimse bu ülkenin tekerine taş koyamaz.'