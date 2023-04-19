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Beyaz Gazete
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefete tepki! "Bunlarda her türlü kepazelik var!"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Denizli'de düzenlenen iftar programında konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefete tepki!
Ekleme: 19.04.2023 - 20:42 Güncelleme: 19.04.2023 - 21:07 / Editör: Ozge Selin
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefete tepki! 'Bunlarda her türlü kepazelik var!'
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Denizli'de düzenlenen iftar programında önemli açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

Fitne tüccarlarına prim vermeyeceğiz. Siayasi rekatbet,i siyasi husumete dönüştürmek isteyenlerin oyununa gelmeceyeceğiz. Biz bugünlere seccadenin üzerinde ayakkabı ile dolaşarak kıble arayanlarla değil, kıblesinin kabe olduğunu bilenlerle geldik. Barbaros Hayrettin Paşa Camii'ni bayramdan sonra açacağız.

'BUNLARDA HER TÜRLÜ KEPAZELİK VAR'

3 günlük çıkarları uğruna eteğine yapışmadıkları terör örgütü kalmadı. Gündeme gelmek için söylemedikleri yalan, atmadıkları iftira kalmadı. Yeri geldi, noter yeri geldi kumar masası dediler. Sapkın akımları desteklemekten utanmıyorlar. Ayasofya'yı tekrar müze yapma vaadine kadar bunlarda her türlü kepazik var.

Bay Kemal, bölücü örgütün siyai uzantılarıyla kapalı kapılar arkasında pazarlıklar yaptı. Bay Bay Kemal eğer dürüstsen bunları millete açıkla.

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