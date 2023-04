Cumhurbaşkanı Erdoğan: Arefe günü müjde vereceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TRT ortak yayınında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu, soruları yanıtladı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:Daha önceki afet tecrübelerimizle deprem bölgesinde süreci hızla tamamlayacağız. Tünel kalıp sistemiyle temelleri atıyoruz. Gayrimenkullerde hak kaybı olmaması için ekiplerimiz titiz bir çalışma yürütüyor. Daha önce bunu İzmir'de, Elazığ'da yaptık. Şehirlerimizde inşa edilen yeni yerleşim alanlarıyla yeni cazibe merkezleri ortaya çıkıyor böylece ev sahibi olmak da kiralık da kolay hale geliyor.Büyükşehirlerde kira sorunlarını görüyoruz. Bu fırsatçılığa asla izin vermeyeceğiz. Seçimden sonra yasal zeminde adımlar atacağız.İstanbul'da 220 bin bina ve 1,5 milyon bağımsız bölüm risk altında. Bugün 39 ilçede 412 milyon metrekare büyüklüğe sahip kentsel dönüşüm sürecini sürdürüyoruz. 93 bin konutun yapımı devam ediyor. Şimdi rezerv alan çalışması yapıyoruz. 1 milyonluk bir rezerv alan planlıyoruz. Bu yerleşimler uydu kent modeli olacak. 130 milyon metrekare yere ihtiyacımız var. Bakanlığımız yerleri belirledi. Bu alanda yapılacak konutlar sadece riskli yapıda olan vatandaşlarımız için kullanılacak.İstanbul'a ilave bir nüfus gelmeyecek ve yeni nüfusa da izin vermeyeceğiz. 500 bin konu yerinde dönüştüreceğiz. Sağlıksız konutları dönüştürürken boşalan alanları da yeşil alanla dolduracağız. Şehrin havasını temizlemek zorundayız. Siz şimdi gidip Londra merkeze gidemezsiniz belli bir bedeli vardır. Bu proje için 5 yıllık bir plan hazırladık. Marmara'yı her alanda daha da geliştireceğiz. İstanbul mekansal strateji planını hayata geçiriyoruz. Rezerv şehirlerimizi deprem riskinin yüksek olduğu yerlerde yapacağız. İzmir'de de benzer bir projemiz olacak. Vatandaşlarımızdan rica ediyorum; kentsel dönüşüm konusunda lütfen bize yardımcı olun. Muhalefet bu konuda acemi söylemlerde bulunuyor. Bu milletin tek bir ferdi bile yıkıntılar altında can vermesin istiyoruz.Bizim için siyasette bugüne kadar hiç durmak, duraksamak olmadı. 40 yıllık siyasi hayatım hep böyle bir yoğunlukta geçti. Eşim ve çocuklarım da bunu benimle birlikte yaşadı. Bayramın ikici ve üçüncü günü deprem bölgesinde olacağız. Konut teslimi programlarımız var. İftar sofralarında depremzede kardeşlerimizle olduk. Köy evlerini teslim edeceğiz. Devlet halkı için var. Biz bu evlerin benzerlerini Manavgat'ta da yaptık. Başta inanmıyorlardı bize. Siyasetin yalan üzerine değil doğrular üzerine bina edilmiş olmasıdır mesele. O güveni halka verirseniz sizinle ölüme gider.'Bay Bay Kemal' senin devlet diye bir derdin var mı? Bir tarafta şu anda terör örgütünün parlamentodaki uzantısıyla iş yapan, Kandil'deki teröristlerden haber gönderen teröristlerin savunduğu 7'li masa var, diğer tarafta milleti için çalışan Cumhur İttifakı var. TCG Anadolu'yu milletimize anlatıyoruz, insanlar çıkıp üzerine bize dua ediyorlar. Ama bunlar çıkıyorlar Togg maket, TCG Anadolu maket diyor. Bir kere de teşekkür edin.Bizim savunma sanayiimizde bu kadar hijyen koşuluna dikkat edilen bir gemi olamaz. Her yeri pırıl pırıl. 1300'ün üzerinde personeli var. Mavi denizlere açılacak oradan Türk'ün gücünü dünyaya haykıracak. Bununla da yetinmiyoruz, İspanya ile görüşüyoruz. İngilizlerle de görüşüyoruz. Şimdi bunun 2 katı büyüklüğündekini yapacağız. Uçak gemimizi daha da büyütüp denizlerdeki gücümüzü artıracağız. Barbaros'un torunları gücünü Barbaros'a gösterecek.Cumhurbaşkanı Erdoğan: Arefe günü müjde vereceğizEkonomiden zerre kadar alakası olmayan kişilerin bir tanesi 'Bebecan'dır. Davos'ta bir görüşme yaptık dedim ki İMF'ye 'Sen bize elemanlarını gönderiyorsun. Ama bu elemanlar bizi yönetemezler. Başbakan benim Türkiye'yi ben yönetirim' dedim. Biz 2013 civarı İMF'nin ipini kestik. O zaman bizim Merkez Bankamızın döviz rezervi 27,5 milyar liraydı. Başbakanlığım döneminde 135 milyar dolara kadar çıktı. Şimdi hava atıyor. Son imzayı koyan başbakandır sen kimsin? Bunlar varya bunlar ben 6 sıfırı atacağız dediğim zaman 'olmaz' diyenler. Hatta bazı köşe yazarları 'Taksim'e çıkıp anırırım' diyorlardı. 2013'ten sonra IMF ile işi bitirdik. CHP'nin çok övdüğü bir zat var, otel kapılarında İMF ile görüşmeler yaptılar. Dediler ki 'IMF'den mali destek almalı'. Biz borçlanmadık da battık mı? Ne oldu bizi batırabildiler mi? Faizi düşüreceğiz dedik ve düşürdük. Ne oldu? Battık mı? Bu arada enflasyon da düşüyor. Biraz yüksek enflasyon ama buralara kadar indi, daha da inecek. Bizim için önemli olan düşük faizle yüksek yatırım. Haklılığımız dünyada takdir ediliyor.Türkiye'ye geçtiğimiz 21 yılda asırlara bedel yeni hizmet kazandırdık. Dünya değişirken yeni fırsatlarla beraber yeni tehditler de çıkıyor. Önümüzdeki dönemde aile ve gençleri hizmet noktamızın odağına alıyoruz. Aile ve geçlere özel önem vereceğiz. Aile ve gençlik bankasıyla bunu destekleyeceğiz. Dünyada bunun en güzel örneği Norveç. Orada gençlere ait bir fon vardır. Kendi gençlerine belli yüzdeliği ayırıyorlar. Biz bunun benzerini Karadeniz gazıyla tahsisini yapacağız aile ve gençlerimize. Buna hiç dokunulmayacak. Bu destekle gençler evleneceği zaman belli bir zaman ödeme yapmadan faizsiz kredi kullanabilecek. Ev hanımlarının emekliliğinde sigorta primlerinin bir kısmını da ödeyeceğiz. Her ailede en az bir çalışan olmasını sağlayacağız. Yeni evlenen çiftlere 2 yıl geri ödemesiz 48 ay vadeli 150 bin lira kredi vereceğiz. LGBT gibi sapkın bir yapıyla mücadele edeceğiz. 7'li masa LGBT'ye karşı bir hamle yapıyor mu? Ne İyi Parti ne de diğer ortaklar bunu diyemiyorlar. Ben bunlara LGBT masası diyorum. Kadınlarımızı şiddetten ve diğer türlü ayrımcılıktan korumayı sürdüreceğiz. Kadına şiddette Cumhur İttifakı ve AK Parti çok kararlı. Burada hiçbir tavizimiz yok. Kadınlarımızın desteğine karşı kadınımızın şiddetine asla taviz veremeyiz. Bunun karşısında yasal mevzuatlarımızı kararlı bir şekilde işleteceğiz.Masanın altındaki üstüne çıktı ve 7'li masa oldu. Bu 7'li masa bizim Kürt vatandaşımızı istismar ediyor. CHP'nin benim Kürt kardeşlerimi sevmekle ilgili bir derdi yok, bunlar yalan. Doğu'da CHP'nin esamesi bile okunmuyor. Oradan bir şeyler elde etmeye çalışıyorlar. Güneydoğu ve Doğu'daki Kürt kardeşlerimle benim hiçbir problemim yok. Yaptığımız mitinglerde dayanışmamız Kürt kardeşlerimizle çok iyidi. Neymiş Diyanet İşleri Başkanlığı'nı kaldıracaklarmış. Kendilerine göre yeni bir kurumdan bahsediyorlar. Bunların din düşmanlığı yeni değil. CHP'nin geçmişinde zaten din düşmanlığı var. CHP ile HDP kapalı kapılar arkasında yaptıkları pazarlıklarla mesaj veriyorlar. Biz Batı'da ne var ise Doğu'da da o olacak dedik ve oldu mu? Bakın şimdi havalimanlarına, üniversitelere. Üniversitesi olmayan ilimiz kalmadı. Ben oradaki kardeşlerimi Kürt'tür diye üniversitesi olmadan bırakamazdım. Oradaki kardeşim de okuyor gidiyor üniversitesine. Kandil HDP üzerinden kendisine kanlı bir alan açma hazırlığı yapıyor. 'Bay Bay Kemal' de makam kapma derdinde değil mi? Diyarbakır'da 51 vatandaşımızın ölümüne neden olan 'Selo' değil mi? İmralı'daki niye yatıyor? Bunlar 'Selo'yu çıkarma sözü veriyor, evlat katilini İmralı'dan çıkarma sözü veriyorlar.Bu ülke terör devleti değildir. Bu ülkeden teröristlere ekmek çıkmaz. PKK'nın İmralı'daki elebaşını bırakmak istiyor. Aynı şekilde 'Selo'yu bırakmak istiyor.Batı bunlara şu anda ciddi gaz veriyor. Batı'da özellikle Biden'ın yaptığı açıklama ilk gazı veren oldu. Avrupa'da Almanya bu işin başını çekiyor. Fransa aynı şekilde bu işin başını çekiyor. Bizim gözümüzde PKK ayrıdır, Kürt kardeşlerim ayrıdır. Kürt düşmanı arıyorlar HDP'ye CHP'ye bakacaksın. Kürtlere yıllarca zulmeden CHP ve HDP zihniyetidir. AK Parti, Kürtlere özgürlüğü verendir. Kürt kardeşlerim en çok oyu AK Parti'ye vermiştir. Şu anda tam manasyla yalan üzerine bina edilmiş bir konuşma serisi devam ettiriliyor. Değmez 'Bay Bay Kemal' gidicisin. Benim milletim teröristlerle kol kola olanlara fırsat vermez.'Milletim Türkiye'yi güvenilir ellere teslim edecekse her şeyiyle hazırız'14 Mayıs Türkiye için şahlanış dönemi olacak. Masanın etrafındakiler gidecek, Cumhur İttifakı çok farklı bir heyecanla iş başına gelecek. Edinilen tecrübeler var. Bunlarda tecrübe yok, Cumhur İttifakı'nda tecrübe var. Biz bu tecrübeyle geleceğe yürüyeceğiz. Milletim Türkiye'yi güvenilir ellere teslim edecekse her şeyiyle hazır bir kadro var. Biz bu iktidarımızla emin adımlarla yola devam edeceğiz. Yürüyeceksin ki millet arkadan yürüyecek. Biz güçlü, başarılı yönetim için iki şart olduğuna inanıyoruz. Güçlü lider ve başarılı bir kadro. Bu kadro dünyada örnek bir konumuna yerleşti. Eğitimde, sağlıkta, altyapıda, tarıma attığımız adımlar... 15 Mayıs sabahı birçok muhalefet lideri siyasi mevta olacak.Milletim yetkiyi verdiği andan itibaren çalışmalara devam edecek kadroya sahibiz. Diğerleri gibi ne olacak zihniyetinde değiliz. Bizim koasliyon gibi bir derdimiz de yok. Siyasetçi, bürokrat, spor, kültür sanat hepsi mümkün. Milletimizle seçim zaferimizi yaşadıktan sonra en rahat olduğumuz konu budur.İstanbul'u bir finans merkezi halina getireceğiz demiştik. Osmanlı'da bu işin merkezi Galata'ydı. Anadolu Yakası'nda etütleri yaptık ve ideal yer olarak burayı belirledik. İstanbul'u dünyadaki finansı buraya çekecek bir merkez haline getirmemiz gerekirdi. Talipler çoğalıyor 'bize de yer' diye. Merkez Bankası ve kamu bankalarını buraya alalım diye konuştuğum zaman o masanın etrafındakiler 'olmaz' dediler. Mimari olarak bunu gören Batı'lı dostları projeyi beğendiler. Burada kamu bankaları, Merkez Bankası ve diğer kurumlar yerini alacak. Türkiye'nin gurur duyacağı bir merkez ortaya çıktı. Londra piyasası çöktü, New York çöktü. İstanbul şimdi bunu fırsata çevirecek. Uluslararası finans sektörü buraya gözünü dikecek. Bölgesel ve küresel finans merkezleri arasında İstanbul yerini alacak. 10 yılda İstanbul'u dünyada ilk 10 finans merkezi haline getireceğiz.Müjdemizi 20 Nisan'da açıklayacağız. Karadeniz gazının ilk fazını Filyos'ta devreye alacağız. 16 Nisan itibariyle kuyulardaki vanalar açılarak gaz verilmeye başlandı. Sahadaki üretimi 3 yılda 40 milyon metreküpe çıkaracağız. İkinci faz bitince tüm konutların gaz ihtiyacını karşılayacak seviyeye ulaşacağız. Burada bir yandan da yeni keşifler için hazırlık yapıyoruz. Orta Karadeniz'de çalışmalar yapıldı, değerlendirmeler sürüyor. Batı Karadeniz'deki keşif potansiyelin yüksek olduğunu gösteriyor.Törene sayın Putin video konferansla katılacak. İlk ünite elektrik üretimine başlayacak. Ülkemizin elektriğinin yüzde 10'u bu santralden karşılanacak. Akkuyu ayrıca doğalgaz ithalatını da önleyecek. Trakya'dan da Batı'ya doğalgaz dağıtımı yapacağız. Burada 4 ünite var biz ilkini açacağız. Birer yıl arayla üç ünite devreye alınacak. Ülke ekonomisine 6,5 milyar dolarlık katkı sağlayacak. Türkiye Yüzyılı aynı zamanda enerjinin yüzyılı olacak.