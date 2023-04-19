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CHP İzmir Milletvekili Özcan Purçu partisinden istifa etti: Bu mesele benim meselem değil

Milletvekili aday listelerine FETÖ iltisaklıları ve diğer partilerden isimleri dolduran CHP yönetimine tepkiler dinmiyor. CHP İzmir Milletvekili Özcan Purçu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla, 22 yıldır mensubu olduğu partisinden istifa ettiğini duyurdu. Purçu açıklamasında, "İzmir, İstanbul ve Edirne'den başvuran 10 Roman aday adayının hiçbiri listeye konmamıştır. Bir oy önemli denirken; 7 milyon Roman görmezden gelinmiştir. Bu benim meselem değil Romanların meselesidir" ifadelerini kullandı.

Ekleme: 19.04.2023 - 19:29 Güncelleme: 19.04.2023 - 20:22 / Editör: Ozge Selin
CHP İzmir Milletvekili Özcan Purçu partisinden istifa etti: Bu mesele benim meselem değil
Türkiye, 14 Mayıs'ta sandık başına giderek cumhurbaşkanı ve milletvekillerini seçecek. Partiler, aday listelerini Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) teslim etti. CHP'nin listesinde yer alan FETÖ iltisaklı bazı isimler dikkat çekti ve muhalefet kanadında büyük tartışmalar çıktı.

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CHP'de liste krizi sürüyor: İzmir Milletvekili Özcan Purçu partisinden istifa etti

CHP İzmir Milletvekili Özcan Purçu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla, partisinden istifa ettiğini duyurdu.

Purçu açıklamasında, 'İzmir, İstanbul ve Edirne'den başvuran 10 Roman aday adayının hiçbiri listeye konmamıştır. Bir oy önemli denirken; 7 milyon Roman görmezden gelinmiştir. Bu benim meselem değil Romanların meselesidir' ifadelerini kullandı.

CHP İzmir Milletvekili Özcan Purçu partisinden istifa etti: Bu mesele benim meselem değil

Özcan Purçu açıklamasında şunları söyledi:

'Bugün üzülerek partimden istifa etmiş bulunuyorum. İstifamın gerekçesi; 7 milyona yakın Roman vatandaşın yok sayılmasıdır. CHP'de 10 Roman aday adayından hiçbirinin aday gösterilmemesidir. Bu mesele Özcan Purçu meselesi değildir. Bu mesele Roman Politikalarının yok sayılmasıdır. İzmir, İstanbul ve Edirne'den başvuran 10 Roman aday adayının hiçbiri listeye konmamıştır. Bir oy önemli denirken; 7 milyon Roman görmezden gelinmiştir. Romanlar daha çok temsiliyet isterken; en büyük deprem Romanlara yaşatılmıştır. Cumhuriyet Halk Partisinde 3 dönem milletvekilliği yapmış biri olarak buradan herkese teşekkür etmek istiyorum. Bu süreçte beni destekleyen ve vekil olmamda katkı sunan federasyonlara, derneklere , Roman kardeşlerime minnetimi bir borç biliyorum.'
 
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