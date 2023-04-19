CHP İzmir Milletvekili Özcan Purçu partisinden istifa etti: Bu mesele benim meselem değil
Milletvekili aday listelerine FETÖ iltisaklıları ve diğer partilerden isimleri dolduran CHP yönetimine tepkiler dinmiyor. CHP İzmir Milletvekili Özcan Purçu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla, 22 yıldır mensubu olduğu partisinden istifa ettiğini duyurdu. Purçu açıklamasında, "İzmir, İstanbul ve Edirne'den başvuran 10 Roman aday adayının hiçbiri listeye konmamıştır. Bir oy önemli denirken; 7 milyon Roman görmezden gelinmiştir. Bu benim meselem değil Romanların meselesidir" ifadelerini kullandı.
Türkiye, 14 Mayıs'ta sandık başına giderek cumhurbaşkanı ve milletvekillerini seçecek. Partiler, aday listelerini Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) teslim etti. CHP'nin listesinde yer alan FETÖ iltisaklı bazı isimler dikkat çekti ve muhalefet kanadında büyük tartışmalar çıktı.
Sadullah Ergin ve Yüksel Taşkın CHP'den aday oldu ortalık karıştı
CHP, FETÖ iltisaklı Yüksel Taşkın'ı, İzmir 1.bölgede ilk sıradan, DEVA Partili Sadullah Ergin'i ise Ankara'dan aday gösterdi.
CHP'liler 'Kabul etmiyoruz' diyerek isyan bayrağını açtı
Ergin veTaşkın'ın CHP listesinden aday olmasına tepki gösteren İsmail Saymaz, Yılmaz Özdil, Uğur Dündar, Şaban Sevinç ve Mustafa Balbay'ın başını çektiği CHP'liler, 'Kabul etmiyoruz' diyerek isyan bayrağını açtı.
CHP'de liste krizi sürüyor: İzmir Milletvekili Özcan Purçu partisinden istifa etti
CHP İzmir Milletvekili Özcan Purçu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla, partisinden istifa ettiğini duyurdu.
Purçu açıklamasında, 'İzmir, İstanbul ve Edirne'den başvuran 10 Roman aday adayının hiçbiri listeye konmamıştır. Bir oy önemli denirken; 7 milyon Roman görmezden gelinmiştir. Bu benim meselem değil Romanların meselesidir' ifadelerini kullandı.
Özcan Purçu açıklamasında şunları söyledi:
'Bugün üzülerek partimden istifa etmiş bulunuyorum. İstifamın gerekçesi; 7 milyona yakın Roman vatandaşın yok sayılmasıdır. CHP'de 10 Roman aday adayından hiçbirinin aday gösterilmemesidir. Bu mesele Özcan Purçu meselesi değildir. Bu mesele Roman Politikalarının yok sayılmasıdır. İzmir, İstanbul ve Edirne'den başvuran 10 Roman aday adayının hiçbiri listeye konmamıştır. Bir oy önemli denirken; 7 milyon Roman görmezden gelinmiştir. Romanlar daha çok temsiliyet isterken; en büyük deprem Romanlara yaşatılmıştır. Cumhuriyet Halk Partisinde 3 dönem milletvekilliği yapmış biri olarak buradan herkese teşekkür etmek istiyorum. Bu süreçte beni destekleyen ve vekil olmamda katkı sunan federasyonlara, derneklere , Roman kardeşlerime minnetimi bir borç biliyorum.'
Purçu açıklamasında, 'İzmir, İstanbul ve Edirne'den başvuran 10 Roman aday adayının hiçbiri listeye konmamıştır. Bir oy önemli denirken; 7 milyon Roman görmezden gelinmiştir. Bu benim meselem değil Romanların meselesidir' ifadelerini kullandı.
Özcan Purçu açıklamasında şunları söyledi:
'Bugün üzülerek partimden istifa etmiş bulunuyorum. İstifamın gerekçesi; 7 milyona yakın Roman vatandaşın yok sayılmasıdır. CHP'de 10 Roman aday adayından hiçbirinin aday gösterilmemesidir. Bu mesele Özcan Purçu meselesi değildir. Bu mesele Roman Politikalarının yok sayılmasıdır. İzmir, İstanbul ve Edirne'den başvuran 10 Roman aday adayının hiçbiri listeye konmamıştır. Bir oy önemli denirken; 7 milyon Roman görmezden gelinmiştir. Romanlar daha çok temsiliyet isterken; en büyük deprem Romanlara yaşatılmıştır. Cumhuriyet Halk Partisinde 3 dönem milletvekilliği yapmış biri olarak buradan herkese teşekkür etmek istiyorum. Bu süreçte beni destekleyen ve vekil olmamda katkı sunan federasyonlara, derneklere , Roman kardeşlerime minnetimi bir borç biliyorum.'
GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI