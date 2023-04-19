Bir anda gökyüzünde beliren gizemli küre dünyayı şaşırttı! Gören UFO sandı, gerçek çok başka çıktı

Geçen hafta sonu Alaska'da meydana gelen alışılmadık gizemli küre dünyayı şaşkınlığa uğrattı. Kürenin gece bir anda gökyüzünde belirdiği ifade edildi.Soluk mavi bir sarmalı olan kürenin üzerinde parlak yeşil şeritler olduğu görüldü.Sosyal medyada yayılan görüntülerde ise kullanıcılar gizemli kürenin UFO ya da uzaylılar ile alakalı olabileceğini kaydetti.Ancak çok geçmeden durumun öyle olmadığı anlaşıldı. Gizemli küre denilen spiralin aslında ABD Kaliforniya'dan atılan bir SpaceX roketinden salınan fazla yakıt olduğuna dikkat çekti.Sarmalın fırlatmadan 3 saat sonra göründüğü tespit edildi. Uzmanlar söz konusu görüntüyü 'harika' olarak nitelendirdi.Alaska Üniversitesi Fairbank Jeofizik Enstitüsü'nde araştırma görevlisi olan uzay Fizikçisi Dr. Don Hampton, bazen benzer durumların görülebildiğini ifade etti.Hampton, 'Yüksek irtifada fırlatma yapıldığında yakıt buza dönüşüyor. Ve eğer güneş ışığına denk gelirse karanlık olduğunda girdap şeklinde bir bulut görülebiliyor' dedi.Aynı zamanda ocak ayında Hawaii'de ve geçen ya da Yeni Zelanda'da benzer bir olayın meydana geldiği ifade edildi.