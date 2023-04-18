Beyaz TV Genel Yayın Koordinatörü Osman Gökçek'ten önemli açıklamalar!

Beyaz TV Genel Yayın Koordinatörü Osman Gökçek saat 23.40'ta başlayan Sürmanşet programında çarpıcı açıklamalarda bulundu.İşte Osman Gökçek'in açıklamalarından önemli satırbaşları...CHP'Lİ ÖZGÜR ÖZEL'DEN SKANDAL PAYLAŞIM!CHP'li Özel'in ‘Adalardan, dağlardan talimat alan Demirtaş'ın, CHP üzerinden dedikodu siyaseti ile manşet olma çabası ortadadır.' şeklindeki paylaşımı hakkında konuşan Osman Gökçek, “Özgür Özel sizde hiç utanma yok mu? Milletin gözünün içine baka baka HDP'lilerin terör örgütü ile alakası olmadığını mı söylüyorsunuz? Çoğu yargılanıyor... Her programlarında terör örgütü lideri Abdullah Öcalan ile alakalı ‘tecrit kaldırılsın' diye ağızlarına bir laf almışlar, ‘Dağdaki arkadaşlar gelecek, burada siyaset yapacak.' diyorlar. Hiç birini duymuyorsunuz. Daha önce size ‘Mustafa Kemal'in itleri' diye hitap ettiler, onları da duymadınız. Peki bunu nasıl izah edecek Özgür Özel? İşte CHP budur... Bunu çok net görmek lazım. CHP yalan söyler. İşte bu, söylediği yalanlardan bir tanesidir. Bunlar programlara çıkıyorlar, hiçbir şey yokmuş gibi konuşuyorlar. Peki bu tweeti ne yapacağız? Nerede konumlandıracağız?CHP, bütün doğrularından sadece koltuk sevdası için vazgeçebilecek bir siyasi partidir. Bunda hiç tereddütüm yok. Maalesef son dönemin içerisinde, İYİ Parti'de aynı bu furyanın içerisine girdi. O da koltuk için her şeyden vazgeçebilecek duruma geldi. Milletin Meral Abla'sı diye gördüğü, milletin bağrına basmasıyla ilgili geçmişte yaptığı konuşmaların hepsi bir kenarda, artık tam tersine artık vatandaş, ‘HDP ve CHP'nin üstünün örtüsü Meral Akşener.' demeye başladılar. Ben bunları sokakt duyuyorum. Bu tabirler sokak tabirleri... Bana bir esnafımız ‘Osman, artık CHP ile PKK'nın, HDP'nin, hepsinin üstünü Meral Hanım örtüyor. Bu çok net. Biz bunları yemiyoruz.' dedi. Bunu da zaten önümüze gelen anketler gösteriyorlar.“ ifadelerini kullandı.PKK'DAN KILIÇDAROĞLU'NA BİR DESTEK DAHA!PKK'lı terörist Helin Ümit'in açıklamaları hakkında konuşan Gökçek, “Biz bu seçimleri bu hale getirene kadar çok emek verildi' diyor. PKK terör örgütü, ‘Bu seçimi, bu hale biz getirdik. Kemal Kılıçdaroğlu bizim sayemizde bu halde. Meral Akşener bizim sayemizde bu halde, altılı masanın diğer unsurları bizim sayemizde bu şekildeler.' diyor. Bakın bunu ben söylemiyorum. Bunu, PKK terör örgütünün temsilcileri söylüyor. Bu çok önemli, bunu görmemezlikten gelemeyiz. Allah aşkına buna niye kimse cevap vermiyor? Niye herkes sustu? Bunları kendimize sormamız lazım.‘Çok bedel ödendi ve fedakârlıklar yapıldı.' diyor. Ne bedel ödediler? Demek ki altılı masayla bunların arasında bir iletişim vardı. Biz, bunu bilmiyorduk. Bunu kim yapıyordu? Bunlarla, kendileri arasındaki diyalogları sağlayanlar kimlerdi? Vatandaşın bunları sorması lazım... Biz burada bir şey söylerken, birilerine iftira atmak, birilerini töhmet altında bırakmak için söylemiyoruz. Aleni PKK terör örgütünün liderlerinin söylediği kelimeleri ekrana getiriyoruz ki görün diye. ‘PKK terör örgütü savaşmasaydı, devlete karşı' yani ‘Mehmetçiğimizi şehit etmeseydi' diyor. Bakın bunun karşılığı budur. ‘Bizim çocuklarımızın okullarını kurşunlamasaydı; Siz, cumhurbaşkanına karşı bu kadar rahat konuşamazdınız.' diyor.” şeklinde konuştu.HDP’DEN DEMİRTAŞ VE ÖCALAN TEHDİDİ!HDP’li Esengül Demir’in söylemleri hakkında konuşan Gökçek, “Esengül Demir, ‘İçeride, siyasi olarak tutuklu olan arkadaşlarımız var.’ diyor. Bunların, arkadaşlarım dediklerinin hepsi PKK’lı, terör örgütü mensupları. ‘Onları çıkaracağız, Selahattin Demirtaş’ı çıkaracağız. Şuan daki insanlara hesap soracaklar.’ diyor. Bunlar, kime hesap sormak istiyor biliyor musunuz? İHA’yı, SİHA’yı yapanlara, uçak gemisini, tanklarımızı, Togg’u yapanlara... İnanın, bunların hesabı bunlarla olacak. Düşünsenize, İHA-SİHA en çok bunlara zarar veriyor. Bunların desteklediği Kandil’e zarar veriyor. Doğru değil mi? Onların, bütün PKK terör örgütü unsurlarını yok ediyor, etkisiz hale getiriyor. HDP’liler, ‘Size hesap soracağız.’ diyorlar. Kime hesap soracaklar? Bu ülkeye, milli unsurlarını, vatandaşın önüne getiren ve bunları vatandaşın güvenliği için kullanan bütün herkese hesap soracaklar. Silah mı üretiyorsun devlet için? Hesap sorulacak. Bu ülke için İHA-Siha mı üretiyorsun? Hesap sorulacak. Uçak gemisi, Piri Reis Denizaltı’sı... Bunlaın hepsini yapanlara, HDP hesap sormak istiyor ve soracağını söylüyor. ‘Yargı önünde hesap soracağım.’ diyor. Niye? Çünkü yargıya müdahale edeceklerini düşünüyorlar. ‘Biz gelince Selahattin Demirtaş’ı dışarı çıkartacağız. Tutukluları dışarı çıkartacağız.’ ne demek? ‘Yargıyı kontrol altına alacağız.’ demek. Yani, bugün millet ittifakına oy atarsan, yargıyı HDP’lilerin kontrolü altına vermiş olacaksın. Bunu da bilmen lazım.” dedi.AYRINTILAR GELİYOR...