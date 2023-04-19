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Beyaz Gazete
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Başkan Erdoğan'dan Denizli'de Kılıçdaroğlu'na tepki: Türk milleti senin yalanlarına inanmaz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, üçüncü seçim mitingi için Denizli'de önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun sözde 300 milyar dolar vaadine tepki göstererek, "Bay Kemal Londra'nın tefecileri neden bu kadar parayı sana versin? Türk milleti senin bu yalanlarına inanmaz. Milletimiz 14 Mayıs'ta da sana gereken dersi verecek." dedi. Başkan Erdoğan, Kılıçdaroğlu ve Akşener'in teröristlerle beraber olduğunun altını çizdi.

Başkan Erdoğan'dan Denizli'de Kılıçdaroğlu'na tepki: Türk milleti senin yalanlarına inanmaz
Ekleme: 19.04.2023 - 18:20 Güncelleme: 19.04.2023 - 19:20 / Editör: Ozge Selin
Başkan Erdoğan'dan Denizli'de Kılıçdaroğlu'na tepki: Türk milleti senin yalanlarına inanmaz
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Denizli'de önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan 14 Mayıs seçimlerine gidilen süreçte 7'li koalisyonun rolüne vurgu yaparak, "Bay Kemal ve Meral Hanım teröristlerle beraber, Milletim 14 Mayıs'ta bunlara yol vermez. Teröristbaşını ve Selo'yu cezaevinden çıkaracaklarmış. Türkiye, teröristleri koruyan bir ülke değildir." ifadelerine yer verdi.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

6'lı masa bölücü örgütün siyasi uzantısının katılımıyla 7 oldu. Bunlar 14 Mayıs'ta siyasi mevta olacak. Hayal ve hedeflerimizi Türkiye Yüzyılı başlığı altında topladık. Seçim beyannamemizle ilk somut adımları sıraladık. 14 Mayıs'ta da bunları sandığa gömeceğiz.

Deprem bölgesinde bir yıl içinde 319 bin konut yapacağız. Toplamda ise yaptığımız konut sayısı 650 bini bulacak. Bayramın ikinci günü de tamamlanan köy evlerini teslim edeceğiz.

CHP ve bölücü örgütün uzantısı HDP, LGBT'cidir. LGBT'ye karşı bunlardan bir ses duydunuz mu? Duymadınız... Çünkü bunlarda aile kutsiyeti yok.

Ev hanımlarına emeklilik hakkı getireceğiz. Emekli olmak isteyen ev hanımlarının primlerinin üçte birini devlet olarak biz karşılayacağız.

En az bir bireyi çalışmayan aile bırakmayacağız. Şimdiye kadar verdiğimiz sözlerin tamamını tuttuk.

KILIÇDAROĞLU'NA 300 MİLYAR DOLAR TEPKİSİ: TÜRK MİLLETİ SENİN BU YALANLARINA İNANMAZ

Bay Kemal Londra'nın tefecileri neden bu kadar parayı sana versin? Türk milleti senin bu yalanlarına inanmaz. Milletimiz 14 Mayıs'ta da sana gereken dersi verecek.

Bir gün şu kadar milyar dolar buldum, ülkeye getireceğim diyor, arkasına bakıyorsunuz ülkeyi Londra tefecilerine teslim etme niyeti çıkıyor.

Yeni bir yol ayrımının arifesindeyiz. 14 Mayıs Bay Kemal ve yanındakilerin siyasi mevta olduğu gün olacak.

TERÖRİSTBAŞINI CEZAEVİNDEN ÇIKARACAKLARMIŞ

Bay Kemal ve Meral Hanım teröristlerle beraber, Milletim 14 Mayıs'ta bunlara yol vermez. Teröristbaşını ve Selo'yu cezaevinden çıkaracaklarmış. Türkiye, teröristleri koruyan bir ülke değildir.


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