Bakan Soylu çocukların seslerini paylaştı: Geçti o günler

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabında “Geçti o günler, geçti” notuyla yaptığı paylaşımda yurdun terörle anılan bölgelerinde artık ağıt sesleri yerine çocukların mutluluk çığlıklarının yükseldiğini belirtti.İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından çocuklarla geçirdiği samimi anların videosunu paylaştı. Paylaşımında yurdun terörle anılan bölgelerinde artık çocukların mutluluk seslerinin yükseldiği mesajını veren Bakan Soylu, “Geçti o günler, geçti” ifadelerini kullandı. Soylu'nun paylaşımı kısa sürede birçok beğeni aldı.Bakan Soylu, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, 'Biz 29 Ekim 2023'te Cumhuriyetin 100. yılının şanına Türkiye'nin dağlarında terörist bırakmayacağız. 88 terörist kaldı, hepsi o kadar bitireceğiz. Ya teslim olacaklar ya da gereğini yerine getireceğiz. Artık bu yükü taşıyamayız. Türkiye'de demokrasiyi istismar ederek terörü Türkiye'ye hakim kılmaya çalışanları taşıyamayız. Buradan Kılıçdaroğlu'na bir şey daha söylüyorum. PKK'nin enkazını CHP'ye taşıtma, onları enkaz haline getirdik' demişti.