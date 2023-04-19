Antalya’da ihbar üzerine ekipler alarma geçti! Örtüye sarılı ceset sandılar içinden çıkan şoke etti

Antalya’da tepelik alanı sulamaya giden ekipler 1 metre uzunluğunda örtüye sarılı ve üzeri bantla kaplanmış bir cisim buldu. Ceset şüphesiyle ile bölgeye polis ekipleri gönderildi. Örtünün içinden çıkan şaşkına çevirdi.

Antalya'nın Kepez ilçesine bağlı Çankaya Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı tepelik alanın kenarındaki ağaçları sulamaya giden belediye ekipleri, 1 metre uzunluğunda, örtüye sarılı ve üzeri bantla kaplanmış cismi fark edince 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.Ceset şüphesi ile bölgeye polis ekipleri gönderildi.Cismin yakınında ayrıca bir çanta ile 20 yaşındaki M.D. adına kayıtlı kimlik bulundu.Savcı gözetiminde yapılan incelemede, örtüden kadın maketi çıktı. Maket polis merkezine götürülürken, kimlik sahibinin ise madde bağımlısı olduğu öğrenildi.