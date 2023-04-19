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2 aylık bebeğe asitle saldırmıştı: İfadesi ortaya çıktı!

Denizli’de eşinin sevgilisi ve ondan doğan 2 aylık bebeğine asitle saldırdığı gerekçesiyle tutuklanan kadının, akıl almaz planının detayları belli oldu.

Ekleme: 19.04.2023 - 13:12 Güncelleme: 19.04.2023 - 13:14 / Editör: Ozge Selin
2 aylık bebeğe asitle saldırmıştı: İfadesi ortaya çıktı!Denizli'de eşinin sevgilisi ve ondan doğan 2 aylık bebeğine asitle saldırdığı gerekçesiyle tutuklanan kadının, akıl almaz planının detayları belli oldu. Tanınmamak için kara çarşaf giyen kadının giriş ve daire kapısını çaldıktan sonra anneyi biber gazıyla etkisiz hele getirerek bebeği asitle ağır yaraladığı ortaya çıktı.

Denizli'de 2 çocukları olan ve yaklaşık 18 yıldır evliliklerini sürdüren Gökhan Y. (40) ile Kerzi Y. (40) arasında şiddetli geçimsizlik başladı. Eve çok sık gelmediği için kocasının kendisini aldattığını düşünen Kerzi Y., eşinin yasak aşkının peşine düştü. Kerzi Y., Pamukkale ilçesine bağlı Asmalıevler Mahallesinde evini tespit ettiği kocasının S.G. isminde Özbek sevgilisi ve ondan dünyaya gelen 2 aylık Hamdi Y. adında bebeğini üzerine asit dökerek ağır yaraladı.

Saldırının ardından kendi evinde yakalanan Kerzi Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kadın ilk ifadesinde, 2 çocuğunun babası olan kocasını başkasıyla birlikte olup çocuk yaptığı için kıskanıp hazmedemediğini söyledi. Vücudunda yanıklar oluşan anne S.G'nin tedavisi tamamlanırken, hayati tahliyesi devam eden 2 aylık Hamdi bebek ise İzmir'e sevk edildi.

KARA ÇARŞAF GİYİP BİBER GAZI SIKMIŞ
Kocasının sevgilisini ve bebeğini asitle yaralayan kadının, olayı gerçekleştirirken yaptığı planların detayları ise tüyler ürpertti. Mahkemede suçlamaları kabul etmeyen Kerzi Y'nin, tanınmamak için kara çarşafla giyerek kocasının birlikte yaşadığı S.G.'nin evine gittiği, dış kapı ve daha sonra 2. kattaki dairenin kapısını çaldığı, kendisini tanıyamayan S.G'nin yüzüne biber gazı sıkarak zorla içeri girdiği ortaya çıktı.

Özbek sevgiliyi biber gazıyla etkisiz hale getiren çarşaflı saldırganın 2 aylık bebeğin bulunduğu odaya giderek elindeki asidi üzerine döktüğü, bu esnada araya girmeye çalışan annenin boğuşma sırasında örtüsünü açmayı başardığı kişinin Kerzi Y. olduğunu gördü. İki kadın arasında yaşanan boğuşma sırasında S.G'nin de üzerine isabet edilen asit nedeniyle yaralandığı, saldırganın da bu fırsattan yararlanarak evden ayrıldı belirlendi.

2 aylık bebeğe asitle saldırmıştı: İfadesi ortaya çıktı!
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