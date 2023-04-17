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Beyaz Gazete
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Teröristbaşı Kalkan saklandığı ininden seslendi! Kandil'den 7'li koalisyona yeni mesaj: Temel gündemleri yapsınlar...

Türkiye, 14 Mayıs seçimlerine ilerlerken 7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na terör örgütü yöneticilerinden peş peşe destek açıklamaları geliyor. PKK elebaşlarından Duran Kalkan terör örgütünün kanalına yaptığı açıklamada, Cumhur İttifakı'nı hedef aldı. 7'li koalisyona da mesaj veren Duran Kalkan, "AK Parti-MHP'yi yıkmayı temel gündemleri yapsınlar" dedi.

Teröristbaşı Kalkan saklandığı ininden seslendi! Kandil'den 7'li koalisyona yeni mesaj: Temel gündemleri yapsınlar...
Ekleme: 17.04.2023 - 23:40 Güncelleme: 18.04.2023 - 00:03 / Editör: Ozge Selin
Teröristbaşı Kalkan saklandığı ininden seslendi! Kandil'den 7'li koalisyona yeni mesaj: Temel gündemleri yapsınlar...
14 Mayıs seçimleri öncesi PKK açık açık Kemal Kılıçdaroğlu için gaza bastı. HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, bayramdan sonra yapacakları mitinglerde adaylarının ismini açık açık söyleyeceklerini ifade etti. Buldan, 'Gerçi sizler biliyorsunuz...' sözlerini kullanarak da Kılıçdaroğlu'na işaret etti.

CUMHUR İTTİFAKI'NI HEDEF ALDI: 7'Lİ KOALİSYONA MESAJ VERDİ!

Terör örgütü elebaşlarından Duran Kalkan, PKK'nın kanalına yaptığı açıklamada yine 14 Mayıs seçimleri öncesi Cumhur İttifakı'nı hedef aldı. AK Parti ve MHP'yi yıkmayı hedeflediklerini vurgulayan Kalkan, 7'li koalisyona da mesaj vererek, 'Çağrı yapıyorum; AK Parti-MHP'yi yıkmayı temel gündemleri yapsınlar' dedi.

Duran Kalkan Bebek katili Öcalan için de tecridin kırılmasını ve özgürlüğü istediklerini söyledi.

Teröristbaşı Kalkan saklandığı ininden seslendi! Kandil'den 7'li koalisyona yeni mesaj: Temel gündemleri yapsınlar...

'MUHALEFET BİRLİĞİNİ GÜÇLENDİRECEK'

7'li koalisyona desteğini yineleyen PKK elebaşı daha önce de şöyle konuşmuştu:

'Muhalefet vardı, Altılı Masa. Bir iç karışıklık yaşadı. Onlara çok değinmeyelim. Birliklerini güçlendirecekler inancındayız. Daha da büyütebilirler. Önleri açıktır. Ben her zaman söyledim. AK Parti, MHP'ye karşı sekiz yıldır en büyük mücadeleyi PKK ve HBDH yürüttü.'

Teröristbaşı Kalkan saklandığı ininden seslendi! Kandil'den 7'li koalisyona yeni mesaj: Temel gündemleri yapsınlar...

HDP'Lİ BULDAN KILIÇDAROĞLU'NA İŞARET ETTİ!

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan yaptığı yeni açıklamada, 'Bayramdan sonra yapacağımız mitinglerimizde sizlere cumhurbaşkanının ismini de söyleyeceğiz. Hangi cumhurbaşkanına oy vereceğinizi açık açık ilan edeceğiz, gerçi sizler biliyorsunuz.' dedi.

Teröristbaşı Kalkan saklandığı ininden seslendi! Kandil'den 7'li koalisyona yeni mesaj: Temel gündemleri yapsınlar...

Terör örgütü PKK'nın sözde üst düzey yöneticileri Duran Kalkan, Mustafa Karasu, Sabri Ok, Bese Hozat, Murat Karayılan ve Cemil Bayık daha önce yaptıkları açıklamalar ile 6'lı koalisyonun HDP'nin de eklenmesi ile 7'li olarak yoluna devam etmesini desteklediklerini, seçimde Kılıçdaroğlu'nun yanında olduklarını bildirmişlerdi.

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