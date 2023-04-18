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On yılda bir gerçekleşiyor: 2023'ün ilk Güneş tutulması için geri sayım başladı

20 Nisan 2023 Perşembe günü, güney yarımkürede Ay, Güneş'i yaklaşık 76 saniye boyunca tamamen engelleyerek tam bir güneş tutulmasını izleme fırsatı yaratacak.

Ekleme: 18.04.2023 - 11:46 Güncelleme: 18.04.2023 - 12:01 / Editör: Ozge Selin
On yılda bir gerçekleşiyor: 2023'ün ilk Güneş tutulması için geri sayım başladı
Dünyanın dört bir yanındaki tutulma meraklıları, benzersiz bir tam güneş tutulması gözlemlemek için Batı Avustralya, Timor Leste ve Batı Papua'ya seyahat ediyor.

Tutulma sadece Güney Yarımküre'de görülebilecek.

Güneş tutulması Hint Okyanusu'ndaki Kerguelen Adaları yakınlarında bir güneş doğuşu olarak başlayacak,

Batı Avustralya kıyılarını sıyıracak ve ardından Doğu Timor ve Batı Papua boyunca ilerleyecek ve birkaç saniyeliğine bir 'ateş çemberi' haline gelecek.

Pasifik Okyanusu'ndaki Marshall Adaları üzerinde Güneş batışı olarak son bulacak. Forbes'da yer alan habere göre, tam Güneş tutulmasına nispeten az sayıda insan şahit olacak.

Sadece 50 bin kişinin Batı Avustralya'daki Exmouth Yarımadası'na gelmesi bekleniyor. Bölgenin normal nüfusu ise 5 bin civarında.

8 Nisan 2024'te 31 milyondan fazla Kuzey Amerikalı, tam Güneş tutulmasına şahitlik edecek.

Farklı Güneş tutulması türleri
Tam güneş tutulması, güneşin yüzü ay tarafından tamamen kapatıldığında meydana gelirken, halkalı güneş tutulması ayın güneşten biraz daha küçük göründüğü ve ayın siluetinin etrafında parlak bir ışık halkası bıraktığı durum olarak gözlemlenir. Ayrıca parçalı güneş tutulması, güneşin ay tarafından sadece kısmen örtüldüğü ve güneşten bir ısırık alınmış gibi görünmesi olarak tanımlanır.

Hibrit güneş tutulması, tam ve halkalı güneş tutulmasının bir kombinasyonu, ancak öncesinde ay pozisyonunu alırken kısmi bir güneş tutulması gerçekleşir.

Greenwich Kraliyet Gözlemevi'nde astronom olan Dr. Greg Brown Daily Mail'e 'Bu tutulma sadece Avustralya, Doğu Timor, Endonezya, güney Hint Okyanusu ve batı Pasifik Okyanusu'ndan görülebilirken, bağlantılı kısmi tutulma da çevredeki birkaç bölgeden görülebilecek' dedi.
Son hibrit Güneş tutulması Kasım 2013'te gerçekleşti. Bir sonraki ise Kasım 2031'e kadar olmayacak.
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