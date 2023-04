Mine Kırıkkanat Kâbe’yi ziyaret eden Müslümanlara hakaret

Kâbe-i Şerif, Kâbe-i Muazzama veya Beyt-i Atik olarak anılan Kâbe'de Müslümanlar ibadetlerini yerine getiriyor. Haliyle Müslümanların kıblesi Kâbe'ye dair her ayrıntı da dikkatle takip ediliyor. Kâbe ve çevresinde çekilen videolar ise İslam âlemindeki her bir Müslümanın ilgisini çekiyor ve büyük yankı uyandırıyor.Örneğin Suudi Arabistan yönetimi bundan üç yıl önce dünya genelindeki Korona Virüs'ün daha da yayılmasını engellemek maksadıyla Kâbe'yi kapatmıştı. Kâbe, dezenfekte çalışmaları için kapalı tutulurken Ebabil Kuşları'nın Kâbe'yi tavaf ettiğini gösteren görüntüler sosyal medyada yayılıp duygulu anların yaşanmasına neden olmuştu. Zaman zaman farklı Kâbe videoları da sosyal medyada yerini alıyor. Son dönemde ise doğa olaylarıyla ilgili Kâbe'den çeşitli görüntüler geliyor.Sosyal medyada ise İslam âleminin kutsal mekânı Kâbe'de hamam böceği istilası yaşandığına dair kimi paylaşımlar yapılmaya başlandı. 2019 yılına ait olduğu iddia edilen görüntülerde hamam böceği olarak iddia edilen böceklerin bölgede çok sık görülen çekirge istilasının görüntüleri olduğu ya da çekirgenin bir türü olan cırcır böcekleri olduğu ve zaman zaman bölgeyi ve Kâbe'yi istila ettikleri belirtiliyor.Spiker ve televizyon sunucusu olarak uzun yıllar çalışan Ayşenur Yazıcı ise Kâbe'deki çekirge istilasını hamam böceği istilası olarak algılayarak videoyu paylaşıp 'Allah'ım! Bu kadar hamamböceğiyle nasıl baş edilebilir? Korkunç' yorumunda bulundu. Cumhuriyet Gazetesi'nde köşe yazarlığı yapan Mine Kırıkkanat ise Kâbe'deki çekirge ya da cırcır böceği istilasının görüntülerini paylaşıp hamam böcekleri olduğunu ifade ederek imalarda bulundu. Kırıkkanat, 'Hamam böcekleri, hamam böceklerine ilişmez… Pislik pisliği çeker, asalaklar birbirini kollar!' ifadelerini kullanarak Müslümanlara hakaretler etti. Sosyal medyada Kırıkkanat'ın bu sözleri tepkiyle karşılandı.Sosyal medya kullanıcısı Şahin Parmaksız, Mine Kırıkkanat'ın yazdıklarına tepki göstererek, 'Çekirge ve cırcır böceği bunlar. Ara ara her bölgede istilaları olur. Pislikle alakası yok. Neyi imâ ettiğinizi biliyoruz. Mescid-i Haram ve Kâbe çevresinde çekirge ve cırcır böceklerinden arındırılır ama sizin o asalak ve pis düşüncelerinizin bir çözümü veya tedavisi yok' yorumunda bulundu.İbrahim Karadeniz ise Kırıkkanat'a hitaben 'Bir yazar olan sizleri edebe davet ediyorum. İnsanların değer olarak atfettikleri herhangi bir şeye dil uzatmanız doğru mu? Neden 1.5 milyar (yaklaşık) insanın değer verdiği şeye böyle incitici sözler sarfediyorsunuz? Karşıma çıkan bu gönderi beni fazlasıyla incitti' dedi.Selim isimli sosyal medya kullanıcısı ise Kırıkkanat'a tepkisini şöyle dile getirdi: 'Hamam böceklerinin birbirine ilişmediğine dair bir bilgi yoktur. Bu mantık var olsaydı; pislik pisliği çekmez diye devam etmeliydin. Asalaklar birbirini kollamaz demeliydin. Hangi kafayla insanlara hakaret ediyorsun, sen nesin, kendini ne sanıyorsun? Dinin ne, neden bu kin?'Bir başka sosyal medya kullanıcısı Maide Topçu ise 'Gereksiz bir yorum, insanlar ne kadar zorda kalmışlar dalga geçilecek bir konu değil, inanın inanmayın ortada bir zorluk var sıkıntı var yarın başımıza gelmeyeceğinin garantisi mi var!' ifadelerini kullanarak tepki gösterdi.Elif Sincar ise 'Mine hanım yorumunuz ne kadar acı! Yakıştı mı size böyle cümle…' derken, Uğur Çoban isimli sosyal medya kullanıcısı ise 'Ablacım kötü bir yorum yapmışsın göç eden çekirge sürüsü Kabe'ye denk gelmiş. Doğal bir olay. Yakışmadı sana…' şeklinde yazdı.