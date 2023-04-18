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Meral Akşener'den CHP ve DEVA'ya 'Sadullah Ergin' ayarı: Millete parmak sallamayın ikna edin

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP sıralarından milletvekili aday gösterilen Sadullah Ergin üzerinden ittifak ortaklarına gözdağı verdi. "'Niye böyle değerlendirdiniz?' deme gibi bir hakkım yok ama seçmeni anlama mecburiyetimiz var" diyen Akşener, "Ergin, CHP ve DEVA yöneticilerine düşen o seçmeni ikna etmektir. Üstten parmak sallamak değildir." diye konuştu.

Meral Akşener'den CHP ve DEVA'ya 'Sadullah Ergin' ayarı: Millete parmak sallamayın ikna edin
Ekleme: 18.04.2023 - 01:15 Güncelleme: 18.04.2023 - 01:22 / Editör: Ozge Selin
Meral Akşener'den CHP ve DEVA'ya 'Sadullah Ergin' ayarı: Millete parmak sallamayın ikna edin
DEVA Partili Sadullah Ergin'in CHP Ankara 1. Bölge’den aday yapılmasına partililer sert tepki göstermiş, Kemal Kılıçdaroğlu konuya ilişkin ilginç bir savunma yaparak, "Sadullah Bey başka bir partinin adayı. Biz onların iç işlerine karışamayız." ifadelerini kullanmıştı.

Ergin geçtiğimiz gün katıldığı canlı yayında, Çankaya'dan seçilmek gibi özel bir taleplerinin olmadığını CHP'nin kendilerine bu kontenjanı sunduğunu söylemişti.


Ergin'in CHP listesinden aday olmasına tepki gösteren İsmail Saymaz, Yılmaz Özdil, Uğur Dündar, Şaban Sevinç ve Mustafa Balbay'ın başını çektiği CHP'liler, "Kabul etmiyoruz" diyerek isyan bayrağını açmıştı.

Ergin'in infiale neden olan adaylığına ilişkin İYİ Parti kanadından da flaş bir açıklama geldi.

Meral Akşener'den CHP ve DEVA'ya 'Sadullah Ergin' ayarı: Millete parmak sallamayın ikna edin

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, TV100 canlı yayınında, Ergin üzerinden ittifak ortaklarına gözdağı verdi.

"'Niye böyle değerlendirdiniz?' deme gibi bir hakkım yok ama seçmeni anlama mecburiyetimiz var" diyen Akşener, "Ergin, CHP ve DEVA yöneticilerine düşen o seçmeni ikna etmektir. Üstten parmak sallamak değildir." diye konuştu.

Akşener konuya ilişkin açıklamasında şunları söyledi:

"CHP ile DEVA Partisi'nin ortak bir liste üzerine çalıştıklarını herkes biliyor. 'Niye böyle değerlendirdiniz?' deme gibi bir hakkım yok ama seçmeni anlama mecburiyetimiz var. Seçmenin heyecanını anlamak mecburiyetimiz var. Yapmadığımız zaman neden oy vermediniz deme hakkımız yok."
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