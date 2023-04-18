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Kastamonu'da karaya oturan gemide yük tahliye çalışması başlatıldı

Kastamonu'nun Cide ilçesinde sürüklenerek karaya oturan kuru yük gemisinin kurtarılması çalışmaları çerçevesinde yükler tahliye edilmeye başlandı

Ekleme: 18.04.2023 - 01:04 Güncelleme: 18.04.2023 - 01:06 / Editör: Ozge Selin
Kastamonu'da karaya oturan gemide yük tahliye çalışması başlatıldı
Yunanistan'ın Pire Limanı'ndan Gürcistan'ın Poti Limanı'na giden Antigua Barbuda bayraklı Maren adlı konteyner gemisi 2 Nisan'da Kastamonu'nun Cide'nin Alayazı köyü mevkiinde sürüklenerek karaya oturdu. Gemide bulunan personelin ihbarı üzerine İnebolu Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ekipleri geminin olduğu bölgeye giderek tedbir aldı. Gemide bulunan 14 personelden 13'ü ekipler tarafından tahliye edilerek Cide ilçesinde otele yerleştirildi. Gemi kaptanı ise gemiyi terk etmedi. Karaya oturması sebebi ile alt kısmında yırtık oluşan gemide onarım çalışması yapıldı.

YÜK BOŞALTMA ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Son olarak gemide yük boşaltma çalışması başlatıldı. İlk olarak gemideki yakıt tahliye edilirken, şimdi de gemideki konteynerler vinçli bir gemi ile tahliye ediliyor. Yüklerin tahliye edilmesinin ardından geminin römorkör yardımı ile çekileceği öğrenildi. Gemideki sürdürülen çalışmalarla ilgili bilgi veren Cide Kaymakamı Tuncay Karataş yaptığı açıklamada "Yunanistan'ın Pire Limanı'ndan Gürcistan'ın Poti Limanı'na giden Maren adlı konteyner gemisi Alayı köyü mevkiinde karaya oturmuştur. Dümen kilitlenmesi nedeniyle kıyıya sürüklendiği değerlendirilen gemiden personeli tahliye edilmiş olup konteyner tahliye çalışmaları ise devam etmektedir."dedi
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