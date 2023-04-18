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Kartal'da otomobile silahlı saldırı: 2 ölü, 2 yaralı

Kartal'da gece saatlerinde park halinde olan bir otomobile silahlı saldırı düzenlendi. Silahlı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı. Olay yerinden kaçan şüpheliyi yakalamak için polisin çalışmaları devam ediyor.

Ekleme: 18.04.2023 - 10:26 Güncelleme: 18.04.2023 - 10:28 / Editör: Ozge Selin
Kartal'da otomobile silahlı saldırı: 2 ölü, 2 yaralıKartal'da gece saatlerinde park halindeki otomobile yapılan silahlı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ise yaralandı. Polis kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

KURŞUN YAĞDIRDI
Saat 23.00 sıralarında Kartal Yakacık Mahallesi'nde yol kenarında park halinde olan ve içerisinde 4 kişinin bulunduğu 34 RPV 71 plakalı otomobile, kimliği belirsiz kişi tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Şüpheli olay yerinden kaçarken, şüphelinin kullandığı silahlardan çıkan kurşunlar, otomobilin sürücüsü ile yanındaki 2 kişiye isabet etti.

SÜRÜCÜ YAŞAMINI YİTİRDİ
Otomobilin sürücüsü olay yerinde hayatını kaybederken, yanındaki 2 kişi yaralandı, bir kişi ise yara almadan kurtuldu. Ayrıca kurşunlardan biri olay yerinin yakınındaki tatlı dükkanında oturan bir kadına isabet etti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, otomobildeki 2 yaralı ile tatlı dükkanında otururken yaralanan kadını hastaneye kaldırdı.

Öte yandan otomobilde yaralanan bir kişinin de hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı öğrenildi.

KAÇAN ŞÜPHELİ ARANIYOR
Olay yerinde güvenlik önlemi alan polis ekipleri çevrede geniş çaplı inceleme yaptı. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması gece geç saatlere kadar sürdü. Polislerin çalışmalarından sonra olay yerinde hayatını kaybeden sürücünün de içinde bulunduğu otomobil, çekici yardımı ile kriminal inceleme için olay yerinden götürüldü.

Silahlı saldırıda hayatını kaybeden ve yaralanan kişilerin kimlik tespit çalışması sürerken, kaçan şüpheliyi yakalamak için polisin çalışmaları devam ediyor.

Kartal'da otomobile silahlı saldırı: 2 ölü, 2 yaralı


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