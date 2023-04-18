Emeklilik reformu Fransa’yı karıştırdı! Paris savaş alanına döndü

Fransa'da hükümetin, emeklilik yaşının 62'den 64'e çıkarılmasını içeren yasa tasarısı Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından imzalanarak Resmi Gazete'de yayımlanmıştı.PROTESTOLAR DEVAM EDİYORKarar üzerine, 16 Mart'ta başlayan kitlesel gösteriler devam ediyor.Ülke genelinde farklı illerde devam eden emeklilik reformuna karşı düzenlenen gösterilere çok sayıda kişi katılıyor.Gösterilere sert müdahale eden polis ile göstericiler arasında ülkenin birçok yerinde şiddet olayları yaşanıyor.SOKAKLAR SAVAŞ ALANINA DÖNDÜBaşkent Paris'te çok sayıda sektör çalışanı, mecliste oylamaya sunulmadan kabul edilen emeklilik reformunu protesto etti.Protestolar sırasında göstericilerin belediye binası önünde çöpleri yakması üzerine itfaiye ekipleri müdahalede bulundu.Macron, ulusa sesleniş konuşmasında, emeklilik yaşını 62'den 64'e çıkaran reforma karşı ülke genelinde düzenlenen protestoları değerlendirmiş, reformun yol açtığı öfkeyi duyduğunu ancak düzenlemenin gerekli olduğunu belirtmişti.'Herkesin emekliliğini garanti altına almak için bu değişikliklere ihtiyaç vardı.' İfadesini kullanan Macron, daha fazla çalışmanın tüm ülke için daha fazla refah oluşturacağını savunmuştu.Fiyatların arttığını ve gelirlerinin birçok Fransız'a iyi yaşama olanağı sağlamadığını ifade eden Macron, konuşmasının, ülkenin protesto ve grevler döneminden uzaklaşmasına yardımcı olacağını umduğunu kaydetti.