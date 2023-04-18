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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan PKK diyemeyen Kılıçdaroğlu'na tepki: Kandil adeta reklam verenler derneğiniz olmuş

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, terör örgütü PKK'nın adını anmaktan kaçınan Yedili Masa'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi. CHP liderinin kendisine yöneltilen eleştirileri, "Terörün reklamını yapmayız" diyerek geçiştirmesine değinen Oktay, "Madem siz terörün reklamını yapmıyorsunuz da terör elebaşları neden sizin reklamınızı yapıyor? Kandil adeta sizin reklam verenler derneğiniz olmuş." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan PKK diyemeyen Kılıçdaroğlu'na tepki: Kandil adeta reklam verenler derneğiniz olmuş
Ekleme: 18.04.2023 - 22:22 Güncelleme: 18.04.2023 - 22:37 / Editör: Ozge Selin
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan PKK diyemeyen Kılıçdaroğlu'na tepki: Kandil adeta reklam verenler derneğiniz olmuş
Terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'nin 'gizliden' destek verdiği Yedili Masa, cumhurbaşkanı adayı olarak Kemal Kılıçdaroğlu'nu gösterdi. CHP lideri, adaylığının ilanı sonrası ilk olarak HDP'yi ziyaret etti ve 'Herkesle kucaklaşacağız' dedi. Terör örgütü PKK elebaşlarından Duran Kalkan ve Sabri Ok gibi isimler, Kılıçdaroğlu'na destek verip 100 yıllık Cumhuriyet'i yıkacaklarını öne sürdü.

Yaşananlar sıcaklığını korurken geçtiğimiz günlerde katıldığı canlı yayında kendisine PKK elebaşlarının verdiği destek sorulan Kılıçdaroğlu, kaçamak yanıtlar vererek soruyu geçiştirdi.

Daha sonraki günlerde Twitter hesabından bir video yayınlayan CHP lideri, 'PKK' diyemediği açıklamasında terör örgütlerinin reklamını yapmayacağını söyleyip bela okudu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan PKK diyemeyen Kılıçdaroğlu'na tepki: Kandil adeta reklam verenler derneğiniz olmuş

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan PKK diyemeyen Kılıçdaroğlu'na tepki: Kandil adeta reklam verenler derneğiniz olmuş

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, terör örgütü PKK'nın adını anmaktan kaçınan Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi. CHP liderinin kendisine yöneltilen eleştirileri, 'Terörün reklamını yapmayız' diyerek geçiştirmesine değinen Oktay, 'Madem siz terörün reklamını yapmıyorsunuz da terör elebaşları neden sizin reklamınızı yapıyor? Kandil adeta sizin reklam verenler derneğiniz olmuş.' ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan PKK diyemeyen Kılıçdaroğlu'na tepki: Kandil adeta reklam verenler derneğiniz olmuş

'Siz zaten terörün matruşkası olmuşsunuz'

Oktay konuya ilişkin açıklamasında şunları söyledi:

'Neden PKK'nın adını anmıyorsunuz dediklerinde yedili maşa başı şunu söylüyor: biz terörün reklamını yapmayız. Öyleyse buradan yedili maşa başına soruyorum. Madem siz terörün reklamını yapmıyorsunuz da terör elebaşları neden sizin reklamınızı yapıyor? Kandil adeta sizin reklam verenler derneğiniz olmuş. Kandil'den her gün muhalefete destek mesajları geliyor. Laf oyunlarını geçin…Siz zaten terörün matruşkası olmuşsunuz. Sizin içinizde, masanızda, yedeğinizde, gölgenizde, stepnenizde kandil var, PKK var.'
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