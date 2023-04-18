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Binlerce kişiyi milyonlarca lira dolandırmıştı: Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer Türkiye'ye iade edilecek

Arnavutluk Yüksek Mahkemesi, kurucusu olduğu kripto para borsası Thodex üzerinden binlerce kişiyi milyonlarca lira dolandıran Faruk Fatih Özer’in Türkiye'ye iadesini onayladı. Özer, 3 Mayıs'a kadar iade edilecek.

Binlerce kişiyi milyonlarca lira dolandırmıştı: Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer Türkiye'ye iade edilecek
Ekleme: 18.04.2023 - 20:21 Güncelleme: 18.04.2023 - 21:22 / Editör: Ozge Selin
Binlerce kişiyi milyonlarca lira dolandırmıştı: Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer Türkiye'ye iade edilecek
Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in Türkiye'ye iade kararının görüşüldüğü duruşmada karar çıktı. Arnavutluk Yüksek Mahkemesi, kripto para borsası Thodex kurucusu Fatih Özer'in Türkiye'ye iadesini onayladı. Özer, 3 Mayıs'a kadar iade edilecek.

Faruk Fatih Özer'in Arnavutluk'taki yargılanma geçmişi

Kırmızı bültenle aranan Özer, 30 Ağustos 2022'de Arnavutluk'ta yakalanmıştı.

Elbasan Asliye Mahkemesinin, 2 Eylül 2022'de Özer'in tutukluluğunun devamına yönelik verdiği karar da 14 Eylül'de Özer'in avukatlarınca temyize götürülmüştü.

Dıraç Temyiz Mahkemesi de 20 Eylül'de Özer'in tutukluluğuna yönelik kararı onamıştı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Arnavutluk'taki mahkeme sürecinin ardından Özer'in Türkiye'ye iade edileceğini açıklamıştı.

Elbasan Asliye Mahkemesi, 17 Kasım 2022'deki duruşmada, Elbasan Savcılığının 'Özer'in Türkiye'ye iade edilmesine izin verilmesi' yönündeki talebinin kabul edildiğini bildirmişti.

Özer ise 7 Aralık'ta bu kararı temyize götürmüştü.

Bu karara ilişkin Dıraç Temyiz Mahkemesindeki duruşma, 16, 20, 27 ve 30 Aralık 2022'de görülmüştü. Dıraç Temyiz Mahkemesi, 30 Aralık'taki duruşmada Özer'in Türkiye'ye iade edilmesine ilişkin kararı onaylamıştı.
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