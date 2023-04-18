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Beyaz Gazete
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Başkan Erdoğan Eskişehir'de gençlere müjdeleri peş peşe sıraladı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Gençlik Buluşmaları Eskişehir İftar programında açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan "60 yıllık TOGG'u ilk SİHA Gemisi TCG Anadolu'yu ülkemizin hizmetine sunduk. Muhalefet her ikisine de maket diyor. Bunların nesi maket." dedi. Erdoğan TCG Anadolu'nun bayramdan sonra da bir süre vatandaşların ziyaretine açık olacağını söyledi.

Başkan Erdoğan Eskişehir'de gençlere müjdeleri peş peşe sıraladı
Ekleme: 18.04.2023 - 20:40 Güncelleme: 18.04.2023 - 21:16 / Editör: Ozge Selin
Başkan Erdoğan Eskişehir'de gençlere müjdeleri peş peşe sıraladı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Gençlik Buluşmaları Eskişehir İftar programında açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları...

Dün Kadir Gecesi'ni kutladık. Cuma günü Ramazan Bayramı ile müşerref olacağız. Sizleri en kalbi duygularla selamlıyorum.

Depremzedeleri hiç yalnız bırakmadık. Yeni yuvalarına kavuşturmakiçin durmadan çalışıyoruz.

İFM DÜNYAYLA YARIŞACAK

(Dün açılan İstanbul Finans Merkezi) Bugün New York piyasası neyse İstanbul'da da Ataşehir'deki İstanbul Finans Merkezi bunlarla yarışa girecek. Ülkemizde finansal bir ekosistemin oluşmasına neden olacak.

Bu projeden asıl sizler istifade edeceksiniz.

TCG ANADOLU VE TOGG MESAJI

60 yıllık TOGG'u ilk SİHA Gemisi TCG Anadolu'yu ülkemizin hizmetine sunduk. Muhalefet her ikisine de maket diyor. Bunların nesi maket.

Şu anda TCG Anadolu'yu benim vatandaşım kuyruğa girip geziyor. Türkiye'de böyle bir esere savunma sanayiinde sahip oluyoruz. Bunun personel sayısı 1350, belki de artacak.

BAYRAKTAR MESAJI: BABALARI DA BANKADAN TEK KURUŞ ALMADAN ÇALIŞTI

Bakan'ıma söyleyeceğim. Bayramdan sonra birkaç gün daha Sarayburnu'nda kalsın. Görmeyen gözler görsün. Benim de uçak gemim var desin. Göreve geldiğimizde savunmada yerlilik yüzde 20'ydi, şimdi yüzde 80. Yatıyorlar kalkıyorlar Selçuk aşağı Selçuk yukarı. Neymiş? Damatmış. Bunların babası bankalardan kuruş kredi almadan çalıştı. Çocukları da böyle devam ediyor. İhracata yönelik ihtiyacı karşılayamıyorlar. O kadar çok talep ver. Bunların babası devletin kendisine verdiği yeri bile almadı. Ne kadar imansız kitapsız komünist var televizyonda konuşturuyorlar. Neymiş, Erdoğan bunlara bol bol para vermiş. Bu aile bu konularda çok hassas.

Togg'un üretimi ve piyasaya girmesiyle Türkiye otomobil sektöründe değişen trendleri ilk defa vaktinden önce yakalamıştır.

'GENÇLERİ ANLAMAK MUTFAKTA VİDEO ÇEKMEK DEĞİLDİR'

Gençleri anlamak mutfakta video çekerek yada otobüs kapısında raks ederek değil. Onların geleceğine yatırım yaparak olur.

Genç girişimcilere faizsiz kredi desteği sunacağız.

Gençlere cep telefonu ve bilgisayar alımında bir kereye mahsus vergi muafiyeti getireceğiz.

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