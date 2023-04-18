Bakan Nebati'den Kılıçdaroğlu'na okkalı yanıt: Tefecilerle değil yatırımcılarla görüşüyoruz

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, CHP Genel Başkanı ve Yedili Masa'nın cumhurbaşkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisini hedef alan, "Erdoğan buna kim, niye yatırım sözü versin? Ancak borç verirler." ifadelerine, "Bizim yolumuz belli, alnımız açık. Yüksek faiz vermiyoruz, 'Bize borç değil yatırım için gelin' diyoruz. Tefecilerle değil yatırımcılarla görüşüyoruz." yanıtını verdi. Kılıçdaroğlu'nun ithal ekonomi komiserlerinden medet umduğunu vurgulayan Bakan Nebati, "Bunca yıllık kazanımı heba edecek senin gibilerin ne yaptığımızı anlamaması doğal." ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz aylarda ABD ve ardından İngiltere'ye icazet seferleri düzenleyen CHP Genel Başkanı ve Yedili Masa'nın cumhurbaşkanı Kemal Kılıçdaroğlu, seçim vaadi olarak Türkiye'ye 300 milyar dolar 'temiz' para getireceğini öne sürdü.Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, geride kalan gün katıldığı canlı yayında, CHP'nin bu vaadine ilişkin, '300 milyar dolar nasıl gelecek? 300 milyar dolarlık fonun buraya gelmesi için çok özel bir ikramı olması lazım. Bunun Türkçesi tefeciliktir, size tefeci faizi vereceğim bana o parayı getirin demektir.' ifadelerini kullanmıştı.Bu sözleri Twitter hesabından alıntılayan Kılıçdaroğlu, Bakan Nebati'yi hedef alarak, 'Kişi kendinden bilir işi. Erdoğan buna kim, niye yatırım sözü versin? Ancak borç verirler. Ben oradayken sen bunu göndermiştin Londra'ya; bir tarafta bizim şampiyonlar ligi ekonomistlerimiz, diğer tarafta bu. Tabii ki kimse takmaz bunu.' ifadelerini kullandı.Bakan Nebati'den Kılıçdaroğlu'na okkalı bir yanıt geldi. 'Tefecilerle değil yatırımcılarla görüşüyoruz' diyen Nebati, Kılıçdaroğlu'nun ithal ekonomi komiserlerinden medet umduğunu vurguladı.Nebati, Kılıçdaroğlu'na yanıt verdiği Twitter paylaşımında şunları söyledi:'Sayın Kılıçdaroğlu, bizim yolumuz belli, alnımız açık. Yüksek faiz vermiyoruz, 'Bize borç değil yatırım için gelin' diyoruz. Tefecilerle değil yatırımcılarla görüşüyoruz. İnsanımıza daha fazla iş imkanı yaratmak, üretimi ve ihracatı artırmak için yapıyoruz ne yapıyorsak. Üretime ve istihdama darbe vurma pahasına küresel tefecilerin peşinde koşan, bunca yıllık kazanımı heba edecek ithal ekonomi komiserlerinden medet uman senin gibilerin ne yaptığımızı anlamaması doğal.'