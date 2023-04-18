Bakan Kasapoğlu: Milletimiz ile kucaklaşmaya geldik

Türkiye'de 14 Mayıs'ta yapılacak olan 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinde İzmir 1'inci bölgeden 1'nci sıra milletvekili adayı olan Bakan Kasapoğlu, AK Parti Bayraklı İlçe Başkanlığı'nı ziyaret etti. Kasapoğlu millet buluşmalarının devam ettiğini belirtip, 'Bizi, İzmir'in her yerinde görebilirsiniz. İzmirli hemşehrilerime selamlarımı, saygılarımı gönderiyorum. İnşallah bu buluşmalarımız milletimizin emrine hazır şekilde devam edecektir.İzmir'in yollarındayız. Hamdolsun halkımızla, milletimizle kucaklaşarak omuz omuza yürüyoruz. Dün Karaburun'daydık, Çeşme ve Seferihisar'da milletimiz ile buluştuk. Kucaklaşarak, hasbihal ederek İzmir'imizi, ilçelerimizi, semtlerimizi konuşarak hem yürüyoruz hem de milletimizi süreçlere bizzat katarak bu süreci birlikte yürütüyoruz. Bugün de Bayraklı'dayız. Bayraklı, İzmir'in emek, alın teri noktasında sembol ilçelerinden biri. Milletimiz ile kucaklaşmaya geldik. Sevgi Yolu'nda yürüyeceğiz. Gençlerimiz ile kucaklaşacağız. Burada bir gençlik merkezi projemiz var. O çalışmamızı yerinde inceleyeceğiz. Torbalı'da, Selçuk'ta olacağız' dedi.